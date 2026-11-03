Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε για άλλη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιχμές του Αλέξη Τσίπρα για τη διαφθορά, χωρίς να τοποθετηθεί συγκεκριμένα στις καταγγελίες για την υπόθεση «Χωριάτικο» και τις ευθύνες της ΑΑΔΕ.

Με… ξαναζεσταμένο φαγητό επέλεξε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα όσα είπε χθες από την Καλαμάτα ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο την υπόθεση του «Χωριάτικου» και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί χρηματισμού υπαλλήλων της ΑΑΔΕ (που διεξάγει σχετική έρευνα) και αδράνειας της Αρχής.

«Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Best, θέτοντας ζήτημα πολιτικής ευθύνης του πρωθυπουργού για την ανανέωση της θητείας του Γιώργου Πιτσιλή στη θέση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τρίτη φορά, με τον Αλέξη Τσίπρα να επικαλείται το αρχικό όριο των δύο θητειών.

«25 στελέχη της ΑΑΔΕ χρηματίζονται από αυτή την επιχείρηση, την επιχείρηση στην εταιρεία Χωριάτικο ή για το γεγονός ότι οι κατώτερες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είχαν στείλει ενημέρωση και προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα από τον Ιούνιο του 2025. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι’ αυτό; Ποια είναι η λογική λοιπόν, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει διαλυθεί, όπως έχουν διαλυθεί τα πάντα στη χώρα μας επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ποια είναι η λογική σε αυτή την αρχή που ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις διαφθοράς, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που σχεδόν βούιζε όλη η κοινωνία για αυτές να περάσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί;», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός.

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Απαντώντας σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήρε το έργο της ΑΑΔΕ και επανήλθε στο γνώριμο πεδίο της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αν και έχουν περάσει 7,5 χρόνια από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

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Με αναφορές στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον λεγόμενο «νόμο Παρασκευόπουλου», ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε αντεπίθεση, χωρίς, ωστόσο, να απαντήσει ειδικά στις καταγγελίες για την υπόθεση «Χωριάτικο», την ενημέρωση της ΑΑΔΕ από τον Ιούνιο του 2025 και τις ευθύνες της διοίκησής της.

Αντίθετα, υπερασπίστηκε το έργο των διωκτικών αρχών και της ΑΑΔΕ, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί συγκάλυψης και επικαλούμενος την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Θα καταλάβαινα την αντίθετη κατηγορία, “συγκαλύψατε κάτι”, μα “τι συγκαλύψαμε;”», διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις που αποκαλύπτονται αποτελούν αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς των αρχών.

Η αντιπαράθεση διεξάγεται, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία σειρά υποθέσεων επαναφέρει στο προσκήνιο, όπως φαίνεται από τα πάνελ των πρωινών εκπομπών, το ζήτημα της διαφθοράς και της αποτελεσματικότητας των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για το κύκλωμα «Χωριάτικο», με τις καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή στελεχών της ΑΑΔΕ, μέχρι την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης, τα ερωτήματα δεν περιορίζονται στον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Αφορούν και το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούσαν να εντοπίσουν εγκαίρως τις παρατυπίες, εάν υπήρξαν προειδοποιήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν και ποιες ευθύνες αναλογούν στις διοικήσεις τους.

Οι «βολές» Τσίπρα κατά Γεωργιάδη και η απάντηση του υπουργού Υγείας

Η αντιπαράθεση, πάντως, δεν περιορίστηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο «στόχαστρο» του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του υπουργού Υγείας.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει. Όμως η απαξία αυτής της κυβέρνησης για το ΕΣΥ και η έγνοια που έχει ο Μητσοτάκης για το δημόσιο σύστημα υγείας αποτυπώνεται και μόνο στο γεγονός ότι τρία χρόνια τώρα έχει επιλεχθεί ως αρμόδιος υπουργός ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί «αριστερής μιζέριας», ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει. Και δεν δικαιολογείται αυτό, δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

{https://www.facebook.com/reel/1820486935928184}

Ο υπουργός Υγείας απάντησε σήμερα στον Αλέξη Τσίπρα με ανάρτησή του στο Χ, επιχειρώντας να αντικρούσει τις επικρίσεις για την κατάσταση στο ΕΣΥ, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τις δημοσκοπικές επιδόσεις του πολιτικού του αντιπάλου.

«Κοιτάξτε τώρα τί σκέφθηκε ο τιτάνας Αλέξης Τσίπρας για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις τώρα που τον έχει πάρει η κάτω βόλτα….επιτίθεται σε μένα μήπως και καταφέρει να ξεκολλήσει. Το ΕΣΥ καταρρέει, ο Άδωνις ο τηλεπωλητής κλπ….πλάνο από φθαρμένο σημείο του Νοσοκομείου (σε αυτό το νοσοκομείο έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη νέα πτέρυγα αλλά δεν την έδειξε), πλάνο με κυρία που διαμαρτύρεται….ναι Αλέξη μου όταν κυβερνούσες εσύ δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό….δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας….», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2117516858505011511}