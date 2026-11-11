«Χάρισε» στους παίκτες 6.000 ευρώ.

Μία απίστευτη μονομαχία έλαβε χώρα στο «The Chase» το απόγευμα της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, με το «Βουνό» να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, χαρίζοντας την ευκαιρία στους παίκτες να φύγουν με ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μπεκατώρου, το απόγευμα της Τετάρτης υποδέχθηκε στο πλατό τους νέους παίκτες της, ενώ η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος κατάφεραν να βρεθούν στον τελικό, με αποτέλεσμα να έρθουν αντιμέτωποι με το «Βουνό».

Όταν η μονομαχία ξεκίνησε, ο chaser, έμοιαζε να έχει «χάσει» το μυαλό του καθώς έκανε ένα ασυνήθιστο ρεκόρ λαθών, δίνοντας στην ευκαιρία σους παίκτες να κερδίσουν το σεβαστό ποσό των 6.000 ευρώ.

Σε κάθε λανθασμένη απάντηση, οι παίκτες είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν στην ίδια ερώτηση, με αποτέλεσμα να παίρνουν ένα σημαντικό προβάδισμα.

Το «Βουνό» από την άλλη, μετά από κάθε λανθασμένη απάντηση έδειχνε την «απογοήτευσή» του, ενώ το τελικό σκορ, διαμορφώθηκε ως εξής: 7 πόντοι για το τον chaser, έναντι των 10 σωστών απαντήσεων από τους διαγωνιζόμενους.

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Στο τέλος της βραδιάς, η Βασιλική και ο Κωνσταντίνος αποχαιρέτησαν το «Βουνό» και τη Μαρία Μπεκατώρου, έχοντας κερδίσει το ποσό των 6.000 ευρώ.

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