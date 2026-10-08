«Παραγωγικές» οι συζητήσεις με το Ιράν, λέει ο Τραμπ.

Το Ιράν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, οι συνομιλίες με την Τεχεράνη είναι παραγωγικές και οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω των social media.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν νωρίτερα στο Axios ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου οι μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Ο οδηγίες δεν αφορούσε συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα οριστικές αποφάσεις. Όμως, οι πηγές του Axios ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί όχι μόνο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ (3/11), αλλά και πριν από τις κάλπες στο Ισραήλ (27/10).

Όμως, στην ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε: «Δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου», αλλά θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Η ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν

«Διεξάγουμε παραγωγικές συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι, ενώ το Ιράν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά και παρόλο που ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ (με το πετρέλαιο να διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ σε ποσότητες ρεκόρ, 22 εκατομμύρια βαρέλια μόνο χθες το βράδυ, χωρίς ούτε ένα βαρέλι να προέρχεται από ή να κατευθύνεται στο Ιράν), δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία χρονική στιγμή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».