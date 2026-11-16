Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat για την ιδιοκατοίκηση.

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, καθώς η εκτόξευση των τιμών των ακινήτων, τα υψηλά ενοίκια και η περιορισμένη πρόσβαση στη στεγαστική πίστη απομακρύνουν ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά από την προοπτική απόκτησης δικής τους κατοικίας. Η μεταβολή αποτυπώνεται τόσο στα στοιχεία της Eurostat όσο και στις φορολογικές δηλώσεις, που καταγράφουν θεαματική αύξηση του αριθμού των ενοικιαστών την τελευταία δεκαετία.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, καθώς στους κωδικούς 811 έως 816 των φορολογικών δηλώσεων, όπου καταχωρίζονται οι δαπάνες ενοικίου κύριας κατοικίας, καταγράφεται αύξηση 47% στον αριθμό των ενοικιαστών μεταξύ 2015 και 2024. Συγκεκριμένα, από 762.701 το 2015, οι δηλούντες ενοίκιο κύριας κατοικίας ξεπέρασαν τους 1.120.000 το 2024, δηλαδή αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 357.000. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί από τους νέους ενοικιαστές προστέθηκαν μετά το 2019, ενώ μόνο το 2024 σημειώθηκε αύξηση 7,3%, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυσκολία των νοικοκυριών, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για αγορά κατοικίας, με αποτέλεσμα η ενοικίαση να μετατρέπεται από προσωρινή λύση σε μακροχρόνια επιλογή.

Τα στοιχεία της Eurostat

Την ίδια εικόνα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat για την ιδιοκατοίκηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των πολιτών που κατοικούν σε ιδιόκτητη κατοικία διαμορφωνόταν στο 73,9% το 2016, ενώ το 2019 είχε ενισχυθεί στο 75,4%. Έκτοτε ακολούθησε πτωτική πορεία, υποχωρώντας στο 73,9% το 2020, στο 72,8% το 2022 και στο 69,6% το 2023. Παρά την οριακή ανάκαμψη στο 69,7% το 2024, το ποσοστό περιορίστηκε εκ νέου στο 69,4% το 2025. Συνολικά, μέσα σε μία δεκαετία η Ελλάδα έχασε περίπου 4,5 ποσοστιαίες μονάδες ιδιοκατοίκησης, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται μετά το 2022, όταν οι ανατιμήσεις των ακινήτων και η αύξηση του κόστους δανεισμού επιβάρυναν περαιτέρω την αγορά κατοικίας.

Η πτώση της ιδιοκατοίκησης αποτελεί ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, ωστόσο στην Ελλάδα εμφανίζεται εντονότερη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 70,1% το 2016 σε 68,4% το 2024, πριν διαμορφωθεί στο 68,5% το 2025.