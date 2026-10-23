Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις αρχές Οκωβρίου πως δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Τους ισχυρισμούς του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, πως η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ιράν «ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο» διέψευσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο κατά την άφιξή του στη Φλόριντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «Αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω τίποτα γι΄αυτό».

{https://x.com/MarioNawfal/status/2113696755212747250}

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Τομ Μπάρακ είχε δηλώσει: «Θα μπορούσε να υπάρξει πλήγμα αυτό το Σαββατοκύριακο; Απολύτως», αναφερόμενος σε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Ο πρόεδρος είναι απολύτως σαφής. Είναι ανοιχτός, διαθέσιμος και προσβάσιμος για την επίτευξη συμφωνίας. Και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και μήνες», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «η πυρηνική διάδοση, το ζήτημα του εμπλουτισμού και όλα αυτά τα θέματα, αποτελούν λεπτομέρειες — είναι, ας πούμε, τα σημεία στίξης σε ένα κεφάλαιο που πρέπει να ολοκληρωθεί».

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{https://x.com/MarioNawfal/status/2113652032355914088}

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «παγώσει» τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν λόγω των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, όμως δεν έχει αποκλείσει την επανέναρξη τους μετά το πέρας τους.