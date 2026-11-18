Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν την πρόταση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους ανεξάρτητους βουλευτές.

Συζητείται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα funds, τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στηρίξουν την πρόταση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους ανεξάρτητους βουλευτές.

Σημειώνεται ότι καθώς πρόκειται για πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, απαιτούνται οι ψήφοι 120 βουλευτών (ή τα 2/5 του συνόλου των βουλευτών) με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, που προβλέπει επίσης ότι η αντιπολίτευση μπορεί να συγκροτεί έως δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο με σκοπό τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών χωρίς τη συναίνεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Πέτσας: Η ΝΔ θα μείνει στο «παρών»

«Η Νέα Δημοκρατία δεν θα υπερψηφίσει την πρόταση για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά θα μείνουμε στο "παρών" και στον θεσμικό μας ρόλο» ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε πως η ΚΟ της ΝΔ «εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 του Συντάγματος, θα συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία αναδεικνύοντας τις κρίσιμες παρεμβάσεις της τελευταίας επταετίας για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και μην αφήνοντας να ξεχαστούν οι καταστροφικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα την περίοδο 2015-2019».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι η πρότασή του «δεν έρχεται γιατί η κατάσταση των κόκκινων δανείων χειροτέρεψε από το 2019. Αντίθετα βελτιώθηκε. Δεν έρχεται για να μειώσει το κόστος δανεισμού, ούτε για να διευκολύνει τους δανειολήπτες, δημόσιο και ιδιώτες. Αντίθετα, θα τους δυσκολέψει και υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο να τους επιβαρύνει. Δεν έρχεται να επικεντρωθεί στο αύριο, ούτε να βελτιώσει το πολιτικό κλίμα, στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αντίθετα, ενδέχεται να αποπροσανατολίσει και να ενισχύσει την τοξικότητα που πάντα ευνοεί τα άκρα. Έρχεται μόνο για να βρει ένα "σωσίβιο" ο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και μείνει λίγο ακόμη στην επιφάνεια της επικαιρότητας, μήπως και τσιμπήσει λίγο δημοσκοπικά, καθώς σήμερα βρίσκεται στην αφάνεια, πολύ χαμηλότερα από το όριο εισόδου στη Βουλή». Ο βουλευτής της ΝΔ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ως «γενναία αυτοκριτική για τα πεπραγμένα της "Πρώτης Φοράς Αριστεροδεξιά" δηλαδή της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου» καθώς όπως είπε «οι επιπτώσεις της διακυβέρνησης 2015-2019 ήταν καταστροφικές για την πίστη και το τραπεζικό σύστημα, για την οικονομία, για το δημόσιο και, φυσικά, τους οφειλέτες». Υποστήριξε πως «εάν δεν υπήρχε η φράση για το "Πρόγραμμα Ηρακλής", εύλογα, οποιοσδήποτε Έλληνας, θα πίστευε ότι η διερεύνηση που ζητά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφορούσε τη δική του περίοδο διακυβέρνησης» και σχολίασε πως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «που υπογράφουν την πρόταση αυτή θυμούνται ότι η πατρίδα μας πέρασε μια Οδύσσεια την προηγούμενη δεκαετία». Οι Έλληνες, είπε ο κ. Πέτσας «δεν είμαστε λωτοφάγοι. Και επίσης οι Έλληνες έχουν μια παροιμιώδη φράση που περιγράφουν την κατάστασή σας: "Στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σχοινί". Επειδή αποκλείεται να αγνοείτε αυτή την παροιμία, η σημερινή σας πρόταση για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα μείνει στην πολιτική ιστορία του τόπου ως η επιτομή του πολιτικού θράσους. Διότι περισσεύει το θράσος σας να κόπτεστε δήθεν σήμερα για τις τράπεζες και τους φορολογούμενους και να εγκαλείτε τη διακυβέρνηση ΝΔ και Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, όταν εσείς υπήρξατε εκείνοι που έκλεισαν τις τράπεζες».

