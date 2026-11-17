Eurobank: Προς εξαγορά της Fibank

Εντός 24ώρου αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, να ανακοινωθεί από τη Eurobank η εξαγορά της First Investment Bank (Fibank), της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας της Βουλγαρίας. Η Fibank ιδρύθηκε το 1993, εδρεύει στη Σόφια και διαθέτει παρουσία στην Κύπρο μέσω υποκαταστήματος και στην Αλβανία μέσω θυγατρικής.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2026, το ενεργητικό της ανήλθε σε 10,62 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% από το τέλος του 2025. Οι απαιτήσεις από πελάτες διαμορφώθηκαν στα 5,34 δισ. ευρώ, οι υποχρεώσεις προς πελάτες στα 8,19 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 1,07 δισ. ευρώ. Η τράπεζα εμφάνισε καθαρά κέρδη 96,87 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,9%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 19,7%, στα 217,44 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά τραπεζικά έσοδα έφθασαν τα 295,89 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις σε τίτλους τα 3,16 δισ. ευρώ.

Η First Investment Bank (Fibank) διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο 115 καταστημάτων και τραπεζικών γραφείων στη Βουλγαρία. Από αυτά, 34 βρίσκονται στη Σόφια και 81 σε άλλες πόλεις της χώρας, εξασφαλίζοντας στην τράπεζα ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η Postbank, η βουλγαρική θυγατρική της Eurobank, διαθέτει ήδη ενεργητικό 14,8 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Με την απόκτηση της Fibank, το αθροιστικό ενεργητικό θα προσεγγίσει τα 25,4 δισ. ευρώ, καθιστώντας τον ελληνικό όμιλο τρίτη τραπεζική δύναμη στη χώρα.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το ενδιαφέρον της Eurobank για τη Fibank χρονολογείται ήδη από το 2024.

Η «Doorstep» της Τράπεζας Πειραιώς

Στην ίδρυση νέας εταιρείας με αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για την αγορά ακινήτων προχώρησε χθες η Τράπεζα Πειραιώς, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της ακίνητης περιουσίας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Πρόκειται για την Piraeus Digital Marketplace Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «Doorstep», η οποία συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ και μοναδικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Doorstep φιλοδοξεί αναπτύξει ένα ψηφιακό περιβάλλον διασύνδεσης αγοραστών, πωλητών, ιδιοκτητών, μισθωτών, επενδυτών και επαγγελματιών της αγοράς ακινήτων. Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας, η προβολή και προώθηση ακινήτων, η διαχείριση αγγελιών και η υποστήριξη συναλλαγών αγοράς, πώλησης και μίσθωσης. Ακόμη, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών που θα επιτρέπουν την παρουσίαση και σύγκριση ακινήτων, τη διαχείριση αιτημάτων ενδιαφέροντος και επισκέψεων, καθώς και την υποβολή προσφορών.

Το επιχειρηματικό αντικείμενο της Doorstep επεκτείνεται σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως νομικοί και τεχνικοί έλεγχοι, εκτιμήσεις, ανακαινίσεις, εικονική διαμόρφωση χώρων και υπηρεσίες μετακόμισης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικού και ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων και στατιστικών απόδοσης αγγελιών προς μεσίτες, πωλητές και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Το καταστατικό προβλέπει επίσης δυνατότητα συνεργασιών με επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργίας θυγατρικών και επέκτασης των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τη διοίκηση της νέας εταιρείας αναλαμβάνει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Γιώργο Καραμουσαλή και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δημήτρη Ραγιά, Head of Piraeus Bank Group Real Estate. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι Γιώργος Γεωργόπουλος, Σταμάτης Μποβιάτσης και Λεωνίδας Χαμόδρακας.

