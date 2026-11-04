Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι, με βάση την αίτησή του, δικαιούνταν επίδομα θέρμανσης ύψους 365,40 ευρώ, ωστόσο στον λογαριασμό του καταβλήθηκαν μόλις 264,60 ευρώ.

Στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ προσέφυγε φορολογούμενος, υποστηρίζοντας ότι έλαβε μικρότερο επίδομα θέρμανσης από εκείνο που δικαιούνταν για την περίοδο 2024-2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φορολογούμενος είχε υποβάλει αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, η οποία έγινε αποδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2024. Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση την αίτησή του, δικαιούνταν επίδομα ύψους 365,40 ευρώ, ωστόσο στον λογαριασμό του καταβλήθηκαν μόλις 264,60 ευρώ. Θεωρώντας ότι η διαφορά των 100,80 ευρώ οφειλόταν σε σφάλμα του ηλεκτρονικού συστήματος «myΘέρμανση», κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή, ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης και την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δεν εξέτασε την ουσία του αιτήματος, δηλαδή εάν ο φορολογούμενος δικαιούνταν πράγματι τα επιπλέον 100,80 ευρώ. Αντίθετα, έκρινε ότι η συγκεκριμένη διαφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο ρυθμίζει την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης.

Η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, για τις διαφορές που σχετίζονται με το επίδομα θέρμανσης προβλέπεται ειδική διαδικασία επανεξέτασης. Κατά συνέπεια, η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, χωρίς να υπάρξει κρίση σχετικά με την ορθότητα του ποσού που είχε καταβληθεί.

Η απόφαση υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2024-2025, οι ενδιαφερόμενοι που διαφωνούσαν με το ποσό που έλαβαν είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν επανεξέταση. Η διαδικασία αφορούσε τόσο τις περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεων όσο και εκείνες στις οποίες είχε χορηγηθεί μικρότερο επίδομα από το αιτούμενο ή υπήρχε αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής επεξεργασίας.

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Η αίτηση επανεξέτασης έπρεπε να υποβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2025, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο και Επικοινωνία», «Ερωτήματα προς ΑΑΔΕ» και επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία «Επίδομα Θέρμανσης».

Στην αίτηση, ο ενδιαφερόμενος όφειλε να τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους αμφισβητούσε το αποτέλεσμα. Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες μπορούσαν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των στοιχείων ή να υποδείξουν στους δικαιούχους τις απαραίτητες ενέργειες. Εφόσον γινόταν αποδεκτό το αίτημα, προβλεπόταν νέα εκκαθάριση και καταβολή τυχόν πρόσθετου ποσού έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