Ο εισηγητής της ΝΔ μάλιστα καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι κατά τη διακυβέρνησή του προκάλεσε «τεράστια κρίση εμπιστοσύνης η οποία έγινε χιονοστιβάδα εκροής καταθέσεων, περίπου 40 δισ. ευρώ μέχρι τον Ιούνιο του 2015», «έκλεισε τις τράπεζες και επέβαλε capital controls αναγκάζοντας γιαγιάδες και παππούδες να περιμένουν στις ουρές των ΑΤΜs για να βγάλουν 60 ευρώ από τα λεφτά τους», «υποσχέθηκε Σεισάχθεια για να φέρει τα funds, τους servicers και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στην Ελλάδα» και φόρτωσε «στην Ελλάδα μας ένα αχρείαστο 3ο μνημόνιο», ενώ «υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία στους δανειστές για έναν αιώνα» και «φόρτωσε στους Έλληνες πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδας». Ο κ. Πέτσας, απέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι «έχει τη μοναδική ευθύνη για την απώλεια δισεκατομμυρίων που υπέστησαν οι Έλληνες φορολογούμενοι από αυτή την καταστροφική πολιτική του». Ειδικά για το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ανέφερε πως «η τραγελαφική διαπραγμάτευση της "πρώτης φοράς Αριστερά" το πρώτο εξάμηνο του 2015 προκάλεσε βιβλική καταστροφή για το τραπεζικό σύστημα και την περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων. Με τη συνακόλουθη αναγκαστική ανακεφαλαιοποίηση κατά τη δεύτερη κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου τον Δεκέμβριο του 2015, όχι μόνον εξανεμίστηκε η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών που διακατείχε το ΤΧΣ και οι Έλληνες μικρομέτοχοι, αλλά και υπέστη τρομερή "αραίωση" (το λεγόμενο "dilution") το ποσοστό που κατείχαν οι φορολογούμενοι (μέσω του ΤΧΣ) και οι μικρομέτοχοι στις τράπεζες. Έτσι, εξαιτίας αυτής της ανακεφαλαιοποίησης του Δεκεμβρίου 2015, όχι μόνο έχασαν οι Έλληνες πολίτες περίπου 40 δισ. ευρώ που είχαν επενδυθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού (funding gap) μέσω του ΤΧΣ, αλλά χάθηκε οριστικά κάθε δυνατότητα και πιθανότητα ανάκτησης των χρημάτων που είχαν βάλει στις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις».

Ο εισηγητής της ΝΔ υπενθύμισε πως με την «αναθεώρηση του Συντάγματος του 2019, με δική μας σφραγίδα, έδωσε για πρώτη φορά στη μειοψηφία τη δυνατότητα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς να μπλοκάρεται η πρότασή της από την εκάστοτε πλειοψηφία. Αυτή η συνταγματική καινοτομία επιβάλλει θεσμική σοβαρότητα, ωριμότητα και υπευθυνότητα, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, αν η αντιπολίτευση ευτελίσει αυτή τη συνταγματική δυνατότητα μόνο σε μια άσκηση μικροπολιτικής, τότε δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες, ούτε στο πολίτευμα, ούτε στους πολίτες. Και πολύ φοβούμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα υποπίπτει σε αυτό το ολίσθημα». Επίσης είπε πως «σε αντίθεση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από το 2019 και μετά, η ελληνική οικονομία, παρά τις εξωγενείς κρίσεις εισήλθε σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης, η οποία βασίστηκε θεμελιωδώς στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, που σφραγίστηκε το 2023 με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα κατέγραψε αξιοσημείωτη πρόοδο από το 2019 και μετά, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεγάλη αύξηση των καταθέσεων, ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και σταδιακή ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης» και σημείωσε πως «χθες, ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε ότι το πρόγραμμα "Ηρακλής" επέτρεψε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε μεγάλη κλίμακα»

