Το πρώτο καμπανάκι χτυπά για τους λογαριασμούς του Νοεμβρίου.

Φωτιά παίρνουν ξανά οι τιμές σε ρεύμα και καύσιμα, φέρνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμέτωπα με λογαριασμούς που θυμίζουν την κρίση του 2022. Το πετρέλαιο Μπρεντ κινείται στα 114 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο πάνω από τα 96 ευρώ τη μεγαβατώρα και η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα είναι στα 224 ευρώ σήμερα.

Το πρώτο καμπανάκι χτυπά για τους λογαριασμούς του Νοεμβρίου. Η μέση χονδρική τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώνεται στα 187,76 ευρώ τη μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 20,12% από τον Σεπτέμβριο. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, στα οποία παραμένουν περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές. Το πόσο θα φτάσει τελικά στον λογαριασμό θα εξαρτηθεί από τις χρεώσεις των παρόχων και τυχόν επιδοτήσεις.

Ακριβό φυσικό αέριο

Στην αγορά ηλεκτρισμού, η μικρότερη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές έδωσε περισσότερο χώρο στο ακριβό φυσικό αέριο. Οι ΑΠΕ περιορίστηκαν κάτω από το 35% και το αέριο ανέβηκε στο 46%. Ακόμη και η χαμηλότερη ημερήσια τιμή έφτασε τα 189,26 ευρώ, ενώ το βράδυ η μεγαβατώρα άγγιξε τα 370 ευρώ.

Στα πρατήρια, η πίεση είναι ήδη ορατή. Με βάση τα στοιχεία της 25ης Οκτωβρίου, η αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,150 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ κίνησης στα 2,126 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,560 ευρώ.

Παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Παράλληλα, η άνοδος του ρεύματος ενδέχεται να επαναφέρει τις επιδοτήσεις λογαριασμών. Το ερώτημα είναι πόσο μπορούν να συγκρατήσουν τις επιβαρύνσεις, εάν το διεθνές ράλι συνεχιστεί.

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