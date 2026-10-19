Ο Μακρόν, που σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε χθες, Κυριακή, στους Γάλλους, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο. Αρκέστηκε να δηλώσει ότι αισθάνεται «ντροπή».

Ο Μακρόν απέρριψε σήμερα την παραίτηση που υπέβαλε νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο εκτεταμένων επεισοδίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο Νουνιέζ πρέπει να παραμείνει στη θέση του για να διασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης εντός της αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ του ζήτησε επίσης να καταρτίσει νέα σχέδια για την αντιμετώπιση των λεηλασιών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και κτίρια πυρπολήθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο, καθώς οι διαμαρτυρίες για την κρίση του κόστους διαβίωσης εξαπλώθηκαν. Στο Παρίσι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον του πλήθους, ενώ βίαια επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στη Μασσαλία, τη Ρεν, την Τουλούζη και την Ανζέ. Εν τω μεταξύ, νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι και τη Μασσαλία την Κυριακή, όπου η αστυνομία επενέβη για να αποτρέψει τη λεηλασία επιχειρήσεων, αν και χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

{https://x.com/AJEnglish/status/2112046086697476226}

Ο Μακρόν πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους το απόγευμα της Κυριακής, πριν απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος στις 8 μ.μ.

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Η αναταραχή αποτελεί τη νεότερη δοκιμασία για τον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς η Γαλλία αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, με πρωτοβουλία μαθητών που ήταν οργισμένοι με τις συνθήκες στα λύκειά τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Έκτοτε, ωστόσο, έχουν γιγαντωθεί, τροφοδοτούμενες από μια ευρύτερη ομάδα διαδηλωτών, αγανακτισμένων με το υψηλό κόστος διαβίωσης.

{https://x.com/euronews/status/2111873229853954186}

{https://x.com/Reuters/status/2111819588489134485}

Από πού ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο σε ένα λύκειο στο Κρετέιγ, νοτιοανατολικά του Παρισιού, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Από εκεί, οι καταλήψεις και οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε άλλα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, ενώ εκατοντάδες σχολικά συγκροτήματα αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους λόγω ζημιών ή επιθέσεων κατά του προσωπικού.

{https://x.com/UR_Ninja/status/2111971043606732875}

Μαθητές λυκείου διαμαρτύρονταν για την κατάσταση των σχολείων, ιδιαίτερα σε γειτονιές με χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς αυτά παραμένουν υποχρηματοδοτούμενα, με ετοιμόρροπες εγκαταστάσεις και ανεπαρκές προσωπικό. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν βίντεο με αρουραίους, διαρροές στα υδραυλικά και σπασμένα έπιπλα.

Οι μαθητές διαμαρτύρονταν ακόμη πως «ψήνονται» το καλοκαίρι και «παγώνουν» τον χειμώνα, ενώ οι σχολικές ημέρες, οι οποίες συχνά διαρκούν από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ., είναι υπερβολικά εξαντλητικές.

Την ίδια ώρα, το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια είναι περίπλοκο και άδικο, ενώ πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν πως η Γαλλία χάνει έδαφος έναντι άλλων χωρών, καθώς η παιδεία αποτυγχάνει στην αποστολή της να επιτρέπει στα παιδιά από μειονεκτούντα υπόβαθρα να ανέβουν την κοινωνική κλίμακα. Είναι ενδεικτικό πως οι βαθμολογίες στην κατανόηση γραπτού λόγου και στα μαθηματικά έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση PISA, που αξιολογεί μαθητές παγκοσμίως.

Στο πλευρό των μαθητών βρέθηκαν άμεσα και οι φοιτητές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους δεν εγγυάται την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Γιατί οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν το Σάββατο

Οι διαδηλώσεις ενισχύθηκαν το Σάββατο από ακόμη περισσότερες ομάδες, οι οποίες διαμαρτύρονταν για το υψηλό κόστος διαβίωσης και αυτό που περιγράφουν ως επιδείνωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT), που είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, στήριξε τις διαμαρτυρίες, απευθύνοντας κάλεσμα για χαμηλότερες τιμές και υψηλότερες συντάξεις και μισθούς.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Διαδηλωτές στη Μασσαλία εισέβαλαν στο δημαρχείο, ζωγραφίζοντας το «A» της αναρχίας σε έναν τοίχο, ενώ στο Παρίσι η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, την ώρα που διαδηλωτές πετούσαν πέτρες και καπνογόνα.

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Στη Λυών, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο τουριστικό γραφείο της πόλης.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν περισσότεροι από 500.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, με περισσότερες από 800 συλλήψεις μόνο στο Παρίσι.

Ο Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, λέγοντας ότι «όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή» μετά την «πρωτοφανή βία» σε εθνικό επίπεδο. Δεσμεύτηκε να «παραδειγματίσει αν χρειαστεί» τους ταραχοποιούς, προειδοποιώντας πως «για όσους θέλουν να προκαλέσουν βία και αναταραχή στη χώρα μας, δεν θα υποχωρήσουμε».

Η καταστολή των μαθητών προκάλεσε οργή

Η αστυνομία έκανε αλόγιστη χρήση δακρυγόνων και χρησιμοποίησε τα γκλοπ της για να διαλύσει τα πλήθη κατά τη διάρκεια των μαθητικών διαμαρτυριών.

Μια χειροβομβίδα δακρυγόνου της αστυνομίας διέλυσε τη γνάθο και πολλά από τα δόντια ενός 14χρονου, ένας 15χρονος έχασε το χέρι του σε περιστατικό που περιλάμβανε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας, ενώ άλλοι έφηβοι υπέστησαν επίσης σοβαρά τραύματα, τα οποία αποδόθηκαν σε αστυνομικά όπλα κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.

