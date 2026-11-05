Το Μαξίμου προσπαθεί να στρέψει το εκλογικό δίλημμα στην «πολιτική σταθερότητα».

Η συντριβή Τραμπ -κυρίως λόγω ακρίβειας- ήχησε δυνατά και στην Αθήνα.

Παρά τις όποιες διαφορές βλέπει η κυβέρνηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα η διαπίστωση είναι μία. Ότι το υψηλό κόστος ζωής εξελίσσεται σε βασικό κριτήριο ψήφου. Σε όλες τις χώρες της Δύσης. Μαζί με την διαφθορά.

«Άλλο Αμερική άλλο Ελλάδα»

Δημόσια το Μαξίμου εκπέμπει το μήνυμα «άλλο Αμερική, άλλο Ελλάδα». Με βασικό επιχείρημα ότι στην Αμερική «χρέωσαν» στον Ντόναλντ Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν. «Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο που έφερε την ενεργειακή κρίση. Όλοι εμείς τον υφιστάμεθα» υποστηρίζουν συνομιλητές του πρωθυπουργού. Εικάζοντας προφανώς ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να πληρώσει μία ακρίβεια που δεν προκάλεσε. Προφανώς. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση θα κριθεί από τον τρόπο που αντιμετώπισε την ακρίβεια.

Ξέρουν ότι η κάλπη θα γράφει «ακρίβεια»

Κι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο Μαξίμου. Αυτό που δεν γνωρίζουν ακόμη είναι το ποσό του τελικού λογαριασμού που θα στείλουν οι πολίτες στην κυβέρνηση μέσω της κάλπης.

Και κάπως έτσι ο αρχικός προβληματισμός στην κυβέρνηση έγινε αγωνία μετά την επέλαση των Δημοκρατικών. Αγωνία που κορυφώνεται αν συνδυαστεί με την απουσία σοβαρού κυβερνητικού έργου από τώρα μέχρι τις εκλογές.

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Έλλειμμα κυβερνητικού αφηγήματος

..Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες που βλέπουν σοβαρό έλλειμμα και ως προς το κυβερνητικό όραμα της επομένης τετραετίας και ως προς το κοντόφθαλμο όραμα των επτά μηνών που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Με απούσες τις όποιες δραστικές λύσεις σε δύο καυτά ζητήματα. Την ακρίβεια και τη διαφθορά.

Μετατρέπουν το δίλημμα των εκλογών

Τούτων δοθέντων η κυβέρνηση δεν έχει άλλο δρόμο από το να προσπαθεί από τώρα μέχρι τις εκλογές να μετατρέψει το δίλημμα των εκλογών. Από το «ποιος μπορεί να δώσει πειστική λύση σε φλέγοντα προβλήματα» στο ποιος μπορεί να εγγυηθεί την «πολιτική σταθερότητα». Με όρους χρηστής διαχείρισης στο όνομα πιθανής ακυβερνησίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης με έναν τρόπο έστρωσε το χαλί του κυβερνητικού αφηγήματος. «Το διακύβευμα δεν είναι αν ένας πολιτικός υπόσχεται να «εξαφανίσει» μια παγκόσμια κρίση (όπως η ακρίβεια), καθώς αυτό είναι ανέφικτο, αλλά το ποιος έχει την ικανότητα να τη διαχειριστεί αποτελεσματικά».

Εξάλλου ένα 24ωρο πριν από τις Αμερικανικές εκλογές ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο Alpha radio ξεκαθάρισε ότι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας δεν αντέχουν άλλα μέτρα κατά της ακρίβειας.

Διαφθορά και στέγη

Όπως δεν προκύπτει κάποια κυβερνητική παρέμβαση – πλην του ελληνικού FBI- για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Κι ας είναι ολοφάνερο ότι πάσχει το ελεγκτικό σύστημα του κράτους μετά τις πολύκροτες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν κατά βάση από καταγγελίες. Διότι το κατασταλτικό Σώμα του Μ. Χρυσοχοίδη επεμβαίνει αφού διαπιστωθεί η υπόθεση διαφθοράς. Δεν την προλαμβάνει ούτε την ελέγχει όσο εξελίσσεται.

Ενώ στο ζήτημα της στέγης η κυβερνητική παρέμβαση εξαντλήθηκε στην προαναγγελία αντιπαροχών για κοινωνικές κατοικίες. Και στην επιστροφή ενοικίου.

Εξαντλούνται τα προεκλογικά επιχειρήματα

Κυβερνητικοί παράγοντες και «γαλάζιοι» βουλευτές ομολογούν ότι έχουν ξεμείνει από «επιχειρήματα» πλην της πολιτικής σταθερότητας.

Το πρόβλημα το διαπιστώνουν όταν καλούνται να ξεδιπλώσουν το κυβερνητικό έργο στις προεκλογικές ομιλίες τους. Έχουν να πουν για πολιτικές που έγιναν μέχρι τώρα αλλά δεν έχουν να πουν κάτι συγκεκριμένο για το μέλλον.

Οι 90 κυβερνητικές δράσεις

Πολλοί ανέτρεξαν στο «Ευαγγέλιο» των 90 προεκλογικών κυβερνητικών δράσεων που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο υπουργικό Συμβούλιο. Και απογοητεύτηκαν. Διότι - όπως έλεγαν- όλες οι δράσεις έχουν καθαρά τεχνοκρατικό και διαχειριστικό χαρακτήρα.

Όπου μεταξύ άλλων οι δράσεις της κυβέρνησης εστιάζονται στο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ 2026, στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σε νέους κλάδους, στην παράδοση φοιτητικών εστιών στην Τρίπολη και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πρόγραμμα «ανακαινίζω», στην ολοκλήρωση του Flyover στη Θεσσαλονίκη και στην παράδοση δρόμου 25 χιλιομέτρων στην Κρήτη.

«Τι να πώ στους πολίτες;»

«Τι να πω στους πολίτες; Ότι σε επίπεδο υποδομών έχουν να περιμένουν την παράδοση δρόμου 25 χλμ στην Κρήτη αλλά δεν έχω να τους πω τίποτε για την ακρίβεια που τους καίει;» αναρωτιέται «γαλάζιο» στέλεχος που απορεί πώς θα βγουν οι επόμενοι επτά προεκλογικοί μήνες.