«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί αν κριθεί χρήσιμο, αλλά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας είναι πιο κατάλληλα», τόνισε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ζήτησε από τις τοπικές αρχές να επιβάλουν μερική απαγόρευση κυκλοφορίας από το βράδυ της Δευτέρας, μετά τις βίαιες διαδηλώσεις που σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο.

Ο Λεκορνί δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «απόλυτα αποφασισμένος να αποκαταστήσει τη δημόσια τάξη» πως, εάν κριθεί αναγκαία η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, «θα το αποφασίσουμε». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση οι μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας φαίνονται «καταλληλότερη επιλογή».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε σε ποιες πόλεις θα επιβληθούν μερικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας ούτε ποια μορφή θα έχουν. Απέκλεισε, ωστόσο, το ενδεχόμενο να επιβληθεί καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Παρίσι.

«Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας πρέπει να είναι τοπικές και μερικές. Δεν τίθεται θέμα να επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας σε ολόκληρο το Παρίσι», δήλωσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ότι δεν υπάρχουν σχέδια ακύρωσης του ποδοσφαιρικού αγώνα της Τρίτης το βράδυ μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα.

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Ο χάρτης των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα δοθεί στην δημοσιότητα το απόγευμα έπειτα από συνομιλίες με τους δημάρχους, διευκρίνισε. «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα επιβληθεί αν κριθεί χρήσιμο, αλλά τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας μοιάζουν περισσότερο κατάλληλα», είπε.

Οι δήμαρχοι των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας ζήτησαν τη Δευτέρα εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την «ανεπαρκή προετοιμασία» των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των ταραχών και των λεηλασιών του Σαββατοκύριακου.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναταραχή στη χώρα, μόλις έξι μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές, ενώ εντείνονται οι πιέσεις λόγω της αδύναμης οικονομίας και του αυξανόμενου δημοσίου χρέους.

Φταίει «η άκρα αριστερά»

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας κατηγόρησε την άκρα αριστερά ότι επιδιώκει να προκαλέσει βαθιά αποσταθεροποίηση μέχρι τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με το AFP.

«Υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ομάδων που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να θέσει σε αμφισβήτηση το χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών και την διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί προσθέτοντας ότι θα έχει σύσκεψη με τον υπουργό Εσωτερικών και τις υπηρεσίες Πληροφοριών για το θέμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Γαλλία να προστατεύσει το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης

Η Ευρωπαϊκή Ενωση κάλεσε την Γαλλία να προστατεύσει το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς του σαββατοκύριακου.

«Δεν πρέπει να συγχέονται οι άνθρωποι που διαδηλώνουν ειρηνικά με εκείνους που βιαιοπραγούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ.

«Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις κατά ανθρώπων ή δημοσίων κτιρίων είναι απαράδεκτες», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την Arcom, τη γαλλική ρυθμιστική αρχή ψηφιακών υπηρεσιών και ότι είναι έτοιμη να την συνδράμει για να διασφαλισθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα τηρούν τις υποχρεώσεις τους και κυρίως την απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων που υποκινούν βία.

«Οταν οι online πλατφόρμες υποψιάζονται ότι είναι πιθανόν να διαπραχθούν εγκληματικές πράξεις, είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν προληπτικά τις αρχές», υπενθύμισε ο Τομά Ρενιέ, εκπρόσωπος της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτική διευκρινίζοντας ότι νέα σύσκεψη με την Arcom θα διεξαχθεί σήμερα.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑFP