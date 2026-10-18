Συγκλονιστικό βίντεο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται στη Γαλλία, όπου οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας συνοδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια, καταστροφές και λεηλασίες. Ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνει μία γυναίκα να προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει ομάδα κουκουλοφόρων να εισβάλει σε σούπερ μάρκετ στο Παρίσι, παρακαλώντας τους να σταματήσουν.

Η γυναίκα στέκεται μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, του οποίου η πρόσοψη έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, επιχειρώντας να αποτρέψει τη λεηλασία. Ωστόσο, οι νεαροί που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο αγνοούν τις εκκλήσεις της, την παραμερίζουν και συνεχίζουν να εισέρχονται στο εσωτερικό.

«Γιατί το κάνετε αυτό;», ακούγεται να ρωτά η γυναίκα, φωνάζοντας επανειλημμένα «Δεν είναι αυτός ο σκοπός», προσπαθώντας να εξηγήσει ότι οι καταστροφές και οι κλοπές δεν αποτελούν στόχο της διαμαρτυρίας.

{https://x.com/FranceNews24/status/2111691704285712442}

Παρά τις προσπάθειές της, οι κουκουλοφόροι συνεχίζουν ανενόχλητοι, ενώ στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί διακρίνονται άτομα να αποχωρούν από το κατάστημα κρατώντας σακούλες με προϊόντα, ανάμεσά τους τρόφιμα και είδη προσωπικής φροντίδας.