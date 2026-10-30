Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν τους πολίτες τους να έχουν αποθέματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον 72 ώρες.

Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο καλούν τους πολίτες τους να συγκεντρώνουν αποθέματα τροφίμων και βασικών αγαθών, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ένας πόλεμος, ακραία καιρικά φαινόμενα ή κυβερνοεπιθέσεις.

Οι συστάσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να επαρκούν τα διαθέσιμα εφόδια. Η πιο συνηθισμένη οδηγία αφορά την εξασφάλιση προμηθειών για διάστημα τριών ημερών. Πρόσφατα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν τους πολίτες τους να έχουν αποθέματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους για τουλάχιστον 72 ώρες.

«Μην περιμένετε να προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη: προετοιμαστείτε από τώρα!», ανέφερε την Τρίτη σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επίσημος κυβερνητικός λογαριασμός της γαλλικής περιφέρειας της Νορμανδίας.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC Radio: «Μου αρέσουν τα φασόλια, οπότε έχω αρκετά στο ντουλάπι, όπως και σούπες. Νομίζω ότι αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που θα συνιστούσα στους πολίτες να έχουν στο σπίτι τους».

Ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και η Ολλανδία συνιστούν επίσης τη δημιουργία ενός «κιτ έκτακτης ανάγκης» με εφόδια που θα επαρκούν για 72 ώρες. Άλλες χώρες προτείνουν συγκέντρωση αποθεμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα: η Σουηδία και η Νορβηγία συστήνουν για περίπου μία εβδομάδα, ενώ η Γερμανία για διάστημα έως και 10 ημερών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Να έχετε τρόφιμα, νερό και βασικά εφόδια»

Ορισμένες χώρες δεν προσδιορίζουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να επαρκούν τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, οι οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο Ready.gov, ο οποίος λειτουργεί υπό το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αναφέρουν: «Η προετοιμασία σημαίνει ότι διαθέτετε δικά σας τρόφιμα, νερό και άλλα απαραίτητα εφόδια, τα οποία θα επαρκούν για αρκετές ημέρες».

Αντίστοιχα, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας συνιστά στα νοικοκυριά να διαθέτουν ένα κιτ με τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, χωρίς ωστόσο να καθορίζει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συστάσεις αφορούν γενικά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ σε άλλες σχετίζονται με συγκεκριμένους κινδύνους.

Επίσης, ορισμένες χώρες εκδίδουν οδηγίες ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα, η Δυτική Αυστραλία έχει καλέσει τους κατοίκους περιοχών που πλήττονται συχνά από κυκλώνες να προετοιμάσουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Αντίστοιχα, ο δήμος του Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική συνιστά στα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα που θα επαρκούν για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Η Ευρώπη ενισχύει την ετοιμότητά της

Τα τελευταία δύο χρόνια, η προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική της Ένωσης για την Ετοιμότητα (Preparedness Union Strategy), επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις, καθώς και με τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Παρότι οι συστάσεις διαφέρουν ως προς τη διάρκεια για την οποία θα πρέπει να επαρκούν τα αποθέματα, οι οδηγίες για το περιεχόμενο ενός κιτ έκτακτης ανάγκης είναι σε γενικές γραμμές παρόμοιες. Οι κυβερνήσεις συνιστούν την αποθήκευση τροφίμων μακράς διάρκειας, νερού, φαρμάκων, μπαταριών, φακού και ραδιοφώνου.

Το Newsweek κατάρτισε έναν χάρτη με τις χώρες στις οποίες οι κυβερνήσεις έχουν εκδώσει συστάσεις για την ετοιμότητα των πολιτών απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αποθεμάτων τροφίμων.

Οι χώρες που καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν για «κρίσεις»:

Ευρώπη

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιρλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ολλανδία

Δανία

Νορβηγία

Σουηδία

Φινλανδία

Εσθονία

Λετονία

Λιθουανία

Πολωνία

Τσεχία

Αυστρία

Ελβετία

Κροατία

Βόρεια Αμερική

Ηνωμένες Πολιτείες

Καναδάς

Μεξικό

Νότια Αμερική

Χιλή

Κολομβία

Αργεντινή

Βραζιλία

Αφρική

Νότια Αφρική

Ασία

Ιαπωνία

Ταϊβάν

Ισραήλ

Ινδία

Φιλιππίνες

Σιγκαπούρη

Ωκεανία

Νέα Ζηλανδία

Αυστραλία

Πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI: Να είστε προετοιμασμένοι

Ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο πρόσφατα αναφέρθηκε στην ανάγκη προετοιμασίας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσα από την εκπομπή του «The Dan Bongino Show».

Αρχικά, υπογράμμισε τη σημασία της αποφυγής του πανικού και στη συνέχεια είπε στους τηλεθεατές: «Ο τρόπος για να περιορίσετε το άγχος και τον πανικό σε περιόδους αναταραχής είναι να είστε προετοιμασμένοι».

«Φροντίστε να έχετε ένα ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης, μπαταρίες, τρόφιμα, καθώς και μέσα για τη συλλογή βρόχινου νερού και δισκία για τον καθαρισμό του νερού», ανέφερε.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Μποντζίνο, ο βοηθός διευθυντής του Γραφείου Δημοσίων Υποθέσεων του FBI, Μπέντζαμιν Γουίλσον, δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Newsweek: «Ο Νταν Μποντζίνο ηγήθηκε του FBI ως αναπληρωτής διευθυντής κατά τη διάρκεια μίας από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μείωσης της εγκληματικότητας στην αμερικανική ιστορία. Σε αυτήν περιλαμβάνεται η ιστορική επιχείρηση Summer Heat για την αντιμετώπιση της βίαιης εγκληματικότητας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν περισσότεροι από 8.000 επικίνδυνοι φυγάδες, εντοπίστηκαν ή βρέθηκαν περισσότερα από 1.000 παιδιά και απομακρύνθηκαν από τους δρόμους χιλιάδες ποσότητες θανατηφόρων ναρκωτικών».

«Οποιαδήποτε δημοσιεύματα σχετικά με τη θητεία του στο FBI θα πρέπει να εστιάζουν σε αυτά τα επιτεύγματα. Στο μεταξύ, ως ιδιώτης πλέον, έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις», πρόσθεσε ο Γουίλσον.

Το σχέδιο 90 ημερών του Πενταγώνου για τη λειτουργία των στρατιωτικών βάσεων

Οι συστάσεις για την ετοιμότητα απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις έρχονται την ώρα που ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε σε πρόσφατο υπόμνημά του ότι περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν αυτόνομα για τουλάχιστον τρεις μήνες, σε περίπτωση που αποκοπούν από τις εξωτερικές προμήθειες εξαιτίας μιας σύγκρουσης.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Χέγκσεθ παρουσίασε την πρωτοβουλία FORTRESS (Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability).

Την περιέγραψε ως την «ασφαλιστική δικλείδα της χώρας», που θα διασφαλίζει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εφόδια και να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους ακόμη και αν διακοπούν οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού.

Με πληροφορίες από Newsweek