ΔΕΗ: Ισχυρός πυλώνας η Ρουμανία

Σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ εξελίσσεται η Ρουμανία, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά το 9μηνο του 2026, ενώ οι επενδύσεις στη χώρα προσεγγίζουν τα 540 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ΔΕΗ Γιώργο Στάσση χθες στους αναλυτές η αύξηση των εσόδων στη ρουμανική αγορά αντιστάθμισε τη μείωση στην Ελλάδα, διατηρώντας τον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου στα 7,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι διεθνείς δραστηριότητες, με αιχμή τη Ρουμανία, συνεισέφεραν το 24% του προσαρμοσμένου EBITDA. Η βελτίωση της κερδοφορίας στη Ρουμανία αποδίδεται στην υψηλότερη απόδοση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην άρση των πλαφόν λιανικής και στην αύξηση των ρυθμιζόμενων τιμολογίων διανομής. Οι επενδύσεις στη χώρα αντιπροσώπευσαν το 21% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ, ενώ ειδικά στα δίκτυα διανομής αυξήθηκαν κατά 35%, στα 249 εκατ. ευρώ. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στη Ρουμανία έφθασε τα 1.625 MW, με το 73% να αφορά αιολικά πάρκα. Στο τρίτο τρίμηνο προστέθηκαν φωτοβολταϊκά 63 MW, ενώ μετά τον Σεπτέμβριο εντάχθηκε έργο αποθήκευσης 49,8 MW. Στη λιανική, η ΔΕΗ διαθέτει περίπου 2,7 εκατ. πελάτες, με μερίδιο αγοράς 14%, έναντι 16% πέρυσι. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε κατά 2,4%, ενώ οι χονδρεμπορικές τιμές αυξήθηκαν κατά 21%. Τέλος, η σχεδιαζόμενη εξαγορά της αλυσίδας λιανικής Flanco, επιχειρηματικής αξίας 35 εκατ. ευρώ, προσθέτει δίκτυο 150 καταστημάτων, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην εμπορία ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην ρουμανική αγορά.

Η συμφωνία με την AWS για το data center

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Amazon Web Services (AWS), που αφορά στην ανάπτυξη data center ισχύος 300 MW στον πρώην λιγνιτικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Όπως ανέφερε στους αναλυτές ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου, η AWS διαθέτει αποκλειστικό δικαίωμα για τη δεύτερη φάση του έργου, με δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW. Η σχετική απόφαση αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο αμερικανικός κολοσσός θα ασκήσει το δικαίωμά του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σε διαφορετική περίπτωση, ο Όμιλος θα αναζητήσει άλλους ενδιαφερόμενους. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα αναλάβει την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την ηλεκτροδότηση του data center μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ΑΠΕ, ενώ η AWS θα αναλάβει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τη λειτουργία του, με αρχική μίσθωση 15 ετών. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κ. Στάσσης στο νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει δυνατότητα προτεραιότητας σύνδεσης για έργα άνω των 200 MW, με κάλυψη τουλάχιστον 60% της ετήσιας κατανάλωσης από νέες ΑΠΕ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι νέες ρυθμίσεις ευνοούν ώριμες επενδύσεις, όπως το σχεδιαζόμενο data center στην Κοζάνη.

Η ακτινογραφία των ταμειακών ροών

Υψηλές λειτουργικές χρηματοροές, αλλά αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές λόγω της επιτάχυνσης των επενδύσεων, εμφάνισε η ΔΕΗ στο 9μηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση στους αναλυτές. Οι λειτουργικές χρηματοροές (FFO) διαμορφώθηκαν στα 1,247 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 1,812 δισ. ευρώ. Αρνητική επίδραση είχαν οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης κατά 435 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των υποχρεώσεων για εκπομπές CO₂ και της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων. Οι ταμειακές εκροές για επενδύσεις και εξαγορές ανήλθαν σε 2,381 δισ. ευρώ, οδηγώντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) σε αρνητικό επίπεδο 1,065 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικών 1 δισ. ευρώ πέρυσι. Παρά τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες, ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 4,2 δισ. ευρώ, από 6,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA περιορίστηκε στο 1,9, ενώ η συνολική διαθέσιμη ρευστότητα έφθασε τα 10,1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική δυνατότητα του Ομίλου για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου έως το 2030.

