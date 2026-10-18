Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ.

Η πυρκαγιά που κατέστρεψε το δημαρχείο της Λιμόζ (κεντροδυτικά) στις βιαιότητες που ξέσπασαν χθες στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Γαλλία κατά της «ακρίβειας», τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», κατήγγειλε ο Μορίς Μπαράτ, εκπρόσωπος των αρχών, δηλώνοντας ότι μια «άγρια ορδή» ήταν υπεύθυνη για την πυρκαγιά, που προκάλεσε πολύ σοβαρές καταστροφές στο κτίριο του 19ου αιώνα καθώς και μεγάλες ζημιές στην ίδια την πόλη.

{https://x.com/Inevitablewest/status/2111534978748252283}

Οι δυνάμεις της τάξης συνέλαβαν «855» ανθρώπους χθες στο Παρίσι, «αριθμός ρεκόρ», όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, που δήλωσε ότι η «έκταση των ζημιών» κατά τους βανδαλισμούς και τις λεηλασίες στην πρωτεύουσα είναι «σημαντική».

{https://x.com/europa/status/2111557892406902930}

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Συγκρούσεις και σκηνές χάους σημειώθηκαν χθες στη διάρκεια πανεθνικής κινητοποίησης κατά της «ακρίβειας», στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι.