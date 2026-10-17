Η πυρκαγιά προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο εμβληματικό κτίριο του 19ου αιώνα.

Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής καταγράφονται στη Λιμόζ της Γαλλίας, όπου το ιστορικό δημαρχείο της πόλης παραδόθηκε στις φλόγες, έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου (17/10). Η πυρκαγιά προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο εμβληματικό κτίριο του 19ου αιώνα, με τον χαρακτηριστικό πύργο του ρολογιού να καταρρέει και μεγάλο μέρος της στέγης να καταστρέφεται.

Η φωτιά εκδηλώθηκε όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε στο δημαρχείο, μετά την ολοκλήρωση της κινητοποίησης. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες έσπασαν τζάμια, εισέβαλαν στο εσωτερικό του κτιρίου και προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα.

{https://x.com/Le_Figaro/status/2111536618632778124/video/1}

Οι φλόγες επεκτάθηκαν από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, φτάνοντας μέχρι τη στέγη, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να περιορίσουν την καταστροφή.

{https://x.com/icilimousin/status/2111516732506382651/video/1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ένταση της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσουν σημαντικά τμήματα του κτιρίου, με πιο χαρακτηριστική την κατάρρευση του πύργου με το ρολόι, ενός από τα αναγνωρίσιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία της Λιμόζ.

{https://x.com/DenisCarreaux/status/2111511201163215138/video/1}

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δημαρχείο έχει υποστεί καταστροφές σε πολύ μεγάλο μέρος του, ενώ η φωτιά επηρέασε τόσο τη στέγη όσο και τους εσωτερικούς χώρους.

Ο νομάρχης της περιοχής, Μορίς Μπαράτ, ανέφερε ότι η στέγη κατέρρευσε προς τους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ περίπου τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν καταστραφεί. Ο ίδιος έκανε λόγο για καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποδίδοντας την πυρκαγιά σε σκόπιμη ενέργεια ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.