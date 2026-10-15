Η ουκρανική αεράμυνα αντιμετωπίζει ελλείψεις, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον υποδομών.

Σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης για τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot αντιμετωπίζει η Ουκρανία, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τα πλήγματά της σε βάρος ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων Patriot έχουν εξαντληθεί, περιορίζοντας τις δυνατότητες της ουκρανικής αεράμυνας απέναντι στις ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις.

Η έλλειψη πυραύλων καταγράφεται μετά τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη (14/10). Βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, ενώ στο Χάρκοβο χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Από την επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 25.

Πηγή που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι σχεδόν κανένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους της συγκεκριμένης επίθεσης δεν αναχαιτίστηκε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πυραύλων Patriot. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι κατάφερε να αναχαιτίσει τέσσερις ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Patriot αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αμυντικά συστήματα που διαθέτει η Ουκρανία για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων. Ωστόσο, τα πυρομαχικά τους είναι ακριβά και η διαθεσιμότητά τους περιορισμένη, γεγονός που δυσκολεύει την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

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Η ρήξη Τραμπ – Ζελένσκι και οι πιέσεις για διακοπή πληγμάτων

Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδεινώνονται, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της Ουάσιγκτον, ενώ φέρεται να δήλωσε ότι «αισθάνεται προδομένος» από τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Το Κίεβο ανησυχεί ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά τη Μόσχα, την ώρα που ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει αυξήσει την πίεση προς την ουκρανική ηγεσία, επιδιώκοντας να περιορίσει τα πλήγματα που επηρεάζουν τη ρωσική ενεργειακή παραγωγή και τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διακοπή των επιθέσεων θα πρέπει να συνδεθεί με την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και την παράδοση περισσότερων πυραύλων Patriot.

Ανησυχία για πιθανή μείωση της αμερικανικής βοήθειας

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει την Ουκρανία και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι θα μπορούσε να αναστείλει τις αγορές αμερικανικών όπλων για το Κίεβο, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει και τις μελλοντικές παραδόσεις πυραύλων Patriot, καθώς η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυτική στρατιωτική υποστήριξη για την άμυνά της.

Ο Τραμπ, πάντως, έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν διακόψει τις συναλλαγές με το Κίεβο.

Προβλήματα με το στρατιωτικό δίκτυο Starshield

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει προβλήματα με το Starshield, τη στρατιωτική έκδοση του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών της SpaceX.

Οι περιορισμοί που καταγράφηκαν στη λειτουργία του επηρέασαν, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, στρατιωτικές επιχειρήσεις, τη μεταφορά εφοδίων και τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η λειτουργία του συστήματος αποκαταστάθηκε εν μέρει, ωστόσο Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Ο Έλον Μασκ διευκρίνισε ότι τα συστήματα Starshield ελέγχονται από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι οι αποφάσεις για τυχόν περιορισμούς λαμβάνονται από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Οι ελλείψεις στους πυραύλους Patriot, τα προβλήματα στις στρατιωτικές επικοινωνίες και η ένταση με την Ουάσιγκτον δημιουργούν νέα εμπόδια για το Κίεβο, το οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται.