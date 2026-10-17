«Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη», φώναζαν.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Μασσαλία της Γαλλίας, όπου διαδηλωτές κατάφεραν να εισβάλουν για σύντομο χρονικό διάστημα στο δημαρχείο της πόλης, προτού επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους επιτέθηκε στην είσοδο του δημαρχείου, χρησιμοποιώντας προστατευτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας για να παραβιάσει την πόρτα.

Αρκετοί από τους συγκεντρωμένους κατάφεραν να μπουν στο κτίριο, ενώ ένας εξ αυτών ζωγράφισε σε τοίχο το χαρακτηριστικό σύμβολο της αναρχίας, το γράμμα «Α», πριν από την επέμβαση της αστυνομίας.

{https://x.com/ImpactMediaFR/status/2111411821265776650}

«Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη», φώναξε ένας από τους διαδηλωτές, παραπέμποντας στην ιστορική άλωση της Βαστίλης το 1789, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης.

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Η εισβολή διήρκεσε λίγη ώρα, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν, βάζοντας τέλος στην παρουσία των διαδηλωτών στο εσωτερικό του δημαρχείου.

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Γαλλία: Ένταση και χρήση δακρυγόνων πριν την έναρξη της διαδήλωσης στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ του Παρισιού, από όπου είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μεγάλη πορεία διαδήλωσης περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, (15:00 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών, οι περισσότεροι από τους οποίους φορούσαν μάσκες και ήταν ντυμένοι στα μαύρα, ενώ κάποιοι από αυτούς έριχναν πυροτεχνήματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

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Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Μασσαλία, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και την αστυνομία να απαντά με τη χρήση δακρυγόνων. Σήμερα η χώρα βιώνει πανεθνικές διαδηλώσεις με τη συμμτοχή πολλών κοινωνικών ομάδων. Δεκάδες συλλήψεις έγιναν το πρωί στο Παρίσι, καθώς οι εντάσεις αυξάνονταν στην πρωτεύουσα και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

«Μέχρι το μεσημέρι, οι αρχές είχαν καταγράψει 140 διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν 32.800 άτομα σε περιφέρειες και 166 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο», σύμφωνα με πηγές κοντά στον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Αλλού, αναφέρθηκαν επίσης περιστατικά. Ένα κτίριο πανεπιστημιακής σχολής στη Ρουέν της Νορμανδίας υπέστη ζημιές νωρίς σήμερα από φωτιά που πιθανότατα οφείλεται σε «εμπρησμό», σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα. Στη Λυών, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει σχεδόν 300 άτομα που συγκεντρώθηκαν μπροστά σε ένα πανεπιστήμιο, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρατήρησαν λίγα μπλόκα από όσα είχαν προαναγγείλει ότι θα στήσουν διαδηλωτές. Στην Τουλούζη, οι αρχές επιβολής του νόμου παρενέβησαν για να αποτρέψουν μπλόκα τρένων και ενός κυκλικού κόμβου.