Ειδικότερα αντέταξε πως «το πρόγραμμα που θεσπίστηκε στα τέλη του 2019 και διευκόλυνε τις τιτλοποιήσεις ΜΕΔ μέσω της παροχής κρατικών εγγυήσεων για τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ τα τμήματα των τιτλοποιήσεων που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο μεταβιβάστηκαν σε ιδιώτες επενδυτές […] οι ρυθμίσεις αυτές επιτάχυναν την απομάκρυνση των προβληματικών στοιχείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών. Τα υγιέστερα δανειακά χαρτοφυλάκια και οι ισχυρότερες κεφαλαιακές θέσεις συνέβαλαν στην αποκατάσταση της δανειοδοτικής ικανότητας των τραπεζών. Ο δείκτης ΜΕΔ των τραπεζών μειώθηκε από περίπου 49% σε σχεδόν 3%, προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total Capital Ratio, TCR) ανέκαμψε σε περίπου 20%» και αναρωτήθηκε «είναι δυνατόν, να συστήσουμε Εξεταστική Επιτροπή για τη σημερινή περίοδο που τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί στο 3%, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβη όταν αυτά είχαν κορυφωθεί στο 49% την προηγούμενη περίοδο;». Ο κ. Πέτσας είπε πως «εάν συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο αντίκτυπος στην επενδυτική κοινότητα και στο κόστος δανεισμού και εξυπηρέτησης του ελληνικού Δημοσίου» καθώς «θα προκαλέσει ανησυχία και αβεβαιότητα στους επενδυτές, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους οίκους αξιολόγησης, αναφορικά με τη συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος και τη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τούτο ενδεχομένως να επιφέρει αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού και εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και στην αγορά των ελληνικών ομολόγων εν γένει».

Κουκουλόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει τον χώρο να εξεταστεί και το ζήτημα του δημόσιου χρέους από τη Βουλή και να γίνει η δέουσα αποτίμηση και να βγουν χρήσιμα και ακριβή συμπεράσματα».

Αυτό τόνισε στην Ολομέλεια της Βουλής, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερεύνησει τα «κόκκινα δάνεια».

Ο κ. Κουκουλόπουλος μίλησε για «απολύτως συνεπή θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ασυδοσία των funds και στην προστασία της πρώτης κατοικίας», ενώ υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου, με την θεσμοθέτηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, άνοιξε τον δρόμο για την πώληση των "κόκκινων δανείων" και η κυβέρνηση της ΝΔ με το σχέδιο "Ηρακλής" τον μετέτρεψε σε λεωφόρο».

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε «των θεσμικών πρωτοβουλιών που πήρε το ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας εν μέσω των πιο δύσκολων χρόνων της οικονομικής κρίσης», όπως είπε, σημειώνοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και για τον "Ηρακλή"».

«Κανένα ξένο fund δεν ήρθε στην Ελλάδα πριν το 2017 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Διαχείρισης Δανείων και Πιστώσεων προκύπτει πως από το 2017 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2019 είχαν μεταβιβαστεί 18,5 δισ. σε ξένα funds, ενώ μετά το 2019 πωλήθηκαν πάνω από 90 δισ. ευρώ "κόκκινα δάνεια"», υποστήριξε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

«Η θετική μας ψήφος στην Εξεταστική Επιτροπή για τα "κόκκινα δάνεια" είναι δεδομένη, γιατί είναι αξιακή και πολύ περισσότερο, γιατί συνδέεται με τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και τη διαχείρισή του. Αυτή την αλήθεια που η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να αποκαλυφθεί», υπογράμμισε ο κ. Κουκουλόπουλος και πρόσθεσε:

«Εμείς προσερχόμαστε με ολοκληρωμένες προτάσεις και κυρίως χωρίς ενοχές, γιατί θεσμοθετήσαμε το νόμο για την προστασία των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας που κατήργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

«Δηλώνουμε ναι στη διερεύνηση της αλήθειας αντίθετα από τη ΝΔ που επιδιώκει πάντα τη συγκάλυψη, όχι για να χαϊδέψουμε τα αυτιά κανενός, αλλά για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την διαχείριση μέχρι σήμερα των κόκκινων δανείων και να προστατέψουμε τους δανειολήπτες. Είναι η ώρα της αλήθειας χωρίς να ξεχνάμε τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις τραγικές συνέπειες των πολιτικών της κυβέρνησης της ΝΔ», κατέληξε ο κ. Κουκουλόπουλος.

