Στο «τραπέζι» αυξήσεις στα εισιτήρια και «πάγωμα» μισθών στη Ryanair.

Η Ryanair ίσως αναγκαστεί να «παγώσει» τους μισθούς, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών δαπανών, καθώς ανακοίνωσε ότι η αναμενόμενη απότομη αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια το 2027 πιθανόν δεν θα καλύψει το εκτινασσόμενο κόστος των καυσίμων.

Ο διπλασιασμός της τιμής των καυσίμων των αεροσκαφών- για τα οποία δεν υπήρχε κάλυψη κινδύνου- συνέβαλε στη μείωση των καθαρών κερδών κατά 6%, σε 1,61 δισεκατομμύρια ευρώ για το τρίμηνο Ιούλιος- Σεπτέμβριος, αν και το αποτέλεσμα κινήθηκε εντός των προβλέψεων.

Ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε ότι το υψηλότερο κόστος των καυσίμων σίγουρα θα κάνει τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τα εισιτήρια σε διψήφιο ποσοστό το 2027. Όμως, πρόσθεσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι η Ryanair θα φτάσει στο 20% που απαιτείται προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως την αύξηση κατά 33% (ή 2 δισ. ευρώ) στο κόστος των καυσίμων για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2028, με βάση τις τρέχουσες τιμές μελλοντικής παράδοσης.

«Εάν δεν υπάρξει γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, περιμένουμε ότι οι τιμές καυσίμων των αεροσκαφών θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και το 2027», δήλωσε ο Ο’ Λίρι.

«Ισχυρή η ζήτηση» λέει η Ryanair

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία- η μεγαλύτερη στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στον αριθμό των επιβατών- ανακοίνωσε ότι επανεξετάζει όλες τις δαπάνες της και πως θα επιδιώξει περικοπές μέσω διαπραγματεύσεων με αεροδρόμια, μειωμένη αναλογία πληρωμάτων και αυξημένη χρήση AI σε γραμματειακές λειτουργίες.

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Η ζήτηση το τρέχων τρίμηνο είναι ισχυρή, ανέφερε η Ryanair, με τις τιμές των εισιτηρίων να είναι ελαφρώς υψηλότερες από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, έπειτα από μια μείωση 2% σε ετήσια βάση το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο οικονομικός διευθυντής, Νιλ Σόραχαν, δήλωσε στο Reuters ότι περιμένει πως η ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή την επόμενη χρονιά και ότι «τα επιπλέον 5-10 ευρώ (σε ένα εισιτήριο της Ryanair) δεν θα περιορίσει απαραίτητα τη διάθεση του κόσμου να ταξιδεύει».