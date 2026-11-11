Έρευνα στην Πάτρα για την περίπτωση του τεσσάρων μηνών βρέφους.

Βρέφος τεσσάρων μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Πάτρα, αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, όπου διασωληνώθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας thebest, υπάρχουν ενδείξεις πιθανής παραμέλησης του παιδιού, αλλά δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη σωματικής κακοποίησης. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά την υπόθεση.