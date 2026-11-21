Οι σπόροι chia αποτελούν μία καλή πηγή φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στη μείωση της χοληστερίνης.

Τα τελευταία χρόνια οι σπόροι chia έχουν κερδίσει όλο και περισσότερο έδαφος στην αγορά, με πολλούς καταναλωτές να τους επιλέγουν με σκοπό να τους προσθέσουν στα γεύματά τους, για να αποκομίσουν από αυτούς όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται και στο verywellhealth.com, το νερό με τους σπόρους chia, ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης, καθώς περιέχουν Ω3 λιπαρά οξέα και διαλυτές ίνες, δύο συστατικά με ιδιότητες που συμβάλουν στη ρύθμιση της χοληστερόλης.

Συγκεκριμένα, μία μερίδα των 28 – 30 γραμμαρίων περιέχει περίπου το 35% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης φυτικών ινών που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός.

Σπόρους chia – Πώς επηρεάζουν τη χοληστερίνη;

Οι φυτικές είναι που περιέχουν οι σπόροι chia αποτελούν ένα θρεπτικό συστατικό που βοηθάει στη μείωση των επιπέδων της χοληστερίνης. Παράλληλα, οι διαλυτές ίνες που περιέχουν απορροφούν το νερό και στη συνέχεια δεσμεύουν τη χοληστερίνη και τα καλά λιπαρά των τροφών.

Έτσι, οι φυτικές ίνες δεσμεύουν τη χοληστερίνη στο έντερο, με αποτέλεσμα να απορροφάται λιγότερη από τον οργανισμό και μειώνονται σταδιακά τα επίπεδά της στο αίμα.

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Παράλληλα, πρόκειται για ένα προϊόν πλούσιο σε άλφα – λινολενικό οξύ, ένα ωφέλιμο Ω3 λιπαρό, το οποίο ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης.

Νερό με σπόρους chia

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αποδεικνύουν ότι τα θρεπτικά συστατικά των σπόρων συμβάλλουν στη μείωση της χοληστερίνης, ωστόσο τα επιστημονικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το νερό με τους σπόρους chia μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των τριγλυκεριδίων, ενώ άλλες δεν διαπίστωσαν σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα της χοληστερόλης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βέβαια, παρατηρήθηκε μέτρια μείωση της «κακής» χοληστερίνης.

Επιπλέον, άλλες έρευνες έδειξαν ότι η κατανάλωση σπόρων μπορεί να βοηθήσει στη σωστή διατήρηση της αρτηριακής πίεσης, συμβάλλοντας στη συνολική υγεία της καρδιάς.

Η ειδική διαιτολόγος Suzanne Fisher, εστιάζει στην κατανάλωση του νερού με τους σπόρους chia, εξηγώντας ότι μία συνηθισμένη αναλογία περιέχει 1 – 2 κουταλιές της σούπας σπόρους σε ένα φλιτζάνι νερό.

Η ίδια, ωστόσο, επισημαίνει ότι είναι προτιμότερο να ξεκινάτε με μικρότερη αναλογία, ιδιαίτερα αν είναι ένα ρόφημα που δεν συνηθίζατε να καταναλώνετε μέχρι πρότινος.

Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμό θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στην αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών χωρίς να προκαλέσει τυχόν αλλαγές στο πεπτικό σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, τα επίπεδα χοληστερίνης θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, με την καλή διατροφή και τη σωματική άσκηση να έχουν πρωταρχικό ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων της.