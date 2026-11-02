«Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί» είπε με νόημα ο Αλέξης Τσίπρας.

Για τη διαπλοκή στην Ελλάδα, για τα funds και τους δανειολήπτες, αλλά και τον Κασιδιάρη μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Best και τον δημοσιογράφο Θέμη Κανελλόπουλο τόνισε με νόημα: «Την ώρα που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του».

Δείτε την συνέντευξη

{https://www.youtube.com/watch?v=UGY6nnAEhdc}

Αναλυτικά τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα

Δημοσιογράφος: …βλέπουμε μια σειρά από υποθέσεις που φαίνεται ότι κινούνται, αναδεικνύονται και τέλος πάντων κάποιοι πάνε προς την δικαιοσύνη.

Αλέξης Τσίπρας: Αλήθεια; 7 χρόνια τώρα αυτές οι υποθέσεις γιατί δεν αναδεικνύονται; Γιατί δεν κινούνταν; Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ, κύριε Κανελλοπούλε; Θα το πω όσο πιο λαϊκά μπορώ να το καταλάβει και ο μέσος τηλεθεατής. Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί. Όμως το κάνει τόσο άτσαλα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές πόσο ανερμάτιστος είναι και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνησή του. Και το λέω αυτό διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που ανανέωσε τη θητεία του κ. Πιτσιλή για τρίτη συνεχόμενη θητεία, ενώ ο νόμος προέβλεπε δυο θητείες. Άρα λοιπόν δεν έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για την αδράνεια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες που ήταν εν γνώσει τους για την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή αυτών των επιχειρήσεων και τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας με βάση δημοσιεύματα. 25 στελέχη της ΑΑΔΕ χρηματίζονται από αυτή την επιχείρηση, την επιχείρηση στην εταιρεία Χωριάτικο ή για το γεγονός ότι οι κατώτερες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ είχαν στείλει ενημέρωση και προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα από τον Ιούνιο του 2025. Δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι αυτό; Ποια είναι η λογική λοιπόν, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει διαλυθεί, όπως έχουν διαλυθεί τα πάντα στη χώρα μας επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, ποια είναι η λογική σε αυτή την αρχή που ήταν ανίκανη να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις διαφθοράς, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής που σχεδόν βούιζε όλη η κοινωνία για αυτές να περάσει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί; Τι θα κάνει λοιπόν η ΑΑΔΕ που δεν μπόρεσε να διαλευκάνει αυτές τις υποθέσεις με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση; Εδώ υπάρχουν ερωτήματα πάρα πολύ συγκεκριμένα που ζητάνε απαντήσεις και οι απαντήσεις προφανώς και δε θα δοθούν από τη σημερινή κυβέρνηση και από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος προσπαθεί να εργαλειοποιήσει με κάθε τρόπο τις επιπτώσεις που ο ίδιος έχει επιφέρει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί τα προβλήματα και μετά εμφανίζεται ως αυτή που θα λύσει τα προβλήματα που μας δημιούργησε.

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H κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, έδωσε στα funds τη δυνατότητα να λεηλατούν τους δανειολήπτες

Αλέξης Τσίπρας: Τον Δεκέμβρη του 2015, στις πρώτες δύσκολες μέρες των μνημονίων, ήρθε η τρόικα και επέβαλε ένα θεσμικό πλαίσιο που έδινε τη δυνατότητα να υπάρχουν servicers και funds και τη δυνατότητα τη δυνατότητα από το 2015 έως και την ημέρα που έφευγε από το Μαξίμου δεν πέρασε ούτε ένα ευρώ στα funds από τις τράπεζες. Να τελειώνει αυτή η πλάκα.

