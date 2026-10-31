Θα επηρεαστεί και η Αττική τις επόμενες ώρες.

Με έντονη κακοκαιρία, ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις κάνει την εμφάνισή του ο Νοέμβριος, καθώς δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα μέχρι και την Τρίτη (3/11). Η δυτική Ελλάδα, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, η κακοκαιρία θα παρουσιάζει διαδοχικές εξάρσεις, με ορισμένες περιοχές να δέχονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλάζι και ενισχυμένους νότιους ανέμους, ενώ μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από το Ιόνιο προς τη δυτική Ελλάδα, ενώ από τη Δευτέρα ένα δεύτερο, βαθύτερο σύστημα από την Ιταλία θα προκαλέσει νέα επιδείνωση, επεκτείνοντας τις ισχυρές καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές.

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Η κακοκαιρία κάνει αισθητή την παρουσία της ήδη από το Σάββατο (31/10), με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και στα Δωδεκάνησα. Καθώς περνούν οι ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση κυρίως τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο.

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Η σημαντικότερη επιδείνωση αναμένεται μετά τις 19:00 στα δυτικά, με τις παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου να δέχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν προς την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει γενικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νησιά τους 20 με 21 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά της βόρειας χώρας.

Αττική: Καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου

Αλλαγή του καιρού αναμένεται και στην Αττική, με τις ασθενείς πρωινές βροχές να ενισχύονται από το απόγευμα. Οι πρώτες καταιγίδες προβλέπεται να κινηθούν το βράδυ από τη βορειοανατολική Πελοπόννησο προς τον Σαρωνικό, επηρεάζοντας κυρίως τα νότια τμήματα του νομού και στη συνέχεια τις Κυκλάδες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, οι βροχές θα επεκταθούν στο σύνολο της Αττικής, ενώ βελτίωση αναμένεται σταδιακά προς το βράδυ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 19 βαθμούς, με ανέμους έως 4 μποφόρ.

Κυριακή: Ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι από τη Χαλκιδική έως τη Ρόδο

Η πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου θα κυλήσει με βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους πολύ ισχυρές καταιγίδες. Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα επηρεαστούν από έντονα φαινόμενα, ενώ επιδείνωση θα σημειωθεί επίσης στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Από το μεσημέρι αναμένεται νέο κύμα καταιγίδων, το οποίο θα επηρεάσει τη Χαλκιδική, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ιδιαίτερα επικίνδυνα ως προς την έντασή τους ενδέχεται να είναι τα φαινόμενα το βράδυ της Κυριακής, σε μια εκτεταμένη ζώνη από τη Χαλκιδική και τη Θάσο έως τη Ρόδο, όπου υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Δευτέρα: Το πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας

Η Δευτέρα (2/11) αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυσκολότερες ημέρες, καθώς ένα νέο, ισχυρότερο βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάσει τη χώρα από την Ιταλία. Οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις προβλέπεται να επικεντρωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο, από τη Λέσβο μέχρι τη Ρόδο. Στις περιοχές αυτές αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, με τις καταιγίδες να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλάζι.

Η κατανομή των εντονότερων φαινομένων θα σχηματίζει έναν νοητό άξονα που θα περιλαμβάνει τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και θα εκτείνεται προς τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Στην Αθήνα θα σημειωθούν νέες βροχές, κυρίως από το απόγευμα.

Τρίτη: Στο επίκεντρο Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο

Η κακοκαιρία δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα, καθώς και την Τρίτη (3/11) προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις. Αρχικά θα επηρεαστεί και πάλι η δυτική Ελλάδα, όμως στη συνέχεια το μεγαλύτερο βάρος θα μετατοπιστεί προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας χώρας, χωρίς πάντως σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί περίπου στους 17 με 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

Νέα ψυχρή εισβολή από τις 5 Νοεμβρίου

Η αστάθεια ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί με το πέρασμα των δύο βαρομετρικών χαμηλών, καθώς τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική αλλαγή στο θερμοκρασιακό σκηνικό κατά το διάστημα 5 έως 10 Νοεμβρίου.

Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να κινηθούν νοτιότερα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Πάντως, σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, παραμένει ακόμη αβέβαιο εάν η ψυχρή εισβολή θα συνοδευτεί από νέες βροχές, χιονοπτώσεις ή άλλες εκδηλώσεις κακοκαιρίας, καθώς τα σχετικά προγνωστικά δεδομένα χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση.