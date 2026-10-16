Η Γαλλία διανύει την τέταρτη εβδομάδα του μεγαλύτερου νεανικού κινήματος διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες για 36 καταγγελίες περί άσκησης βίας από αστυνομικούς σε βάρος διαδηλωτών.

Γάλλοι δικηγόροι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι αρκετοί έφηβοι υπέστησαν τραυματισμούς που παραπέμπουν σε εμπόλεμη ζώνη από αστυνομικά όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τις μαθητικές διαδηλώσεις. Παράλληλα, πρωτοφανής αριθμός ανηλίκων έχει τεθεί υπό αστυνομική κράτηση, ενώ ορισμένοι καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν σωματική βία ή υπέστησαν ρατσιστικές προσβολές.

Η Γαλλία διανύει την τέταρτη εβδομάδα του μεγαλύτερου νεανικού κινήματος διαμαρτυρίας εδώ και δεκαετίες. Εκατοντάδες λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα τελούν υπό κατάληψη, καθώς οι μαθητές ζητούν την κάλυψη των κενών και την επισκευή των σχολικών κτιρίων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

36 καταγγελίες

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες για 36 καταγγελίες περί άσκησης βίας από αστυνομικούς σε βάρος διαδηλωτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τέσσερις περιπτώσεις παιδιών που φέρεται να υπέστησαν ακρωτηριασμούς από εκρηκτικά αστυνομικά όπλα, έξι περιστατικά «σοβαρών τραυματισμών», καθώς και άλλες καταγγελίες για σωματική βία, προσβολές ή φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις, όπως δήλωσε στη Γερουσία ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Ακρωτηριάστηκε 15χρονος από έκρηξη χειροβομβίδας κρότου-λάμψης

Ο Εβάν, ένας 15χρονος μαθητής που σπουδάζει ξυλουργική σε επαγγελματικό λύκειο, έχασε το ένα του χέρι όταν εξερράγη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας έξω από σχολείο κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, στις 5 Οκτωβρίου, στη Λανς, στη βόρεια Γαλλία.

Ο δικηγόρος του, Μπερτράν Βατέζ, δήλωσε: «Τα τραύματά του θυμίζουν τραύματα πολέμου».

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Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο Εβάν είχε πάει στο σχολείο για να παρακολουθήσει το μάθημά του, όταν διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διαμαρτυρία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο έφηβος δεν είχε συμμετάσχει σε βίαιες ενέργειες και διέψευσε τον ισχυρισμό της εισαγγελίας ότι ο νεαρός είχε σηκώσει τη χειροβομβίδα από το έδαφος.

Από την έκρηξη, ο Εβάν έχασε το αριστερό του χέρι, αρκετά δάχτυλα από το δεξί του χέρι και υπέστη τραυματισμούς και σε άλλα σημεία του σώματός του. Παραμένει στο νοσοκομείο, σε «πολύ δύσκολη κατάσταση», ενώ η οικογένειά του έχει καταθέσει μήνυση, σύμφωνα με τον Βατέζ.

Σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο υπέστη 14χρονος

Ο 14χρονος Εντέν τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, δέχθηκε βολή από εκτοξευτή χειροβομβίδων ενώ βρισκόταν κοντά σε σχολική διαμαρτυρία, βορειοδυτικά του Παρισιού. Υπέστη δύο κατάγματα στη γνάθο, έχασε όλα τα κάτω δόντια του, ενώ έσπασαν τα άνω δόντια του.

Η δικηγόρος του, Ελσά Μαρσέλ, δήλωσε ότι η βολή εκτοξεύθηκε από απόσταση μόλις 1,5 μέτρου.

«Πρόκειται για όπλα πολεμικού τύπου», πρόσθεσε.

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Η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι γονείς του Εντέν δήλωσαν ότι ο γιος τους είχε πάει στο σχολείο, αλλά το βρήκε υπό κατάληψη και αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι. Σε βίντεο φαίνεται να βρίσκεται απέναντι από τρεις αστυνομικούς των μονάδων καταστολής. Ένας από τους αστυνομικούς κινήθηκε εναντίον του με το γκλομπ, ενώ ο Εντέν κλώτσησε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, προτού δεχθεί βολή από εκτοξευτή χειροβομβίδων. Ο αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό τέθηκε σε διαθεσιμότητα και βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα.