Όχι, όχι, όχι, όχι, καθίστε. Γιατί αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ούτε ένα ευρώ. Διότι υπήρχε ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο θωράκισε τους ιδιοκτήτες και τους θωράκισε κυρίως μέσα από τη νομοθεσία που προέβλεπε ότι για κάθε μεταβίβαση πρέπει πρωτίστως να δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να κάνει ρύθμιση. Έρχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ξεκινάει Δεκέμβρη του 19 με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις, με κυριότερη αυτή του σχεδίου προγράμματος Ηρακλής και δίνει στα funds τη δυνατότητα να λεηλατούν τους δανειολήπτες. Να μεταβιβάστηκαν μέσα σε τρία χρόνια το 97% των δανείων από τις τράπεζες στα funds και δόθηκε η δυνατότητα ασύδοτα να πάρουν αυτά τα κόκκινα δάνεια στο 20% της αξίας τους και να τα διεκδικούν από τους δανειολήπτες στο 80 και στο 90 % και με μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπεται η ασυδοσία των πλειστηριασμών.

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Ποιοι υπαγόρευσαν στον κ. Πιερρακάκη και τον κ. Μητσοτάκη να φέρουν το άρθρο 23 - που αναγκάστηκαν στην συνέχεια να αποσύρουν;

Αλέξης Τσίπρας: To άρθρο 23 λοιπόν ήρθε προχθές, το άρθρο 23 και να δείτε την κοροϊδία αυτής της κυβέρνησης, και να πούμε και το γεγονός ότι το πρόγραμμα Ηρακλής προέβλεπε ένα πολύ υψηλό ποσό εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, πάνω από 8 δισεκατομμύρια ευρώ γι αυτά τα κόκκινα δάνεια. Εγγυήσεις μόνο για τα funds και τους servicers ξέρει να κάνει αυτή η κυβέρνηση, όχι για τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τα χωράφια τους, χάνουν το βιος τους, χάνουν το εισόδημά τους. Έρχεται λοιπόν χθες και κοροϊδεύει τον κόσμο ο κ. Πιερρακάκης και η κυβέρνηση, λέγοντας ότι θα διευκολύνει τους δανειολήπτες μέσα από το άρθρο 23, το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα να προχωράνε όχι μόνο σε πλειστηριασμούς, σε διαδικασίες πλειστηριασμού, χωρίς να υπάρχει πρωτίστως καμία δικαστική απόφαση, άρα ουσιαστικά λύνει τα χέρια. Θυμάστε, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η πλειοψηφία τους, θέματα πλειστηριασμών αναδείκνυαν μέχρι το 2019, από το 2019 και μετά ξεχάστηκε ότι υπάρχουν πλειστηριασμοί. Κι όμως, μόνο το 2025 και φέτος το 26 έχουν διπλασιαστεί. Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί ακινήτων στη χώρα μας απ ό, τι όλη την πενταετία 2015-2019. Ποιος μιλάει για αυτούς τους πλειστηριασμούς; Ποιος μιλάει για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους για να πάνε στα funds; Άρα λοιπόν εδώ είναι φανερό για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση, ο κύριος Πιερρακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Απέσυραν το άρθρο 23. Μας είπαν ποιος τους υπαγόρευσε να το νομοθετήσουν να το φέρουν στη Βουλή; Για λογαριασμό ποιανού δουλεύουν; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούν; Αυτές είναι απαντήσεις που ο ελληνικός λαός πρέπει να τις γνωρίζει. Και εν τοιαύτη περιπτώσει να γνωρίζει ότι αν προχθές πετύχαμε μια νίκη του κινήματος αλληλεγγύης, το οποίο έχει να κάνει πιστεύω και με την αντίδραση των Δικηγορικών Συλλόγων, κυρίως όμως με την αντίδραση των πολιτών, σε μία περίπτωση εντός εισαγωγικών Ελληνίδας Μαρικάρμεν θα πω, μιας ηλικιωμένης γυναίκας 92 ετών στη Θεσσαλονίκη, που πήγαν να της πάρουν το σπίτι. Αν λοιπόν ανέκρουσε πρύμναν η κυβέρνηση στο άρθρο 23, κυρίως επειδή έρχονται εκλογές και το πολιτικό κόστος είναι κάτι που τους τρομάζει, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι το ίδιο θα συμβεί αν αυτή η κυβέρνηση πάρει το πράσινο φως για μια τρίτη τετραετία; Οφείλει λοιπόν ο μέσος πολίτης που μας παρακολουθεί, ανεξάρτητα επαναλαμβάνω, αν είναι δεξιός, αριστερός ή κεντρώος, να καταλάβει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι η πηγή μιας πολιτικής, είναι μάλλον ο αρχιτέκτονας μιας πολιτικής που τα δίνει όλα σε λίγους και ισχυρούς και τα παίρνει όλα από τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

