Στο Παρίσι αναφέρθηκαν επεισόδια, ενώ η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 121 συλλήψεις.

Πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν για 5ο συνεχόμενο Σάββατο στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Την ίδια στιγμή τα συνδικάτα της νεολαίας έκαναν λόγο για 200.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 στο Παρίσι.

Στο Παρίσι η πορεία των διαδηλωτών ήταν επί το πλείστον ειρηνική όμως στο τέλος ξέσπασαν συμπλοκές με την αστυνομία. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρίψη δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος στην πλατεία του Έθνους.

{https://x.com/Reuters/status/2121689624355516849}

Μέχρι τις 18:00 ώρα το απόγευμα, 121 άτομα είχαν συλληφθεί σε όλη τη χώρα, προσθέτει το υπουργείο Εσωτερικών στην ανακοίνωση του. Συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις, κυρίως στη Νάντη, ενώ στη Λυών ομάδα του ειδησεογραφικού δικτύου BFM TV δέχτηκε επίθεση στο περιθώριο της διαμαρτυρίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχουν αρχίσει περισσότερες από 160 έρευνες μετά από καταγγελίες για αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών από τον Σεπτέμβριο.

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Πρόκειται για το πέμπτο διαδοχικό Σάββατο διαμαρτυριών στη Γαλλία, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται το υψηλό κόστος ζωής αλλά και οι διεκδικήσεις για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.