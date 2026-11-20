Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βάρη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε την 29χρονη κόρη του Απόστολου Βακάκη, που εκείνη την ώρα έκανε τζόκινγκ.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη Βάρη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 29χρονη γυναίκα που είχε βγει για τζόκινγκ. Η νεαρή γυναίκα, κόρη γνωστού επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, τραυματίστηκε σε πολλά σημεία του σώματός της και νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, εκτός κινδύνου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, στη λεωφόρο Ευελπίδων. Η 29χρονη βρισκόταν στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Καλύμνου, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση από τη Βάρη προς το Κορωπί, την παρέσυρε ενώ επιχειρούσε να περάσει από τη διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός φέρεται να μην είχε ορατότητα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη γυναίκα και να την εκτινάξει σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Η 29χρονη έπεσε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Η παρουσία της ιδιωτικής ασφάλειας και οι πρώτες βοήθειες

Η νεαρή γυναίκα δεν ήταν μόνη της, καθώς την ακολουθούσαν μέλη της ιδιωτικής της ασφάλειας, με ένα βαν και μία μοτοσικλέτα.

Βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το ΕΡΤnews καταγράφει τις στιγμές αμέσως μετά την παράσυρση. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν προς το σημείο του ατυχήματος προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα. Μεταξύ αυτών εκτιμάται ότι βρίσκονταν και μέλη της ασφάλειάς της, αλλά και οδηγοί που είχαν σταματήσει τα οχήματά τους, καθώς και περαστικοί.

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Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο η 29χρονη

Αμέσως μετά το τροχαίο, η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου έλαβε τις πρώτες ιατρικές φροντίδες. Όταν η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των βορείων προαστίων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η τελευταία ενημέρωση αναφέρει ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.