Κομνηνάκα: Θα ψηφίσουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

«Ως ΚΚΕ, φυσικά και θα ψηφίσουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και να διερευνηθούν όλες οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές αποφάσεις», είπε η εισηγήτρια του κόμματος, Μαρία Κομνηνάκα, τονίζοντας ωστόσο ότι οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ενήργησαν κατ’ εφαρμογή και όχι κόντρα του αντιδραστικού ευρωενωσιακού θεσμικού πλαισίου και των οδηγιών που δημιούργησαν αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον για τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για το περιβάλλον «που τους παρέδωσε κυριολεκτικά βορά στα αρπακτικά των τραπεζών, των funds και των servicers, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα εκείνο το νομικό πλαίσιο που όχι απλώς ξήλωσε συστηματικά την προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά λειτούργησε και ως επιταχυντής για τους μαζικούς πλειστηριασμούς και το ξεσπίτωμα χιλιάδων λαϊκών νοικοκυριών. Ένα νομικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε με έναν αποκλειστικά και διακηρυγμένο στόχο: Τη στήριξη των τραπεζών ως προϋπόθεση για την εξασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και όχι βεβαίως για τη στήριξη και την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών».

Η κ. Κομνηνάκα υπογράμμισε ότι «δεν μιλάει κανένας για το πώς οδηγήθηκε αυτός ο κόσμος στη συσσώρευση τεράστιων χρεών, στην αδυναμία μέχρι και σήμερα ή και στην ασφυκτική πίεση για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, όχι από δική τους ευθύνη, αλλά ως αποτέλεσμα του βίαιου τσεκουρώματος του εισοδήματός τους, γιατί φορτώθηκαν δηλαδή όλα τα βάρη και της κρίσης των μνημονίων, φορτώθηκαν τα βάρη και της αναιμικής ανάπτυξης και σήμερα καλούνται ξανά να πληρώσουν τον λογαριασμό και της πολεμικής εμπλοκής».

Όπως είπε, η παραπάνω κατάσταση προέρχεται «από όλες τις κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή από όλους αυτούς που και σήμερα, είτε στην αρχική τους μορφή, είτε χωρισμένοι σε διάφορα παραρτήματα και ανακατεμένοι μεταξύ τους, εμφανίζονται ξανά ως σωτήρες στο λαό, για να συνεχίσουν την ίδια αντιλαϊκή σκυταλοδρομία που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια».

Απευθυνόμενη μάλιστα στα κόμματα αυτά, τόνισε: «Σταματήστε αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο να εμφανίζεστε σήμερα ως όψιμοι υπερασπιστές της λαϊκής στέγης, με αποκορύφωμα βεβαίως τον εναπομείνοντα σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, που στην προσπάθειά του να ξεπλυθεί από το αμαρτωλό παρελθόν του, όπως αντίστοιχα βεβαίως κάνει και ο ξαναβαπτισμένος Τσίπρας, με τον οποίον ανταλλάσσετε τον “μουντζούρη” αυτόν τον καιρό, για τα κυβερνητικά σας πεπραγμένα, ξεπερνάει όμως και κάθε όριο πολιτικής υποκρισίας. Θυμίζετε, κύριοι, και εσείς βεβαίως και του ΠΑΣΟΚ, κάποιον που, αφού σκότωσε τον πατέρα του, ζητάει την επιείκεια του δικαστηρίου λόγω ορφάνιας».

Βιλιάρδος: Να ψηφίσουμε όλοι την πρόταση

«Ασφαλώς και συμφωνούμε με την πρόταση σύστασης της Εξεταστικής» ανέφερε ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βασίλης Βιλιάρδος κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση των κρατικών αποφάσεων, του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου, των τιτλοποιήσεων και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κρατικών εγγυήσεων του προγράμματος “Ηρακλής” και των συνεπειών τους για το Δημόσιο, τους οφειλέτες και την οικονομία».

O κ. Βιλιάρδος, άσκησε διμέτωπη κριτική και στις κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως το θέμα της διαχείρισης των δανείων «θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος. Να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν καθώς και να προστατευτούν οι πολίτες και οι περιουσίες τους» Προφανώς, υπογράμμισε «δεν θα πρέπει να υπάρξει ούτε ένας σήμερα βουλευτής που δεν θα ψηφίσει την πρόταση σύστασης της Εξεταστικής, πολύ περισσότερο μάλιστα από τη ΝΔ» και σημείωσε ότι «αυτή η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να ψηφιστεί από όλους μας και να οδηγήσει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεση. Χωρίς εξαιρέσεις και κομματικές σκοπιμότητες».

Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι το δικό του κόμμα ήταν εκείνο που «έχει αναδείξει επανειλημμένα το πρόβλημα στο παρελθόν χωρίς όμως να εισακουστούμε».

