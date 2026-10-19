Παρά τις ανησυχίες της αστυνομίας, το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί κανονικά.

Και ενώ το Παρίσι φλέγεται τις τελευταίες εβδομάδες, ένα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει είναι και η διεξαγωγή της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Τα καθημερινά επεισόδια και οι λεηλασίες, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πίεση που δέχονται οι αστυνομικές δυνάμεις, έχουν θέσει επί τάπητος το ενδεχόμενο αναβολής διαφόρων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ποδοσφαιρικών αγώνων. Εκπρόσωποι της αστυνομίας απέστειλαν αίτημα προς το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας τη ματαίωση της αναμέτρησης, καθώς οι συνεχόμενες ταραχές έχουν κατακερματίσεις τις δυνάμεις καταστολής.

Ωστόσο, η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί κανονικά το βράδυ της Τρίτης (20/10), όπως ξεκαθάρισαν ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, και ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, μετά από έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη.

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν βάζουν πάντα τις αρχές του Παρισιού σε αυξημένη επιφυλακή. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου μετά από μία μεγάλη νίκη της Παρί, οι οπαδοί της ομάδας συχνά τείνουν να ξεφεύγουν από τους απλούς πανηγυρισμούς και να προκαλούν επεισόδια.

Ειδικότερα, στις 31 Μαίου, μετά την κατάκτηση του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, επικράτησε χάος στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με την αστυνομία να προχωράει σε σχεδόν 800 συλλήψεις, ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του.

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Πέρα από την αναμέτρηση της Παρί, ανησυχία έχει δημιουργηθεί και για άλλες αναμετρήσεις γαλλικών ομάδων. Την Τετάρτη (21/10), η Λιλ υποδέχεται τη Γαλατάσαραϊ, ωστόσο η πόλη του γαλλικού βορρά βρέθηκε και αυτή στο επίκεντρο επεισοδίων. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ομάδα, διαδηλωτές βανδάλισαν και λεηλάτησαν τη μπουτίκ της Λιλ στο κέντρο της πόλης.

Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας ζητάει ο Λεκορνού

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ζήτησε από τις τοπικές αρχές να επιβάλουν μερική απαγόρευση κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας (19/10), σε μία προσπάθεια να περιοριστεί το εκτεταμένο κύμα των βίαιων διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Ο Λεκορνού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «απόλυτα αποφασισμένος να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη» και πως, εάν κριθεί αναγκαία η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, «θα το αποφασίσουμε». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση οι μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας φαίνονται «καταλληλότερη επιλογή».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε σε ποιες πόλεις θα επιβληθούν μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, ούτε ποια μορφή θα έχουν. Απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να επιβληθεί καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Παρίσι.

«Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι τοπικές και μερικές. Δεν τίθεται θέμα να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Παρίσι», δήλωσε.