Νέο επεισόδιο το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 21:00, για να ανακαλύψει νέα μέρη, ήθη και έθιμα, ανθρώπους και ιστορίες!

Μέσα από το «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, μάς ταξιδεύει στην όμορφη Κω.

«The Roadshow»: Όσα θα δούμε στο 6ο επεισόδιο, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 21:00 - Προορισμός: Κως

Στο νησί του Ιπποκράτη, την Κω, το πρώτο που μας μαθαίνει ο Γρηγόρης είναι η προέλευση του ονόματός του, ενώ ο πρώτος που συναντούν είναι ο Ράμπο, ο οποίος μας εφιστά την προσοχή στο τι να προσέξουμε στο νησί. Στη συνέχεια, ο κύριος Μηνάς Χατζηαντωνίου μας λέει όλον τον όρκο του Ιπποκράτη, και ξαφνικά ο Γρηγόρης συγκινείται με μια παλιά Mercedes από τα ένδοξα χρόνια…

Σε μια παραλία της Κω πέφτουν πάνω στον Ταρζάν και την παρέα του. Έρχεται η ώρα του φαγητού και ο Γρηγόρης τρώει τον Ανδρέα Παπανδρέου σε ντόνατς. Συναντούν τη Βαλεντίνα, έξω από μία σχολή χορού λίγο πριν την πρόβα της, η οποία είναι μία γλυκύτατη κοπέλα με πρόβλημα κινητικότητας, που εκτός από τσαχπίνα είναι και «σπάνια», όπως λέει η ίδια, λόγω του της πάθησής της.

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Και επειδή είναι τόσο γλυκιά, αισιόδοξη και έχει ένα υπέροχο χαμόγελο, ο Γρηγόρης, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφασίζει να τη μεταμορφώσει! Σε ένα χωριό του νησιού βρίσκουν τον Μανώλη, την Εμμανουέλα και την Κλάρα, που έχουν σύνολο 10 πόδια! Και επειδή από το «The Roadshow» δεν λείπουν ποτέ οι αθλοπαιδιές ο κος Κωνσταντίνος, δρομέας 97 ετών, παίζει με μεγάλη επιτυχία ποδόσφαιρο με τον Διονύση!

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow», όπου κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.