Ζήτησε, η Επιτροπή να εξετάσει «όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, τις μεταβιβάσεις των δανείων έως και τις κρατικές εγγυήσεις. Το ξεπούλημα των μετοχών του Δημοσίου. Την σημερινή λειτουργία των funds και των servicers. Να δοθούν στην Βουλή τα επιχειρηματικά σχέδια όλων των τιτλοποιήσεων. Οι πραγματικές τιμές των χαρτοφυλακίων. Οι προβλεπόμενες και πραγματοποιήσεις ανακτήσεις. Οι αμοιβές των διαχειριστών δανείων και η αποτίμηση του κινδύνου που εξακολουθεί να βαρύνει το Δημόσιο» αλλά και «γιατί το κράτος να έχει αναλάβει ένα τόσο μεγάλου κόστους κίνδυνο χωρίς να έχει εξασφαλίσει μια αντίστοιχη προστασία των δανειοληπτών».

Ο κ. Βιλιάρδος χαρακτήρισε «παράδοξο ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει την πρόταση αυτή για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όταν ήταν αυτό το κόμμα που ως κυβέρνηση δρομολόγησε τις διαδικασίες της ανακοπής της προστασίας της πρώτης κατοικίας και επέτρεψε τον αφελληνισμό των τραπεζών με την ανακεφαλαιοποίησή τους το 2015, επιτρέποντας να κερδοσκοπούν ξένοι μέτοχοι στη συνέχεια με τα κόκκινα δάνεια». Το κόμμα του κ. Τσίπρα είπε ήταν εκείνο «που δρομολόγησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έκανε δώρο στις τράπεζες την 20ετή απόσβεση των ζημιών του 2017» Η υπόθεση της διαχείρισης ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος «είναι ζήτημα τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής διάστασης, αφού περισσότερα από 700.000 ακίνητα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να περάσουν από τα χέρια των Ελλήνων σε ξένα funds, εξ αιτίας μια κρίσης για την οποία οι δανειολήπτες δεν ήταν υπεύθυνη αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις».

Στην κυβέρνηση της ΝΔ καταλόγισε ότι «η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποτυχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη» λέγοντας πως αποτελεί «ένα τεράστιο σκάνδαλο καθώς το Δημόσιο εισέπραξε περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την πώληση των συμμετοχών του, ενώ σήμερα η συνολική χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων τραπεζών υπερβαίνει τα 52 δισ. ευρώ». Τέλος έθεσε, μεταξύ άλλων, και το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου που παρείχε στις τράπεζες η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Η Εξεταστική Επιτροπή είπε ο κ. Βιλιάρδος «πρέπει να αποκαλύψει ποιος τελικά επωφελείται από την διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, ποιος αποκτά τα ακίνητα και με ποιους οικονομικούς όρους. Καθώς επίσης και εάν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις που δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων είτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και οι ευθύνες της ΤτΕ» αλλά και της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Παππάς: Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει

«Ο λαός δικαιούται να γνωρίζει. Η Βουλή οφείλει να εξετάσει. Με έγγραφα, στοιχεία και μαρτυρίες». Με αυτή την αναφορά ο Νίκος Παππάς έθεσε την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, καλώντας όλους τους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον «Ηρακλή», τις κρατικές εγγυήσεις, τα funds και τους servicers.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπογράμμισε ότι η Βουλή οφείλει να διερευνήσει τις κρατικές αποφάσεις, τις τιτλοποιήσεις, την εποπτεία των servicers, τους κινδύνους για το Δημόσιο και τις συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες.

Η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ξεκίνησε από την πρωτοβουλία «Η Δικαίωση», που διαμόρφωσε συγκεκριμένη πρόταση διερεύνησης και απευθύνθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος ανταποκρίθηκε, φέρνοντας το αίτημα στην Ολομέλεια. Εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας, ενώσεων καταναλωτών και δανειοληπτών παρακολούθησαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής.

«Μπουκέτα δανείων εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο. Αν δεν έχουν τα έσοδα που έχουν ορίσει στα business plans θα τους πληρώσει το δημόσιο. Και τα έσοδα ήδη έχουν πέσει έξω κατά 25%», ανέφερε ο Νίκος Παππάς.

