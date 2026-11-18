Από αυτό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Έχοντας υποδεχθεί περισσότερους από 120.000 επισκέπτες την περασμένη χρονιά, το ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience επιστρέφει από τις 21 Νοεμβρίου 2026 και βρίσκει το νέο του σπίτι στη HELEXPO, στο Μαρούσι.



Σε έναν εντυπωσιακά διαμορφωμένο χώρο, μικροί και μεγάλοι γίνονται πρωταγωνιστές μιας περιπέτειας όπου η γνώση συναντά το παιχνίδι, η ιστορία τη φαντασία και –φυσικά– η σοκολάτα και το παγωτό έχουν τον πρώτο λόγο.

Μέσα από διαδραστικές ενότητες, προβολές, παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες, ανακαλύπτουν τα μυστικά του κακάο, της σοκολάτας και του παγωτού, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή διατροφή και τη στοματική υγεία.



Η ενέργεια κρύβεται πίσω από όλα όσα λειτουργούν γύρω μας. Από την παραγωγή της σοκολάτας και του παγωτού, που απαιτούν ενέργεια για να παρασκευαστούν και να αποθηκευτούν, μέχρι την αγαπημένη μας ταινία στην τηλεόραση ή τη λειτουργία ενός εργοστασίου, η ενέργεια είναι απαραίτητη στην καθημερινή μας ζωή.

Στο ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience, οι μικροί επισκέπτες μαθαίνουν περισσότερα για την ενέργεια και κυρίως για τις ανανεώσιμες μορφές της: τον ήλιο, το νερό, τον αέρα και τη γη. Πηγές ενέργειας ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συμβάλλουν στην προστασία του πλανήτη μας.



Μέσα από αυτή την εμπειρία, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη σημασία της ενέργειας και το όραμα της ΔΕΗ για έναν πιο πράσινο και βιώσιμο κόσμο. Για όλους και κυρίως για τα παιδιά.

Ένα ταξίδι που ξεκινά από τον Αμαζόνιο



Η περιπέτεια αρχίζει από τη σοκολατένια είσοδο του πάρκου, όπου οι μικροί εξερευνητές παραλαμβάνουν την εργαλειοθήκη και τον χάρτη της διαδρομής τους. Από εκεί, περνούν στη ζούγκλα του Αμαζονίου, όπου ξεκινά το ταξίδι στον κόσμο του κακάο. Ο ίδιος ο καρπός παίρνει τον λόγο και αποκαλύπτει στα παιδιά τα πρώτα μυστικά της συναρπαστικής διαδρομής του. Το ταξίδι συνεχίζεται πάνω σε ένα καράβι φορτωμένο με πολύτιμους καρπούς κακάο, μέσα σε μια περιπέτεια που περιλαμβάνει ακόμη και… καταιγίδα.



Στο Μουσείο της σοκολάτας και του παγωτού, μέσα από προβολές και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, οι επισκέπτες παρακολουθούν τα μεγάλα ταξίδια του κακάο στον χρόνο και στον κόσμο, γνωρίζουν στοιχεία από την ιστορία και τον πολιτισμό διαφορετικών λαών και ανακαλύπτουν όλα τα στάδια παραγωγής της σοκολάτας.

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Και μετά τη γνώση, έρχεται η εμπειρία!



Στον κεντρικό χώρο της εμπειρίας, η σοκολάτα βρίσκεται παντού: σε σιντριβάνια, σε μια γιορτινή λίμνη αλλά ακόμη και σε μια τεράστια τσαγιέρα από την οποία μοιάζει να χύνεται πάνω σε βάφλα.

Μεγάλα θεματικά εκθέματα, σημεία για φωτογραφίες, παιχνίδια και η αγαπημένη πισίνα με τις σοκολατόμπαλες δημιουργούν έναν κόσμο όπου η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία. Στην είσοδο, μια παιχνιδομηχανή κι ένας καταρράκτης σοκολάτας δίνουν το πρώτο έναυσμα για παιχνίδι και φωτογραφίες, ενώ σε όλη τη διαδρομή τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν στοιχεία και να ολοκληρώσουν μικρές «αποστολές».

Από τη σοκολάτα στη σωστή διατροφή και τη στοματική υγεία



Η εμπειρία, όμως, δεν σταματά στη γεύση. Ένα σημαντικό μέρος του πάρκου είναι αφιερωμένο στην υγιεινή διατροφή και τη στοματική υγεία, μετατρέποντας θέματα που συχνά μοιάζουν θεωρητικά για ένα παιδί σε παιχνίδι και βιωματική γνώση.



Στην εκπαιδευτική γωνιά, ένα τεράστιο παιδικό στόμα γίνεται το σκηνικό για να μάθουν οι μικροί επισκέπτες πώς βουρτσίζουμε σωστά τα δόντια μας και γιατί η καθημερινή φροντίδα του στόματος είναι σημαντική.

Ο Καθρέφτης του Χαμόγελου και ο Κύβος της Διατροφής δείχνουν με απλό και διαδραστικό τρόπο πώς η απόλαυση μπορεί να συνδυαστεί με ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.



Και στο τέλος… δοκιμάζουμε



Καμία εξερεύνηση στον κόσμο της σοκολάτας δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη γευσιγνωσία. Στο εργαστήριο του ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ζεστό ρόφημα σοκολάτας που παρασκευάζεται εκείνη τη στιγμή και δημιουργούν τα δικά τους σοκολατάκια.



Η γευστική εμπειρία ολοκληρώνει το ταξίδι: από τον καρπό του κακάο και την ιστορία του έως την παραγωγή της σοκολάτας, τη γνώση και, φυσικά, την απόλαυση.

Γιατί μια σχολική επίσκεψη στο ΔΕΗ Chocolate & Ice Cream Experience είναι διαφορετική



Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας βρίσκεται στον πυρήνα του πάρκου, με τη μάθηση να γίνεται βιωματικά και διαδραστικά. Οι σύγχρονες τεχνολογίες, τα θεματικά σκηνικά, οι προβολές, το παιχνίδι και η ενεργός συμμετοχή βοηθούν τα παιδιά να ανακαλύψουν:

την προέλευση και την ιστορία του κακάο,

τα ταξίδια της σοκολάτας και του παγωτού στον χρόνο,

τα στάδια παραγωγής της σοκολάτας,

στοιχεία από την ιστορία και τον πολιτισμό διαφορετικών λαών,

βασικές αρχές ισορροπημένης διατροφής,

τη σημασία της στοματικής υγείας και της σωστής καθημερινής φροντίδας.



Η επίσκεψη μετατρέπεται έτσι σε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, όπου η πληροφορία συνδέεται με την εικόνα, την κίνηση, το παιχνίδι, τη γεύση και τη συμμετοχή.



Πληροφορίες

Έναρξη: 21 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Helexpo, Μαρούσι

Ωράριο λειτουργίας

Τρίτη – Παρασκευή: 09:00 – 12:00

Σάββατο: 11:00 – 19:00

Κυριακή: 10:00 – 18:00

*Τα σλοτ μας είναι ανά 20 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων



Γενική είσοδος: 12 ευρώ

ΑμεΑ & Συνοδός ΑμεΑ: 6 ευρώ

Άνεργοι & Φοιτητές: 10 ευρώ

Κάτω των 3 ετών: Δωρεάν

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/dei-chocolate-ice-cream-experience/



Σχολικές επισκέψεις

Τιμή εισιτηρίου για σχολεία: 9 ευρώ / άτομο

Κρατήσεις σχολείων: 211 0082687 & 6978367727

Πληροφορίες: 693 9314590

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