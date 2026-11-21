Κοντά σε ένα κρίσιμο στάδιο διαπραγματεύσεων βρίσκονται οι Ευρωπαίοι νομοθέτες σε ό,τι αφορά το ψηφιακό ευρώ, μία απόφαση που ενδέχεται να επηρεάσει το τοπίο των πληρωμών.

Οι συναλλαγές με μετρητά και το ψηφιακό ευρώ συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, με έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων να είχε προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το eutoday.net.

Αρχικά, η ιρλανδική προεδρία, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να ισχύσει η νομοθεσία που θα καθορίζει το πλαίσιο για την εδραίωση μιας ψηφιακής εκδοχής τους ενιαίου νομίσματος.

Παράλληλα, απασχολούν θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών οικονομικών δεδομένων, οι υποχρεώσεις που θα ισχύουν στις τράπεζες και οι χρεώσεις που θα περιλαμβάνονται και θα πρέπει να καταβάλλονται από τους εμπόρους.

Η Ευρώπη, βέβαια, εξακολουθεί να εξαρτάται από ξένες εταιρείες, σε μεγάλο βαθμό, για τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για τις ψηφιακές συναλλαγές.

Η Ευρώπη εξαρτάται από τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα πληρωμών

Όπως αναφέρεται και στο eutoday.net η Visa και Mastercard κατέχουν μία σημαντική θέση για την πραγματοποίηση των συναλλαγών στην Ευρώπη, την ίδια ώρα που Αμερικανικές εταιρείες, όπως Apple, έχουν καθιερωθεί ως σημαντικοί ενδιάμεσοι για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

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Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες, έχουν επιχειρήσει να δημιουργήσουν μία πανευρωπαϊκή εναλλακτική λύση, με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συστημάτων, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί κάτι σε ισχύ.

Βέβαια, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που σχετίζεται με το ψηφιακό ευρώ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος, με τη δημιουργία ενός μέσου που θα καλύπτει τις συναλλαγές σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω των τραπεζών που τους εξυπηρετούν ή άλλων εξουσιοδοτημένων παρόχων.

Οι χρεώσεις στη λιανική

Οι χρεώσεις που αναμένεται να αφορούν τους εμπόρους αποτελούν ένα από τα βασικότερα ζητήματα που παραμένουν σε ανοιχτό διάλογο και σχετίζονται με το ψηφιακό ευρώ.

Σήμερα, οι έμποροι καταβάλλουν συγκεκριμένες χρεώσεις σε τράπεζες και εταιρείες πληρωμών για την επεξεργασία των συναλλαγών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με το κόστος να διαμορφώνεται ανάλογα με το μέσω πληρωμής.

Με γνώμονα αυτό, οι νομοθέτες καλούνται να αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα διαμορφωθούν οι χρεώσεις για τη χρήση του ψηφιακού ευρώ. Παράλληλα, η πρόταση του συμβουλίου προβλέπει μια περίοδο πέντε ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι χρεώσεις θα καθορίζονται βάσει των υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιούνται ήδη.

Σε δεύτερο χρόνο, το κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του ψηφιακού ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια, ζητά να μην επιβαρύνονται οι έμποροι με περαιτέρω χρεώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με αυτές που ισχύουν μέχρι στιγμής.

Η Γαλλία, εκφράζει ανοιχτά τον προβληματισμό της, φέροντας στο επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες συγκρίσεις, καθώς υπάρχουν διαφορές στα ευρωπαϊκά δίκτυα πληρωμών.

Η τελική συμφωνία, ωστόσο, θα έχει καθοριστικό ρόλο για την αποδοχή του ψηφιακού ευρώ από τις επιχειρήσεις.

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών οικονομικών δεδομένων και το μέλλον των μετρητών

Ακόμη ένα ζήτημα που έρχεται στο προσκήνιο είναι η προστασία των προσωπικών οικονομικών δεδομένων, καθώς πολλοί ισχυρίζονται ότι με τα ψηφιακά νομίσματα θα μπορούσαν να προσφέρουν στις αρχές περισσότερα μέσα παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών των πολιτών.

Βέβαια, η Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έχει προβλεφτεί με μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας, με τις συναλλαγές offline να παρέχουν μεγαλύτερο βαθμό προστασίας.

Παράλληλα, το ψηφιακό ευρώ αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί η εξάρτησή της από ξένους παρόχους πληρωμών και ενισχυθεί η οικονομική της ανεξαρτησία.

Για αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχεδιάζει να ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ εκτιμά ότι θα τεχνικά έτοιμο θα είναι το 2029, μες κοπό την έκδοση του ψηφιακού ευρώ.