Ένα δισεκατομμύριο παιδιά (2-17 ετών) παγκοσμίως έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας.

«Ηχηρό μήνυμα κατά της κακοποίησης των ανηλίκων» εξέπεμψε απόψε το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο φωταγωγήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Παιδική Κακοποίηση.

Με κεντρικό σύνθημα «Μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση», η σημερινή δράση υπογραμμίζει την αταλάντευτη στήριξη της πολιτείας στον διαρκή αγώνα για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και παραμέλησης, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής.

Τα επίσημα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, παραμένουν ανησυχητικά καθώς έως και 1 δισεκατομμύριο παιδιά (2-17 ετών) παγκοσμίως έχουν βιώσει κάποια μορφή βίας. Εξίσου δυσοίωνες είναι και οι πολλές χιλιάδες καταγγελίες που αφορούν περιστατικά παιδικής κακοποίησης στη χώρα μας. Ακόμη πιο δραματικός όμως είναι και ο αριθμός των υποθέσεων που δεν φτάνουν ποτέ στις αρχές, εγκλωβισμένες στον φόβο και την αποσιώπηση.

Η φωταγώγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του σωματείου κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «ΕΛΙΖΑ», το οποίο δίνει καθημερινά αγώνα για την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και την ουσιαστική προστασία των ανηλίκων.

Η Βουλή των Ελλήνων «τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στην Παιδική Κακοποίηση και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάκοπα για τη θωράκιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας που θα τα σέβεται και θα τα προστατεύει απέναντι σε κάθε έκφανση βίας» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.