16χρονος έχασε την όρασή του

Αυτή την εβδομάδα, αστυνομικός στην Τουρ, στη δυτική Γαλλία, κατηγορήθηκε για άσκηση βίας που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, καθώς ο 16χρονος Μαέλ, μαθητής επαγγελματικού λυκείου, φέρεται να έχασε την όρασή του από το ένα μάτι έπειτα από βολή με όπλο που εκτοξεύει σφαίρες από καουτσούκ.

Ο αστυνομικός αρνείται τις κατηγορίες.

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Ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε ότι ο Μαέλ δεν είχε εμπλακεί σε καμία βίαιη αντιπαράθεση με την αστυνομία και απλώς συμμετείχε σε σχολική διαμαρτυρία.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική για τη χρήση εκρηκτικών όπλων από την αστυνομία. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που καταγράφηκαν κατά τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018-2019, όταν υπήρξαν καταγγελίες για ανθρώπους που έχασαν την όρασή τους ή υπέστησαν ακρωτηριασμούς σε χέρια και πόδια.

Πρωτοφανής αριθμός ανηλίκων υπό αστυνομική κράτηση

Το νέο κύμα διαμαρτυριών έχει προκαλέσει ανησυχία στους δικηγόρους, καθώς, όπως καταγγέλλουν, πρωτοφανής αριθμός ανηλίκων έχει συλληφθεί και τεθεί υπό αστυνομική κράτηση. Ορισμένοι έφηβοι ανέφεραν ότι δέχθηκαν χτυπήματα, ταπεινώθηκαν ή υπέστησαν λεκτική κακοποίηση κατά τη σύλληψή τους.

Από την έναρξη των σχολικών διαμαρτυριών, στα μέσα Σεπτεμβρίου, συνολικά 6.773 ανήλικοι έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

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Για περισσότερους από 1.000 ανηλίκους δεν ασκήθηκε δίωξη, ενώ 2.190 βρίσκονται αντιμέτωποι με δικαστικές διαδικασίες. Για σχεδόν 2.000 ακόμη επιλέχθηκαν εναλλακτικά μέτρα αντί της δικαστικής δίωξης, όπως η παρακολούθηση μαθημάτων πολιτειακής αγωγής, χωρίς να δικαστούν ή να καταδικαστούν.

Σύμφωνα με δικηγόρους, οι κατηγορίες σε βάρος ανηλίκων περιλαμβάνουν συμμετοχή σε συγκεντρώσεις με πρόθεση άσκησης βίας, άσκηση βίας κατά αστυνομικών και πρόκληση φθορών σε περιουσία.

Η Ναταλί Τεϊό, δικηγόρος και πρόεδρος της Γαλλικής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επεσήμανε: «Έχουμε αριθμό συλλήψεων που καταρρίπτει κάθε προηγούμενο. Συχνά, οι φάκελοι των υποθέσεων είναι άδειοι. Στην πραγματικότητα, αυτό αφορά περισσότερο την αποτροπή των ανθρώπων από το να διαδηλώνουν. Πιστεύω ότι υπάρχει μια προσπάθεια σκληρής καταστολής, ώστε να αποθαρρυνθούν και να τρομοκρατηθούν οι πολίτες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Έχουμε λάβει καταγγελίες για ρατσιστικά σχόλια. Δικηγόροι μάς έχουν μεταφέρει ότι οι εντολείς τους καταγγέλλουν πως ταπεινώθηκαν, υπέστησαν βίαιη μεταχείριση ή δέχθηκαν σπρωξίματα».

Ο Ρομέν Μπουλέ, συμπρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων της Γαλλίας, δήλωσε: «Οι ποινικολόγοι ανησυχούν και εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο κατάχρησης των αστυνομικών εξουσιών, με στόχο να αποτρέψουν πολίτες κάτω των 18 ετών να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις».

Ο Μοχάμεντ Ζαΐτ, πρόεδρος του παρισινού παραρτήματος του αριστερού συνδικαλιστικού φορέα Syndicat des Avocats de France (Συνδικάτο Δικηγόρων Γαλλίας), έχει αναλάβει την εκπροσώπηση αρκετών εφήβων που προσήχθησαν στο Παρίσι και στα προάστιά του.

«Έχω δει έναν νεαρό να κουτσαίνει μέσα σε αστυνομικό τμήμα», δήλωσε. «Ορισμένοι ανέφεραν ότι ταπεινώθηκαν ή δέχθηκαν ρατσιστικές και σεξιστικές προσβολές».

Με πληροφορίες από Guardian