«Από το 2023 ζητούμε τα business plans. Η κυβέρνηση τα κρύβει», σημείωσε, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα: «Πώς επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων ανάκτησης απαιτήσεων; Με πόσους πλειστηριασμούς;».

Ο ίδιος ζήτησε να αποκαλυφθούν τα επιχειρησιακά σχέδια, να ελεγχθούν οι κρατικές εγγυήσεις, η εποπτεία των servicers, οι καταγγελίες, οι κυρώσεις και οι πραγματικές αναδιαρθρώσεις οφειλών, ενόψει και του Προϋπολογισμού του 2027.

«Προτείνουμε την κατάργηση του “Ηρακλή-Κέρβερου” και την αντικατάσταση του σημερινού μοντέλου διαχείρισης των κόκκινων δανείων», ξεκαθάρισε ο Νίκος Παππάς.

Παρουσίασε την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για το ιδιωτικό χρέος, με προστασία πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις, δημόσιο έλεγχο, ενεργό ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και κεντρικό ρόλο του ΕΦΚΑ, με αποκατάσταση της περιουσίας του.

Συνδέοντας τα κόκκινα δάνεια με τη στεγαστική κρίση, αναρωτήθηκε για τα ακίνητα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων: «Πόσα είναι αυτά; Ποιοι τα κατέχουν; Πόσα παραμένουν κλειστά;». Και έθεσε τον στόχο: «Τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά και χρεωμένα σπίτια, να γίνουν είτε κοινωνική κατοικία είτε να μείνουν στους ιδιοκτήτες που θα έχουν ρυθμισμένο χρέος».

Ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι «θα ήταν πολιτικά ανήθικο αν λέγαμε “ναι, θα προτείνουμε την εξεταστική αλλά υπό τον όρο να εξαιρέσετε από τον έλεγχο τη δική μας περίοδο”», ανέφερε, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μέλους της «Δικαίωσης». «Στην περίοδο 2015 – 2019, μπορεί να έγιναν λάθη, υπήρχε όμως προστασία πρώτης κατοικίας», πρόσθεσε.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε μια κοινωνία βαθιά τραυματισμένη από την κρίση, καμία προστασία για την α’ κατοικία και προχώρησε σε τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις: Την παράταση του νόμου Κατσέλη, τον νόμο Κατσέλη-Σταθάκη και τον νόμο Φλαμπουράρη.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μέλος του κοινοβουλίου που δεν έχει βρεθεί μπροστά σε ένα ανθρώπινο δράμα εξαιτίας ενός κόκκινου δανείου», ανέφερε, καλώντας κάθε βουλευτή να ανταποκριθεί στο συνταγματικό του καθήκον και να μην αποτρέψει τη διερεύνηση. «Πίσω από κάθε δανειακή σύμβαση υπάρχει ένας άνθρωπος. Πίσω από κάθε σπίτι που χάνεται υπάρχει μια οικογένεια. Πίσω από κάθε μικρή επιχείρηση που κινδυνεύει, υπάρχουν εργαζόμενοι, κόποι και σχέδια για το μέλλον».

«Οι άνθρωποι της “Δικαίωσης” έκαναν το δικό τους χρέος. Τώρα είναι η σειρά της Βουλής», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς αφιέρωσε την πρωτοβουλία στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη, έναν χρόνο από τον θάνατό του. «Για εμάς, για την παράταξή μας, για το κόμμα μας, η σημερινή πρωτοβουλία είναι και μια υποχρέωση στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη», ανέφερε, θυμίζοντας τις μάχες του για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Ο Αλέκος λείπει από τη Βουλή. Λείπει από κοντά μας. Λείπει από κάθε άνθρωπο που κράτησε το σπίτι του. [...] Αλλά οι αγώνες του είναι εδώ. Και μας δεσμεύουν. Να μη μείνει κανένας άνθρωπος μόνος του απέναντι στα funds. Να μη χαθεί κανένα σπίτι. Αυτό είναι υπόσχεση, αλλά και δέσμευση».