Η Bally’s Intralot

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί σήμερα η Διοίκηση της Bally’s Intralot, πραγματοποιώντας διήμερο roadshow με εκπροσώπους 15 επενδυτικών funds, προκειμένου να παρουσιάσει τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου και τον στρατηγικό σχεδιασμό του για την επόμενη ημέρα.

Στο επίκεντρο των επαφών με τους ξένους θεσμικούς επενδυτές αναμένεται να βρεθεί η εξαγορά της Evoke, ύψους 243,1 εκατ. στερλινών, η ολοκλήρωση της οποίας θεωρείται πλέον θέμα εβδομάδων. Η Bally’s Intralot εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η τελευταία απαιτούμενη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ. Παρότι η πλειονότητα των εγκρίσεων έχει ήδη εξασφαλιστεί, παραμένει μια εκκρεμότητα που συνδέεται με παλαιότερη εμπορική συμφωνία της Evoke με τη Caesars για την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού πόκερ στην Πενσυλβάνια. Συγκεκριμένα, η θυγατρική 888 Atlantic της Evoke διαθέτει άδεια για την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα World Series of Poker της Caesars. Η συμφωνία αυτή χρονολογείται από το 2012 και προβλέπει δυνατότητα σταδιακής διακοπής των υπηρεσιών μέσα σε μεταβατική περίοδο έως έξι μηνών (λήγει τον Μάρτιο 2027).

Από την άλλη πλευρά, η Bally’s Corporation, που ελέγχει την Bally’s Intralot, διαθέτει επίσης άδειες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην Πενσυλβάνια, μέσω της Bally’s Pennsylvania. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθεσία της πολιτείας θέτει περιορισμούς στην εξαγορά μιας εταιρείας που παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών από έναν όμιλο που διαθέτει ήδη άδειες λειτουργίας διαδικτυακών παιχνιδιών. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο, οι δύο εταιρείες προτείνουν η 888 Atlantic να παραδώσει την άδειά της και, στο μεταξύ, οι αρχές να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς υπό συγκεκριμένους όρους. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Πενσυλβάνια, Office of Enforcement Counsel (OEC), ζήτησε μέτρα «θεραπείας» για τη διαδικασία.

Το OEC έχει προτείνει συγκεκριμένους όρους για την περίπτωση που δοθεί τελικά η έγκριση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εβδομαδιαία ενημέρωση των αρχών για την εξέλιξη της διαδικασίας, ο έλεγχος της παράδοσης της άδειας και η διασφάλιση ότι δεν θα αποκτήσουν τον έλεγχο της 888 Atlantic πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση. Ακόμη, προτείνει την καταβολή 20.000 δολαρίων τον μήνα για την κάλυψη του κόστους εποπτείας.

Η τελική απόφαση πάντως ανήκει στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB), η οποία μπορεί να εγκρίνει το αίτημα παρά τις θέσεις του OEC.

Η Alkyon Invest

Στη σύσταση νέας εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 8,3 εκατ. ευρώ προχώρησαν χθες το EOS Hellenic Renaissance Fund II του Απόστολου Ταμβακάκη και η κυπριακή Evertal Private Equity Limited. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των εταιρειών χαρτοφυλακίου και των χρηματοδοτικών φορέων, δημιουργώντας ένα νέο εταιρικό σχήμα για την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με το καταστατικό, το EOS Hellenic Renaissance Fund II, με έδρα το Λουξεμβούργο, αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Alkyon Invest, κατέχοντας ποσοστό 87,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η συμμετοχή του ανέρχεται σε 7,26 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε ισάριθμες μετοχές. Το υπόλοιπο 12,5% ανήκει στην Evertal Private Equity Limited, με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, η οποία συμμετέχει με κεφάλαιο 1,03 εκατ. ευρώ. Τη διοίκηση της νέας εταιρείας αναλαμβάνει τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Εμμανουήλ Μυλιόρδο, ο οποίος εκπροσωπεί και το EOS Hellenic Renaissance Fund II. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης ο Νικόλαος Χρυσανθόπουλος και ο Χαράλαμπος Σαββίδης, με τον τελευταίο να εκπροσωπεί την Evertal Private Equity Limited.

