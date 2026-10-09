Το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στη Γαλλία εξαπλώνεται πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στις διαμαρτυρίες

Η οργή των νέων σε Ισπανία και Γαλλία για το στεγαστικό και για την κατάσταση στην εκπαίδευση δοκιμάζουν τις κυβερνήσεις στις δύο χώρες, ενώ εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Δυόμισι εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία γενική απεργία για το στεγαστικό ζήτημα. Είναι η πρώτη έπειτα από 14 χρόνια.

Η ημερομηνία, 11 Νοεμβρίου, συμφωνήθηκε από τα μεγάλα εργατικά συνδικάτα που στηρίζουν το κάλεσμα και τους εκπροσώπους των κατασκηνώσεων διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα EL PAÍS, την κινητοποίηση στηρίζουν επίσης σημαντικά περιφερειακά συνδικάτα, όπως το CIG της Γαλικίας και τα βασκικά συνδικάτα ELA και LAB.

Ο χρόνος στον οποίο αποφασίστηκε η γενική απεργία στην Ισπανία για το στεγαστικό έχει επικριθεί από κάποια κλαδικά συνδικάτα, αλλά κυρίως από τις επιχειρηματικές ενώσεις CEOE και Cepyme.

Υποστηρίζουν ότι «τα αιτήματα που οδήγησαν σε αυτή την ανακοίνωση δεν αφορούν, στην ουσία, εργασιακά ζητήματα» και θεωρούν «απαράδεκτο» να «μετακυλίεται το κόστος μιας τακτικής πίεσης που στρέφεται κατά της κυβέρνησης και των χειρισμών της, στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους τους και στην οικονομία συνολικά». Επίσης, αμφισβητούν τη νομιμότητά της.

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Το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox, που μαζί με το καταλανικό Junts καταψήφισαν τη νομοθεσία, έχουν επίσης εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις κατά των συνδικάτων.

Οι εκπρόσωποι του PP και του Vox, Σεμπαστιά Σαγκρέρας και Μανουέλα Κανιάδας αντίστοιχα, υποστηρίζουν η γενική απεργία «στρέφεται κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Οι μαθητές στη Γαλλία

Σχολικές αίθουσες γεμάτες χωρίς εκπαιδευτικούς, περικοπές στα πανεπιστήμια και εκτόξευση του κόστους σπουδών είναι μερικά από τα προβλήματα που ώθησαν μαθητές και εκπαιδευτικούς να βγουν στους δρόμους στη Γαλλία διεκδικώντας κρατικές επενδύσεις στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη.

Το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στη Γαλλία εξαπλώνεται πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει στις διαμαρτυρίες

Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία άρχισαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Παρίσι ως τοπική διαμαρτυρία μαθητών λυκείου, αλλά εξελίχθηκαν σε μαζικό πανεθνικό κίνημα. Μαθητές, γονείς και συνδικάτα εκπαιδευτικών ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της γαλλικής αστυνομίας και διαδηλωτών, με αποκορύφωμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου, ο οποίος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που φέρεται να εκτόξευσε η αστυνομία. Πάνω από 6.500 άτομα –στην πλειονότητά τους ανήλικοι– έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων στη Γαλλία.

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Κάλεσμα για διαμαρτυρία και στην Ελλάδα

Φοιτητικοί σύλλογοι από την Αθήνα καλούν σε συγκέντρωση την επόμενη εβδομάδα στις 18:00 στο Υπουργείο Οικονομικών, κάτω από την πλατεία Συντάγματος.

Όπως τονίζουν «Τρίτη 13 Οκτώβρη κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο!», ενώ εκτός της συγκέντρωσης προγραμματίζουν συμβολική κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος, με συναυλίες και δράσεις.

Στην κορυφή των προβλημάτων βρίσκονται οι τιμές ρεύματος, καυσίμων, η ακρίβεια στα σούπερ-μάρκετ, αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα ενοίκια και την ανύπαρκτη φοιτητική στέγη.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι στην ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν πως όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα επιτυχόντες των πανελλαδικών να μην εγγράφονται στις σχολές τους, ενώ άλλοι αναγκάζονται να αφήσουν ανολοκλήρωτες τις σπουδές τους.

Επισημαίνουν, ακόμη, το κόστος δεν περιορίζεται στη στέγαση και την καθημερινή διαβίωση, αλλά και στις αυξημένες τιμές στα κυλικεία των πανεπιστημίων και στα έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις. Θέτουν μάλιστα ζήτημα υποχρηματοδότησης των ΑΕΙ, ενώ αναφέρονται και σε σενάριο να μην υπάρχουν χρήματα για θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων ενόψει του χειμώνα.

«Την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θέλουν να γυρίσουμε πίσω στην Εποχή των Παγετώνων!», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι σχολιάζουν πως «λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες», θυμίζοντας ότι ο πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι ήταν 12δις ευρώ και απαιτούν από το κράτος να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες.

Σε αναβρασμό Ιταλία και Βέλγιο – Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Λιέγη

Αστυνομία και διαδηλωτές συγκρούστηκαν στη Λιέγη του Βελγίου, καθώς η οργή των μαθητών για το κόστος της εκπαίδευσης και τις συνθήκες στα σχολεία εντείνεται, θυμίζοντας τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Οι αρχές στη Λιέγη απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις περισσότερων των τριών ατόμων στους δρόμους, σύμφωνα με τον βελγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT.

Η απαγόρευση, που επέβαλε ο δήμαρχος της Λιέγης, Βίλι Ντεμέγιερ, θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 23:00 της 16ης Οκτωβρίου.

Καταλήψεις λυκείων ξεκίνησαν στο Τορίνο και τη Ρώμη.. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την υποχρηματοδότηση, την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και το αυξημένο κόστος ζωής. Αντιπροσωπεία τους ταξίδεψε στο Παρίσι σε ένδειξη αλληλεγγύης.

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