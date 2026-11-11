Η Ισπανία έχει έλλειψη σε κατοικίες που φτάνουν τις 750.000. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. μέχρι το 2028, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενοι στην Ισπανία, σύμφωνα με τα συνδικάτα, συμμετείχαν σε γενική απεργία της Τετάρτης, την πρώτη μετά από 14 χρόνια, που παρέλυσε τη χώρα.

Βασικό σύνθημα, των διαδηλώσεων, που ενδέχεται να στοιχίσει το πολιτικό μέλλον της κυβέρνησης Σάντσεθ στις εκλογές του Νοεμβρίου, είναι η στεγαστική κρίση. Ο κακός καιρός μπορεί να εμπόδισε ορισμένους αλλά δεν πτόησε τους περισσότερους να κατέβουν στους δρόμους παρά τις 14 ειδοποιήσεις δύο καταιγίδες, οι οποίες αναμενόταν να φέρουν ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές, που έστειλε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Παρόλα αυτά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε περισσότερες από 90 πορείες, κατακλύζοντας πλατείες στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και άλλες πόλεις. Οι πορείες στο Κάντιθ, τη Σεβίλλη, την Κόρδοβα και την Ουέλβα αναγκάστηκαν να ακυρωθούν, εν μέσω προβλέψεων για ριπές ανέμου που θα έφταναν τα 120 χλμ./ώρα.

Μαζικές διαδηλώσεις

Στις μαζικές διαδηλώσεις συμμετείχαν εκτός από τους εργαζόμενους χιλιάδες ενοικιαστές που διαμαρτύρονται για τις εξωφρενικές τιμές που έχουν πλέον τα ενοίκια στη χώρα. Η πιο ισχυρή ανταπόκριση καταγράφηκε στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου οι πιέσεις στον τομέα της στέγασης είναι ιδιαίτερα έντονες.

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Στην Gran Via της Μαρδρίτης, έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της πόλης, οι διαδηλωτές φώναζαν καθώς πολυεθνικές εταιρείες κατέβασαν ρολά, εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Περίπου 120.000 άτομα διαδήλωσαν στην πόλη υπό ισχυρή βροχή κρατώντας πλακάτ σε σχήμα σπιτιού που έγραφαν «Δεν έχουμε σπίτι» καθώς φώναζαν συνθήματα.

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Χιλιάδες στους δρόμους της Βαρκελώνης

Ανάλογο το σκηνικό και στη Βαρκελώνη, όπου οι αρχές έκαναν λόφο για 55.000 διαδηλωτές που έκαναν πορεία στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Ωστόσο, πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, σίγουρα αμφισβητούν τον αριθμό αυτόν. Το μετρό της Βαρκελώνης ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελούνται δρομολόγια εκτός από τις ώρες αιχμής, ενώ το μετρό της Μαδρίτης ανέφερε ότι η κίνηση κατά τις ώρες αιχμής ήταν μειωμένη κατά 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης εβδομάδας.

{https://x.com/el_pais/status/2120588937651441887}

Ωστόσο, δεδομένου ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως και λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του τομέα των υπηρεσιών στην ισπανική οικονομία, ο αντίκτυπος της απεργίας αναμένεται να είναι λιγότερο έντονος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον Miguel Cardoso, επικεφαλής οικονομολόγο της BBVA Research. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η απεργία θα μπορούσε να μειώσει το ετήσιο ΑΕΠ της Ισπανίας κατά 0,1% έως 0,2%. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μπιλμπάο, τη Βαλένθια και τη Σαραγόσα μεταξύ άλλων.

Πολλά σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν ενόψει της απεργίας ή λειτούργησαν με προσωπικό ασφαλείας. Στη Μαδρίτη, στην απεργιά συμμετείχαν και οι δάσκαλοι, η απεργία των οποίων έχει ξεκινήσει σχεδόν ένα μήνα πριν ζητώντας καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Στη Βαρκελώνη, οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έκαψαν λάστιχα, εμπόδισαν την είσοδο απεργοσπαστών σε εργοστάσια, αγορές και μέσα Μεταφοράς. Βασικοί κόμβοι στη Βαρκελώνη, έκλεισαν από τους διαδηλωτές, ανάμεσά τους και ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος AP-7 και στα δύο ρεύματα.

Επεισόδια και συλλήψεις

Σύμφωνα με την αστυνομία έως το μεσημέρι, είχαν γίνει μόλις 40 συλλήψεις στο πλαίσιο 476 περιστατικών που συνδέονται με τη γενική απεργία. Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν μήνυση σχετικά με αυτό που χαρακτήρισαν «δυσανάλογη» αντίδραση της αστυνομίας στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα και γκλομπ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 διαδηλωτές. Ωστόσο αργά το βράδυ ξέσπασε νέος γύρος επεισοδίων στη Βαρκελώνη ενώ στη Μαδρίτη η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπερού.

{https://x.com/snnfinalnd/status/2120599076245061847}

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ισπανία έχει έλλειψη σε κατοικίες που φτάνουν τις 750.000. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατ. μέχρι το 2028, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Το πρόβλημα τη στεγαστικής κρίσης είναι πολύπλοκο καθώς αφού όλοι και λιγότεροι μπορούν να αντέξουν οικονομικά την αγορά ενός σπιτιού, η επόμενη λύση είναι το ενοίκιο, οι τιμές των οποίων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, πιέζοντας την αγορά.Ο μέσος όρος ενός ενοικίου είναι στα 1.176 ευρώ τον μήνα κάτι που ισοδυναμεί με το 98,7% του μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία, σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας.

{https://x.com/el_pais/status/2120588948909309975}

Δύσκολη εποχή για τον Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ελπίζει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, ώστε να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα μακριά από υποθέσεις διαφθοράς που εμπλέκουν τον στενό κύκλο του, καθώς και από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του περασμένου μήνα. Προς το παρόν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του εξακολουθεί να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.

{https://x.com/olivepress/status/2120600369495687526}

Όπως παραθέτει και το Politico, το υψηλό κόστος στις κατοικίες απασχολεί έντονα τους ψηφοφόρους: τα πιο πρόσφατα στοιχεία ωστόσο δείχνουν πως τιμές των ακινήτων είναι διπλάσιες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ο μέσος Ισπανός δεν εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι παρά μόνο μετά τα 30 του λόγω της στεγαστικής κρίσης, ενώ στα ιστορικά κέντρα των πόλεων τα τουριστικά καταλύματα και τα Airbnb αποτελούν το 45% της αγοράς ενοικίων, εκτοξεύοντας τις τιμές στα ύψη.

Η μεγάλη πρόκληση για τα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης του Σάντσεθ ωστόσο παραμένει καθώς μεταξύ 2015 και του 2025, οι μέσες τιμές κατοικιών στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 80%, ενώ οι μισθοί σημείωσαν άνοδο μόλις 30%. Η δέσμευση για αξιοποίηση «όλων των κρατικών πόρων» με στόχο τη διάθεση 184.000 δημόσιων και οικονομικά προσιτών κατοικιών προς ενοικίαση αποδείχθηκε δύσκολο να υλοποιηθεί.

Χαρακτηριστικά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία είναι οι χάρτες του Politico.

Η αύξηση των ενοικίων σε όλη τη χώρα

Τα τουριστικά καταλύματα αποτελούν σχεδόν το 50% της αγοράς των ενοικίων σε δημοφιλείς προορισμούς

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Με πληροφορίες του Reuters/Guardian/Politico/RTE