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Αστυνομικοί και σχολικό προσωπικό έχουν μπει στο στόχαστρο των διαδηλωτών, με το υπουργείο Εσωτερικών να αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εκτοξεύτηκε οξύ και ότι άτομα με πρόθεση καταστροφής και λεηλασίας παρείσφρησαν στο κίνημα των μαθητών λυκείου.

Οι υποψήφιοι πρόεδροι εκμεταλλεύονται τη στιγμή

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι υποψήφιοι που διεξάγουν εκστρατεία για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν εκμεταλλεύονται πολιτικά τις διαδηλώσεις.

Ο υποψήφιος της Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν έχει τοποθετηθεί σταθερά στο πλευρό των μαθητών, καταδικάζοντας τις αστυνομικές ενέργειες. Το κόμμα του ανέβασε μαθητές ακτιβιστές στη σκηνή σε συγκέντρωση και στη συνέχεια πρότεινε τη μείωση του ορίου ηλικίας ψήφου στα 16 έτη, αλλά και την κατάργηση των επιλεκτικών εισαγωγών στα πανεπιστήμια.

Την ίδια ώρα, η ηγέτης της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ζήτησε διευρυμένες αστυνομικές εξουσίες κατά των ταραχοποιών, ενώ ι συντηρητικός πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ένας από τους βασικούς αντιπάλους της Λεπέν για την προεδρία, καταδίκασε όσους «σπάνε, καίνε ή επιτίθενται σε ανθρώπους».

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Η Ευρώπη «στις φλόγες»

Οι διαδηλώσεις δεν είναι καθόλου ασυνήθιστες στη Γαλλία: Για να αναφέρουμε μόνο λίγα παραδείγματα, υπήρξαν μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες το 1968, εβδομάδες αναταραχών στα προάστια το 2005, οι διαμαρτυρίες των «κίτρινων γιλέκων» το 2018-2019 και διαδηλώσεις το 2023 ενάντια στην αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, αντίστοιχος ξεσηκωμός παρατηρείται στο γειτονικό Βέλγιο, όπου ορισμένα σχολεία έκλεισαν στη Λιέγη, μία ημέρα μετά από βίαια επεισόδια.

Αρκετές ιταλικές πόλεις είδαν επίσης μαθητικές διαμαρτυρίες την περασμένη εβδομάδα, αν και σε μικρότερη κλίμακα από ό,τι στη Γαλλία και εστιασμένες σε ένα ευρύτερο σύνολο εγχώριων παραπόνων. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στο Μιλάνο, όπου ταραχοποιοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία, λεηλάτησαν καταστήματα και έβαλαν φωτιά σε περιουσίες, αδειάζοντας την Piazza del Duomo και μια πολυτελή εμπορική στοά - περιοχή που συνήθως σφύζει από αγοραστές.

Η πορεία ενάντια στους πολέμους και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης ξεκίνησε ειρηνικά. Κουκουλοφόροι, ωστόσο, πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας, ενώ έβαλε φωτιά σε οδοφράγματα φτιαγμένα από τραπέζια μπαρ. Η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού και δακρυγόνα για να διαλύσει τα πλήθη. Τουλάχιστον δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν και περίπου 50 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι, προσήχθησαν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων LaPresse.

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Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι ενώ το να διαδηλώνει κανείς είναι αναφαίρετο δικαίωμα, «το να παραδίδουμε τις πόλεις μας στις φλόγες δεν είναι». Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «ταραχοποιοί» εκμεταλλεύτηκαν τις διαμαρτυρίες «για να σπείρουν το χάος, να επιτεθούν σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και να κρατήσουν ολόκληρες πόλεις ομήρους».

Στη Λισαβόνα, πάλι, ένας καταυλισμός με σκηνές - που θυμίζει εκείνον που εμφανίστηλε στη Μαδρίτη πριν από τρεις εβδομάδες - στήθηκε από διαδηλωτές που απαιτούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του κόστους διαβίωσης. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ στην πλατεία Ρόσιο, που βρίσκεται στην πολυσύχναστη, τουριστική καρδιά της πορτογαλικής πρωτεύουσας, μετά από μια πορεία που είχε προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους.

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Οι παρευρισκόμενοι δεσμεύτηκαν να διανυκτερεύσουν εκεί, με εκατοντάδες από αυτούς να τραγουδούν καθισμένοι γύρω από το άγαλμα του Βασιλιά Πέδρου Δ΄ που δεσπόζει στην πλατεία.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή όμως και στα Τίρανα, κατά την έκτη συνεχόμενη ημέρα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, επιθέσεις σε κτίρια και χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Παιδείας, με τραγούδια, τύμπανα και χορούς. Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και ρίψεις νερού. Στη συνέχεια, ομάδα διαδηλωτών κατευθύνθηκε προς την κεντρική πλατεία, όπου επιτέθηκε στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, προκαλώντας ζημιές στα παράθυρα με πέτρες και λοστούς. Η αστυνομία επενέβη εκ νέου για να απομακρύνει το πλήθος.

{https://x.com/GeopolPt/status/2111889115025227990}

Χιλιάδες πολίτες στην Αλβανία διαμαρτύρονται για την κατάσταση των πανεπιστημίων, τα υψηλά δίδακτρα και την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών, ενώ καταγγέλλουν επίσης την κυβερνητική διαφθορά και ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

{https://x.com/Reuters/status/2112085087735218253}