NRG: Κέρδη ελέω Korinthos Power

Σε θετικό έδαφος επέστρεψε το 2025 η NRG, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, παρά τη σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών και τις πιέσεις στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το μέρισμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ από την Korinthos Power, στην οποία η εταιρεία απέκτησε συμμετοχή 35% έναντι 56 εκατ. ευρώ. Χωρίς το συγκεκριμένο έσοδο, η NRG θα εμφάνιζε ζημίες προ φόρων περίπου 14,8 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 477,7 εκατ. ευρώ, έναντι 605,2 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 21%. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στα σταθερά τιμολόγια. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το μερίδιο αγοράς της NRG στον ηλεκτρισμό μειώθηκε κατά 19%, με τις αντίστοιχες πωλήσεις να υποχωρούν κατά 128,54 εκατ. ευρώ ή 22%. Αντίθετα, στον κλάδο φυσικού αερίου ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 21%, σημειώνοντας αύξηση 2,9 εκατ. ευρώ. Η μείωση των πωλήσεων επηρέασε τη λειτουργική κερδοφορία, καθώς τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 35,99 εκατ. ευρώ, από 38,48 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν στα 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι 4,81 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ζημίες διευρύνθηκαν στα 10,82 εκατ. ευρώ, από 6,89 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, χάρη στο μέρισμα της Korinthos Power, η εταιρεία εμφάνισε τελικά καθαρά κέρδη 541.201 ευρώ, έναντι ζημιών 10,51 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Αύξηση παρουσίασε ο συνολικός δανεισμός, ο οποίος στο τέλος του 2025 ανήλθε σε 126,1 εκατ. ευρώ, έναντι 119,8 εκατ. ευρώ το 2024. Ο μέσος τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 113 εκατ. ευρώ, ενώ εγκρίθηκε ομολογιακό δάνειο έως 13 εκατ. ευρώ από τη Motor Oil, με σταθερό επιτόκιο 3,8%. Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 65,1 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 48,6 εκατ. ευρώ.

Cobalt Music - Sony Music

Ολοκληρώθηκε προ ημερών η απορρόφηση της Cobalt Music από τη Sony Music Entertainment Greece, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιστορική ελληνική δισκογραφική εταιρεία που συνδέεται με τρεις γενιές της οικογένειας Αντίππα. Η διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώθηκε μετά την εξαγορά της Cobalt Music από τον διεθνή μουσικό όμιλο, με την καθαρή θέση της ελληνικής εταιρείας να αποτιμάται σε 4,27 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της Cobalt Music, η οποία συντάχθηκε από την Premium Audit, το συνολικό ενεργητικό της διαμορφωνόταν στις 31 Μαρτίου 2026 σε 11,17 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 5,61 εκατ. ευρώ. Η απορρόφηση έρχεται έπειτα από μια κερδοφόρα χρήση για την Cobalt Music, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 6,42 εκατ. ευρώ το 2025 και τα καθαρά κέρδη σε 816,9 χιλ. ευρώ. Στο τιμόνι της νέας εταιρείας βρίσκεται η Άννα-Μαρία Αντίππα, διευθύνουσα σύμβουλος της Sony Music Entertainment Greece, εκπροσωπώντας την τρίτη γενιά μιας οικογένειας με μακρά παρουσία στην ελληνική δισκογραφία. Την αρχή έκανε ο παππούς της, Νίκος Αντίππας, ιδρύοντας την ιστορική Helladisk στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ενώ τη διαδρομή συνέχισε ο πατέρας της, Βίκτωρας Αντίππας, με σημαντική σταδιοδρομία στην Polygram και τη Universal Music.