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Η κυβέρνηση παίζει παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη

Δημοσιογράφος: Και κάποιοι επιθυμούν να επωάσουν και το αυγό του φιδιού μέσα από την συγκεκριμένη κατάσταση πολλές φορές.

Αλέξης Τσίπρας: Ακριβώς. Και Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, διότι πρώτα απ όλα οι πολιτικές της κοινωνικής αναλγησίας είναι αυτές που επωάζουν το αυγό του φιδιού. Και μάλιστα κάποιοι επιχειρούν να μας παρουσιάσουν σήμερα τους εγκληματίες ως εναλλακτική λύση, ως mainstream πολιτική πρόταση και τους κανονικοποιούν και τους ξεπλένουν τους εγκληματίες. Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η ευθύνη όλων μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν λέω όλων μας, εννοώ όλων μας, πρωτίστως της κυβέρνησης, η οποία θα το πω ευθέως, παίζει ένα παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη. Και παίζει ένα παιχνίδι, διότι κακά τα ψέματα, θέλω να μιλήσω έξω από τα δόντια, ο Κασιδιάρης ήταν αυτός ο οποίος υποστήριξε τους Σπαρτιάτες στην προηγούμενη Βουλή. Το λέω σωστά; Οι Σπαρτιάτες, η μισή κοινοβουλευτική του ομάδα ψήφισε όλα τα κορυφαία νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Στήριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Ψηφίσανε τον προϋπολογισμό, ψηφίσανε το 13ωρο στις εργασιακές σχέσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συνεταίροι τους ήτανε. Και τώρα, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ένα παρόμοιο κόμμα με τον Κασιδιάρη στην ηγετική του ομάδα δεν δικαιούται να κατέλθει στις εκλογές διότι αυτός είναι ο νόμος. Παρόλα αυτά το παρουσιάζουν ως κόμμα το οποίο υφίσταται. Και εδώ υπάρχει ευθύνη και στα μέσα ενημέρωσης για την υπερβολική προβολή και στις δημοσκοπικές εταιρείες. Διότι αυτό παραπλανεί την κοινή γνώμη όταν καταγράφεται ένα κόμμα το οποίο δεν δικαιούται να υπάρχει και καταγράφεται με ένα ποσοστό έναντι όλων των υπολοίπων. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά παραπλανείται η κοινή γνώμη και εργαλειοποιείται η παρουσία του. Και βεβαίως να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και όλοι οι πολίτες. Δεν έχουμε το δικαίωμα να εφησυχάζουμε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα. Εδώ πρόκειται για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία που στον τόπο μας γράφτηκε με αίμα, διότι οι πατριώτες ήταν αυτοί οι οποίοι στέκονταν απέναντι στους ναζί στον τοίχο της Καισαριανής και έδιναν τη ζωή τους για την πατρίδα, όχι αυτοί που ήταν με τις κουκούλες και κατέδιδαν τους συμπατριώτες τους. Η σημερινή λοιπόν απόπειρα, προσπάθεια να ξαναβγεί από το καβούκι της η ακροδεξιά και ο φασισμός, όχι απλά η ακροδεξιά ας μη μιλάμε για ακροδεξιά, εδώ, μιλάμε για φασίστες. Ο φασισμός λοιπόν πρέπει να ξαναμπεί βαθιά μέσα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Και είναι ευθύνη όλων μας και πρωτίστως της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να αποτελέσει ένα δημοκρατικό ανάχωμα στην αναβίωση του ναζισμού και του φασισμού στον τόπο μας.

{https://youtube.com/shorts/3oBUpUx9PqA?is=VGWDzec9UGhtw8wi}