Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τις τοπικές αρχές να επιβάλουν μερική απαγόρευση κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να δίνει «κατευθυντήριες γραμμές» στην κυβέρνηση της Γαλλίας για το ποιος φταίει και τι πρέπει να κάνει για τις χωρίς προηγούμενο εξεγέρσεις που σαρώνουν τη χώρα.

Κατά τον Τραμπ φταίνε οι μετανάστες και πρέπει η κυβέρνηση να κλείσει άμεσα τα σύνορά της.

«Οι μετανάστες έχον καταλάβει τη Γαλλία. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα αμέσως» έγραψε σε νέα του ανάρτηση στα social media ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα στη Γαλλία,ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ζήτησε από τις τοπικές αρχές να επιβάλουν μερική απαγόρευση κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας, σε μία προσπάθεια να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση του χάους στους δρόμους της χώρας.

Ο ίδιος επιρρίπτει ευθύνες στους ακροαριστερούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι τοπικές και μερικές. Δεν τίθεται θέμα να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Παρίσι», δήλωσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι δεν υπάρχουν σχέδια ακύρωσης του ποδοσφαιρικού αγώνα της Τρίτης το βράδυ μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα.

{https://x.com/visegrad24/status/2112132483743691120}

Ο χάρτης των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα δοθεί στην δημοσιότητα το απόγευμα έπειτα από συνομιλίες με τους δημάρχους, διευκρίνισε. «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί αν κριθεί χρήσιμο, αλλά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας μοιάζουν περισσότερο κατάλληλα», είπε.

Οι δήμαρχοι των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας ζήτησαν τη Δευτέρα εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την «ανεπαρκή προετοιμασία» των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ταραχών και των λεηλασιών του Σαββατοκύριακου.

{https://x.com/afpfr/status/2112136303223730258}

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στη χώρα, μόλις έξι μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ενώ εντείνονται οι πιέσεις λόγω της αδύναμης οικονομίας και του αυξανόμενου δημοσίου χρέους.

Στη Μασσαλία οι αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση των συγκεντρώσεων σε όλη την επαρχία από το μεσημέρι ως τις 8μ.μ..

Οι διαδηλωτές νωρίτερα μπλόκαραν τις εισόδους του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ως ένδειξη συμπαράστασης στους μαθητές που έχουν εξεγερθεί και αποκηρύσσοντας την αστυνομική βία.

{https://x.com/visegrad24/status/2111872405060583825}

«Περήφανα ανακοινώνουμε ότι θα μπλοκάρουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου» έγραφαν φέιγ βολάν έξω από το Λούβρο.

Η δεύτερη φάση των διαδηλώσεων έχει προγραμματιστεί από τις 24 ως τις 3 Οκτωβρίου σύμφωνα με τους διοργανωτές.

{https://x.com/Faith__God/status/2112158902896705566}