Από την ανάκληση στην πτώχευση: Η υπόθεση λιστερίωσης που συγκλόνισε τις ΗΠΑ με δύο θανάτους και 26 κρούσματα μόλυνσης.

Σοβαρές διαστάσεις έλαβε στις ΗΠΑ η υπόθεση της έξαρσης λιστερίωσης που συνδέθηκε με γαλακτοκομικά προϊόντα της γαλακτοβιομηχανίας Rizo-Lopez Foods, καθώς η μόλυνση από το επικίνδυνο βακτήριο είχε ως αποτέλεσμα 26 άνθρωποι να νοσήσουν και δύο να χάσουν τη ζωή τους. Η υπόθεση οδήγησε σε μαζικές ανακλήσεις προϊόντων, δικαστικές παρεμβάσεις και τελικά στην πτώχευση της εταιρείας.

Η Rizo-Lopez Foods, με έδρα το Μοντέστο της Καλιφόρνιας, δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή τυριών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές, η έξαρση συνδέθηκε κυρίως με τα τυριά queso fresco και cotija, τα οποία φέρεται να ήταν μολυσμένα με το βακτήριο Listeria monocytogenes.

26 κρούσματα σε 11 πολιτείες και δύο νεκροί

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), συνολικά 26 άνθρωποι μολύνθηκαν από το συγκεκριμένο στέλεχος λιστέριας σε 11 πολιτείες, με τις ημερομηνίες έναρξης των συμπτωμάτων να εκτείνονται από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Δεκέμβριο του 2023. Από τους ασθενείς, οι 23 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ δύο έχασαν τη ζωή τους, ένας στην Καλιφόρνια και ένας στο Τέξας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι δύο περιστατικά αφορούσαν εγκύους, ενώ σε μία περίπτωση καταγράφηκε απώλεια κύησης. Στα στοιχεία της επιδημίας περιλαμβάνονται επίσης δύο νεογνά. Η έρευνα των CDC και FDA αξιοποίησε γενετικές αναλύσεις, μέσω των οποίων εντοπίστηκε σύνδεση ανάμεσα στο στέλεχος της λιστέριας που βρέθηκε σε δείγμα τυριού της εταιρείας στη Χαβάη και σε εκείνο που εντοπίστηκε σε ασθενείς. Στη συνέχεια, το ίδιο στέλεχος ανιχνεύθηκε και στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Rizo-Lopez Foods στην Καλιφόρνια σύμφωνα με το schmidtandclark.com.

Μαζική ανάκληση γαλακτοκομικών προϊόντων

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε την ανάκληση του συνόλου των γαλακτοκομικών προϊόντων της, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους, ενώ παράλληλα διέκοψε προσωρινά την παραγωγή και την αποστολή τυριών, γιαουρτιού και ξινής κρέμας. Η ανάκληση επεκτάθηκε και σε προϊόντα άλλων επιχειρήσεων που περιείχαν τα συγκεκριμένα τυριά ως συστατικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν έτοιμες σαλάτες, σάλτσες και σάντουιτς που διατίθεντο σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, όπως η Costco και η Trader Joe’s. Τα προϊόντα κυκλοφορούσαν με διάφορες εμπορικές ονομασίες, μεταξύ των οποίων Tio Francisco, Don Francisco και Rizo Bros, αλλά και με άλλες επωνυμίες που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο της ανάκλησης.

Δικαστικές παρεμβάσεις και απαγόρευση παραγωγής

Η υπόθεση προκάλεσε την παρέμβαση των αμερικανικών αρχών. Στις 8 Οκτωβρίου 2024, ομοσπονδιακό δικαστήριο εξέδωσε συναινετικό διάταγμα κατά της Rizo-Lopez Foods και των ιδιοκτητών της, Edwin Rizo και Tomas Rizo. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύτηκε στην εταιρεία να παρασκευάζει ή να πουλάει τρόφιμα μέχρι να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του FDA και να λάβει την απαραίτητη έγκριση για την επανέναρξη της δραστηριότητάς της.

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Οι συνέπειες της έξαρσης της λιστέριας στα προιόντα της γαλακτοβιομηχανίας αποτυπώθηκαν και στην οικονομική πορεία της εταιρείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, η Rizo-Lopez Foods υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 (Chapter 11), στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η εταιρεία ζήτησε τη μετατροπή της διαδικασίας σε Κεφάλαιο 7 (Chapter 7), το οποίο προβλέπει την εκκαθάριση της επιχείρησης. Ωστόσο, η σχετική ακρόαση αναβλήθηκε, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις για την αξιοποίηση και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Στις 9 Μαρτίου 2026 καταγράφηκε νέα σημαντική εξέλιξη, καθώς η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της, αντί να προχωρήσει άμεσα σε εκκαθάριση.

Σήμερα η κρίσιμη δικαστική ακρόαση για την πτώχευση της Rizo-Lopez Foods

Σημαντική ημέρα για την υπόθεση πτώχευσης της Rizo-Lopez Foods είναι η σημερινή καθώς έχει προγραμματιστεί η δικαστική ακρόαση για την εξέταση και επικύρωση του κοινού σχεδίου εκκαθάρισης (Joint Chapter 11 Plan of Liquidation). Η ακρόαση θα συζητηθεί στο Πτωχευτικό Δικαστήριο για την Ανατολική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται η έγκριση της ενημερωτικής δήλωσης (Disclosure Statement), η εξέταση των διαδικασιών ψηφοφορίας των πιστωτών και η επικύρωση του σχεδίου που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 11 (Chapter 11). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει το δικαστήριο, οι δικαιούχοι πιστωτές είχαν προθεσμία έως τις 12 Νοεμβρίου 2026 για να ψηφίσουν υπέρ ή κατά του σχεδίου, ενώ η έκθεση με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έπρεπε να κατατεθεί έως τις 16 Νοεμβρίου. Η σημερινή ακρόαση αποτελεί καθοριστικό στάδιο για την πορεία της πτωχευτικής διαδικασίας, καθώς το δικαστήριο καλείται να εξετάσει εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επικύρωση του σχεδίου.