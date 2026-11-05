Η νέα πτώση ακολουθεί τις ισχυρές πιέσεις της Τετάρτης, όταν το Μπρεντ κατέγραψε απώλειες 8,7%, υποχωρώντας κατά 8,98 δολάρια, στα 94,62 δολάρια το βαρέλι.

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα Πέμπτη, μετά τη χθεσινή βουτιά που πλησίασε το 9%, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τις αυξανόμενες πιθανότητες διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ διαμορφώνεται σήμερα στα 93,72 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,95% ή 0,90 δολαρίων. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρεί κατά 1,48%, στα 86,82 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 1,30 δολαρίων.

Η νέα πτώση ακολουθεί τις ισχυρές πιέσεις της Τετάρτης, όταν το Μπρεντ κατέγραψε απώλειες 8,7%, υποχωρώντας κατά 8,98 δολάρια, στα 94,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 8,3%, χάνοντας 7,97 δολάρια και κλείνοντας στα 88,12 δολάρια. Και οι δύο τιμές αναφοράς διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα κλεισίματος από τις 31 Αυγούστου.

Οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ επηρεάζουν τις αγορές

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι σημαντικές απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές για το Κογκρέσο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να οδηγήσει την αμερικανική κυβέρνηση στην αναζήτηση διαπραγματευτικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

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Οι προσδοκίες για διπλωματική λύση περιορίζουν το γεωπολιτικό ρίσκο

Οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης περιορίζουν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει τις ανησυχίες για διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισε, σε εκτενή ανάρτησή του, ότι η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τον πόλεμο και τις σχέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογική αποδυνάμωση των Ρεπουμπλικανών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον, αναζητώντας ενδείξεις αλλαγής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Μια πιθανή διπλωματική πρωτοβουλία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές, ενώ η διατήρηση της έντασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.