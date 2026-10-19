Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Νουνιέζ θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης στην αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας - Ο υπ. Εσωτερικών παραδέχτηκε ότι «χάθηκε ο έλεγχος».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε την πρόταση παραίτησης του υπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, μετά τις εκτεταμένες ταραχές του Σαββατοκύριακου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Μέγαρο των Ηλυσίων, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι υπήρξαν «αστοχίες».

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν από τη δημόσια δυσαρέσκεια για την αύξηση του κόστους ζωής, τη δυσλειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και την κατάσταση των σχολείων.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι ο Νουνιέζ θα πρέπει να παραμείνει στη θέση του, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διοίκησης στην αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα, ζήτησε από τον υπουργό να καταρτίσει το συντομότερο δυνατό νέα σχέδια για την αντιμετώπιση των λεηλασιών, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν «ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», πρόσθεσε.

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Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε ολόκληρη τη χώρα εξελίχθηκαν σε ταραχές το Σάββατο, με το ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ να πυρπολείται, καταστήματα να λεηλατούνται και κτίρια να καλύπτονται με γκράφιτι, καθώς βίαιες ομάδες συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε διάφορες πόλεις.

Νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν την Κυριακή στο Παρίσι και τη Μασσαλία, όπου δυνάμεις της αστυνομίας για την αντιμετώπιση ταραχών επενέβησαν για να αποτρέψουν απόπειρες λεηλασίας επιχειρήσεων.

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Ο υπουργός Εσωτερικών παραδέχεται ότι η αστυνομία «έχασε τον έλεγχο» των διαδηλώσεων

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος βρίσκεται υπό έντονη πίεση, ανέλαβε την ευθύνη για τις αστοχίες στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες επέτρεψαν σε ταραχοποιούς να προκαλέσουν εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις το Σαββατοκύριακο.

«Υπέβαλα την παραίτησή μου, επειδή φέρω την πλήρη ευθύνη για όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Νουνιέζ στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξε «αποτυχία πρόβλεψης» και προετοιμασίας για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Περισσότερες από 2.400 συλλήψεις

Σύμφωνα με το France24, oι αρχές εκτίμησαν ότι στις πορείες του Σαββάτου, οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές, συμμετείχαν περίπου 550.000 άνθρωποι, ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στους 800.000.

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Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα συνδικαλιστικών οργανώσεων, φοιτητικών οργανώσεων και ακτιβιστών, οι οποίοι επιδιώκουν να αναζωπυρώσουν το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», που εμφανίστηκε το 2018 με στόχο τη διαμαρτυρία κατά των κοινωνικών αδικιών.

Οι μαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία συχνά αμαυρώνονται από επεισόδια βίας που προκαλούνται από ομάδες οι οποίες παρεισφρέουν στις κατά τα άλλα ειρηνικές πορείες, οδηγώντας σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο αριθμός των συλλήψεων που ανακοινώθηκε για το Σάββατο πλησίασε τις σχεδόν 2.000 που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε μία ημέρα, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων» τον Δεκέμβριο του 2018.

Υπό πίεση η κυβέρνηση

Ο Μακρόν, που σπάει ρεκόρ αντιδημοφιλίας έπειτα από 10 χρόνια στην εξουσία, απευθύνθηκε χθες, Κυριακή, το βράδυ στους Γάλλους χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, αλλά δηλώνοντας ότι αισθάνεται «οργή, ντροπή». «Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν», υπογράμμισε.

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Στο μεταξύ ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έχει συγκαλέσει σήμερα το πρωί μια διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων, η οποία θα εστιάσει σε τρεις τομείς: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση», σύμφωνα με το γραφείο του.

Με πληροφορίες από Reuters