Κεφαλά: Απέναντι στις τράπεζες που λειτουργούν ως κοράκια

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη υπέρ των δανειοληπτών και απέναντι στα ανεξέλεγκτα funds και τις τράπεζες που λειτουργούν ως κοράκια. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες που δίνουν άνιση μάχη για να κρατήσουν τα σπίτια τους». Αυτό τόνισε η γενική εισηγήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, κατά τη συζήτηση στη Βουλή της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα «κόκκινα δάνεια», την οποία, όπως ξεκαθάρισε, το κόμμα της θα υπερψηφίσει για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η κα Κεφάλα μίλησε για «συγκεκριμένες ευθύνες που οδήγησαν στη διόγκωση του προβλήματος με χιλιάδες δανειολήπτες να χάνουν άδικα τα σπίτια τους» τόσο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία όπως είπε, «έκανε πάρτι υπέρ των funds και των τραπεζών».

Όπως υπογράμμισε η κα Κεφαλά, «το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων είναι ανάγκη να διερευνηθεί γιατί αγγίζει τον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας, το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών και το κράτος δικαίου». «Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το αφήγημα ότι με το σχέδιο "Ηρακλής" στηρίχθηκαν οι δανειολήπτες, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο οι τράπεζες ωφελήθηκαν. Γιατί η μείωση των κόκκινων δανείων στα τραπεζικά βιβλία δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε και το χρέος αλλά ότι μεταφέρθηκε στα funds», σημείωσε ενώ έκανε λόγο «για κυβερνητική προπαγάνδα με κρατικές εγγυήσεις που ξεπερνούν τα 25 δισ. ευρώ». «Η Πλεύση Ελευθερίας ποτέ δεν σταμάτησε να βρίσκεται δίπλα στους δανειολήπτες και να τους στηρίζει. Είναι το μοναδικό κόμμα που ξεκάθαρα ήταν από την αρχή υπέρ της κατάργησης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών -ακόμα και πριν το 2016- με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να στέκεται στη πρώτη γραμμή, ενώ είναι το πρώτο και μοναδικό κίνημα που κινήθηκε νομικά για την ακύρωσή τους» επεσήμανε.

Βορύλλας: Η αλλαγή κομματικής στέγης δεν διαγράφει κυβερνητικές ευθύνες

«Η σημερινή πρωτοβουλία διερεύνησης είναι θετική, αλλά δεν αρκεί για την πολιτική αποτίμηση της δικιάς σας διακυβέρνησης», είπε ο εισηγητής της ΚΟ «Νίκη» Ανδρέας Βορύλλας, απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. «Χρειάζεται καθαρή απάντηση για τις επιλογές του 2015 και την εφαρμογή τους τα επόμενα χρόνια. Η επίκληση των μνημονιακών δεσμεύσεων δεν καταργεί την υποχρέωση λογοδοσίας όσων νομοθέτησαν και διοίκησαν. Η αξιοπιστία της πρότασής σας θα κριθεί και από την προθυμία σας να ελεγχθείτε με τα ίδια ακριβώς κριτήρια» είπε ο κ. Βορύλλας, ζητώντας να ελεγχθούν οι αρμόδιοι υπουργοί «όπου και να βρίσκονται σήμερα πολιτικά, στον ΣΥΡΙΖΑ, στην ΕΛ.Α.Σ., στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά ή σε οποιοδήποτε άλλο σχηματισμό. Η αλλαγή κομματικής στέγης δεν διαγράφει κυβερνητικές ευθύνες».

Για τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, ο κ. Βορύλας είπε ότι «οφείλει να λογοδοτήσει για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία του “Ηρακλή”, καθώς και για την προστασία που παρείχε στους δανειολήπτες: Προς την κυβέρνηση της ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, το ερώτημα είναι συγκεκριμένο: Γιατί η κρατική στήριξη της τραπεζικής εξυγίανσης δεν συνδέθηκε με εξίσου ισχυρές και μετρήσιμες δεσμεύσεις για βιώσιμες ρυθμίσεις; Όταν το δημόσιο αναλαμβάνει κίνδυνο, οφείλει να απαιτεί σαφές κοινωνικό και οικονομικό αποτέλεσμα. Η επιτυχία πρέπει να μετριέται και με τις οικογένειες που διατηρούν την κατοικία τους και τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν. Δεν τα κλείνουμε όλα. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επικαλείται διαρκώς το πλαίσιο που παρέλαβε. Είχε και έχει την κυβερνητική ευθύνη για να το διορθώσει. Ο "Ηρακλής" αποτελεί δική του νομοθετική επιλογή», υπογράμμισε ο βουλευτής της ΚΟ «Νίκη».