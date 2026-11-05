Σχεδόν 270.000 άτομα κατέβηκαν στους δρόμους σε 200 διαδηλώσεις στη Γαλλία, χωρίς ο αριθμός αυτός να περιλαμβάνει τους διαδηλωτές στο Παρίσι.

Ισχυρές συγκρούσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη Γαλλία, μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Τα πιο σοβαρά επεισόδια σημειώνονται στις πόλεις Λιόν και Ναντ, όπου η αστυνομία συγκρούεται με διαδηλωτές. Οι δυνάμεις καταστολής των ταραχών έκαναν χρήση δακρυγόνων και επιτέθηκαν σε ομάδα διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες. Ομάδες διαδηλωτών πετούσαν αντικείμενα στην αστυνομία ενώ σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται ένα αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Χιλιάδες άνθρωποι στη Γαλλία έχουν κατέβει στους δρόμους της Λιόν για να διαδηλώσουν την ώρα που οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ έχουν κηρύξει απεργία.

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Επεισόδια σημειώνονται και στη Ναντ όπου οι δυνάμεις καταστολής και εκεί έριξαν δακρυγόνα στους διαδηλωτές ενώ κοντά στην Τουλούζη, ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο ενός σχολείου μετά τη ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, ανέφερε το υπουργείο.

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Το μεσημέρι της Πέμπτης περίπου 270.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε 200 διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία σε μία εθνική κίνηση που διοργάνωσαν τα εργατικά σωματεία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

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Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τις διαδηλώσεις στο Παρίσι, όπου οι διαδηλώσεις άρχισαν αργότερα. Από το υπουργείο κάνουν λόγο για «μαύρο μπλόκο» μεταξύ των διαδηλωτών που αναφέρονται σε άτομα που φορούν μάσκες.

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Την ίδια ώρα στο Παρίσι, η ορχήστρα του Νέου Κόσμου στην Πλατεία της Δημοκρατίας δίνει άλλη χροιά στις διαδηλώσεις.

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{https://x.com/izquierdadiario/status/2118322468255330766}