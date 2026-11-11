Οι τιμές για να μείνει η τέφρα τους στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα για 10, 25 ή 50 χρόνια.

Οι απανταχού φίλαθλοι ορκίζονται πίστη στην ομάδα τους για μια ζωή. Οι υποστηρικτές της Μπαρτσελόνα θα έχουν την ευκαιρία να είναι κοντά στον σύλλογο της καρδιάς τους και μετά θάνατον.

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης του Καμπ Νόου, οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζουν το Memorial FC Barcelona, το οποίο θα έχει 26.000 θέσεις για την τέφρα φίλων της ομάδας, σε «απόσταση λίγων μέτρων» από τον αγωνιστικό χώρο.

Η «υποστήριξη» της Μπαρτσελόνα από τον… άλλο κόσμο θα στοιχίζει- ανάλογα με τη θέση που θα επιλέξουν- από 2.490 ευρώ για 10 χρόνια, από 4.990 ευρώ για 25 χρόνια και από 5.990 για 50 χρόνια. Σε αυτά προστίθενται 70 ευρώ για έξοδα συντήρησης, μετά τον πρώτο χρόνο. Αφού περάσει η περίοδος που έχει επιλεγεί σε κάθε περίπτωση, η τέφρα θα μπορεί να μεταφερθεί στο Ara Comunitaria, τον κοινόχρηστο χώρο, κάτι για το οποίο απαιτείται άλλα 1.800 ευρώ για τα «πακέτα» των 10 και 25 χρόνων.

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«Πριν πεθάνει ο παππούς μου είχε πει ότι το μόνο που ήθελε ήταν να τον θάψουν δίπλα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, ώστε να ακούει τα γκολ στη μετά θάνατον ζωή. Πολλοί φίλαθλοι ονειρεύονται το ίδιο», δήλωσε η Μαρία Έλενα Φορτ, αντιπρόεδρος του συλλόγου, κατά την παρουσίαση του Memorial FC Barcelona. Το σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Κίκε Μοντόγια, θα καταλαμβάνει 1.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελείται από τέσσερα μεγάλα φωτιζόμενα τετράγωνα. Οι αναμνηστικές πλάκες θα τοποθετηθούν σε έναν γυάλινο τοίχο, με φώτα LED. Οι τεφροδόχοι θα φυλάσσονται πίσω από τοιχογραφία με κομβικές στιγμές από την ιστορία του συλλόγου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπέτις και η Εσπανιόλ ήδη έχουν μικρότερα τεφροφυλάκια στα γήπεδά τους. Εκείνο της Μπαρτσελόνα θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2027 και σύμφωνα με τον σύλλογο ήδη περισσότεροι από 1.000 φίλαθλοι έχουν κλείσει τη θέση τους, ανάμεσά τους και πρώην παίκτες των «μπλαουγκράνα». Το πρώτο τμήμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του 2027 και το δεύτερο στα μέσα του 2028, αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να κάνουν κράτηση.