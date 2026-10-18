Εκ νέου σε συναγερμό οι γαλλικές Αρχές.

Νέος κύκλος επεισοδίων ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 18/10 στο Παρίσι της Γαλλίας ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις αστυνομικές Αρχές γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το France24 οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον ομάδων ατόμων, στις οποίες βρίσκονταν τόσο διαδηλωτές όσο και περαστικοί και πολίτες που έτυχε να βρίσκονται στο σημείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=w-xHVKmklTE&pp=ygUPZnJhbmNlIHByb3Rlc3Rz}

Να θυμίσουμε, ότι το Σάββατο 17/10 ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς. Απολογισμός, ένας νεκρός διαδηλωτής, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=bkUQTbZ01YQ&pp=ygUPZnJhbmNlIHByb3Rlc3Rz}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές έκανε λόγο για περισσότερες από 1.800 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία. «Σε αυτό το στάδιο, περισσότεροι από 500 αστυνομικοί, χωροφύλακες και πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, που βρέθηκαν μπροστά σε αυτές τις σκηνές βίας», πρόσθεσε ο υπουργός, αναφερόμενος σε έναν «προσωρινό» απολογισμό. Ο υπουργός σχεδιάζει να μεταβεί αύριο στη Μασσαλία, όπου λεηλατήθηκαν πολλές επιχειρήσεις.

Σε πολλές πόλεις, εκατοντάδες δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις έγιναν στόχος, αφήνοντας ολόκληρους δρόμους γεμάτους με συντρίμμια και καμένα δίκυκλα. Σύμβολα της Γαλλικής Δημοκρατίας δέχτηκαν επίθεση: Στη Μασσαλία, τη Λιλ, την Ανζέ και το Μπορντό, διαδηλωτές εισέβαλαν σε δημαρχεία και νομαρχίες, βανδαλίζοντάς τα.

{https://www.youtube.com/watch?v=sk67td944xg&pp=ygUPZnJhbmNlIHByb3Rlc3Rz}

Στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Στη Λιμόζ, το δημαρχείο, κτίριου του 19ου αιώνα πυρπολήθηκε από διαδηλωτές και σε μεγάλο καταστράφηκε. «Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», κατήγγειλε ο Μορίς Μπαράτ, εκπρόσωπος των αρχών, δηλώνοντας ότι μια «άγρια ορδή» ήταν υπεύθυνη για την πυρκαγιά, που προκάλεσε πολύ σοβαρές καταστροφές στο κτίριο του 19ου αιώνα καθώς και μεγάλες ζημιές στην ίδια την πόλη.

Μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού ξεκίνησε σε πόλεις από τη Λιλ έως τη Μασσαλία, και από το Στρασβούργο στα ανατολικά έως το Μπορντό στα νοτιοδυτικά - όπου ένα πλήθος κουκουλοφόρων εισέβαλε στην κατοικία του τοπικού νομάρχη.

Ο δήμαρχος του Μπορντό Τομά Καζενάβ τόνισε ότι στην πόλη του λεηλατήθηκαν έως και 100 καταστήματα.

Στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία.

Με τα τηλέφωνα στο χέρι, πολλοί κάτοικοι της Λυών περπατούσαν στους εμπορικούς δρόμους της πόλης νωρίς το πρωί, φωτογραφίζοντας αμέτρητες σπασμένες βιτρίνες και σωρούς από συντρίμμια στο έδαφος.

«Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Ζαν Κριστιάν, ένας καταστηματάρχης της Λυών που κατέφυγε στο πίσω μέρος του καταστήματός του στο πέρασμα ταραχοποιών. «Συμπεριφέρονταν σαν ζώα. Τους είδαμε να σπάνε πράγματα, άντρες γεμάτοι αδρεναλίνη».

Σύμφωνα με την γαλλική Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής, 1.500 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και το κόστος των ζημιών ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. «Το δημόσιο χρήμα που χρησιμοποιείται για να σβήσει τα ίχνη αυτής της ζημιάς δεν μπορεί να διατεθεί σε άλλες προτεραιότητες», είπε ο δήμαρχος της Ανζέ.

Στην πρωτεύουσα, «ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά», σύμφωνα με τον Σοσιαλιστή Δήμαρχο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ. Στο Παρίσι, 855 άτομα συνελήφθησαν χθες, ένας «αριθμός ρεκόρ», ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι βρίσκονται υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων 171 ανηλίκων, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία ανέφερε ότι οι συλλήψεις συνεχίστηκαν μέχρι περίπου τις 6:00 σήμερα το πρωί.

Ενώ η κύρια πορεία των 110.000 ανθρώπων πραγματοποιήθηκε «χωρίς σοβαρά επεισόδια» στο Παρίσι, η αστυνομία κατηγόρησε «βίαιες ομάδες, ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά, οι οποίες προσπάθησαν να κλείσουν δρόμους, οργάνωσαν μη εξουσιοδοτημένες πορείες» και «λεηλάτησαν».

Μετά από εβδομάδες φοιτητικής κινητοποίησης, οι διοργανωτές αυτής της ημέρας δράσης στόχευαν να εδραιώσουν μια «σύγκλιση αγώνων» με τα πρώην Κίτρινα Γιλέκα, με φόντο την άνοδο των τιμών των καυσίμων, την ακρίβεια, και τα αιτήματα μαθητών, φοιτητών για καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν 550.000 άτομα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και 800.000, σύμφωνα με τους διοργανωτές (κίτρινα γιλέκα, φοιτητές λυκείου και πανεπιστημίου, εργαζόμενους, ακτιβιστές για το κλίμα και «αντιφασίστες»).