Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για την ακίνητη περιουσία.

Τη δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων, προβλέπει νέα διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι φορολογούμενοι που υποχρεούνται να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2014 έως και 2026 θα μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς να επιβάλλονται ο φόρος, οι τόκοι και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Η δυνατότητα υποβολής διορθωτικών δηλώσεων δεν θα παραμείνει ανοιχτή επ' αόριστον. Όπως προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη, οι ιδιοκτήτες θα έχουν περιθώριο έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ, προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις Ε9 με τα ορθά στοιχεία.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συγκεκριμένης προθεσμίας με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ακριβής καταληκτική ημερομηνία θα εξαρτηθεί, επομένως, από τον χρόνο κατά τον οποίο θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο μητρώο.

Η ευνοϊκή μεταχείριση αφορά τις χρεωστικές δηλώσεις, δηλαδή εκείνες από τις οποίες προκύπτει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι δεν θα επιβάλλονται ο φόρος, οι τόκοι και τα πρόστιμα που προκύπτουν από την υποβολή της δήλωσης με τα διορθωμένα στοιχεία. Αντίθετα, η συγκεκριμένη απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τις πιστωτικές δηλώσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος.

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Για τις περιπτώσεις στις οποίες η διόρθωση των στοιχείων οδηγεί σε μείωση της φορολογικής υποχρέωσης και δημιουργεί δικαίωμα επιστροφής φόρου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Παραδείγματα

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος 100 τ.μ. έχει δηλώσει στο Ε9 ότι το ακίνητό του είναι 80 τ.μ. Με τη νέα ρύθμιση θα μπορεί να διορθώσει την επιφάνεια του ακινήτου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση για τα έτη που αφορά το λάθος, χωρίς να επιβαρυνθεί με τον πρόσθετο φόρο, τους τόκους και τα πρόστιμα που θα προέκυπταν από τη συγκεκριμένη διόρθωση. Προϋπόθεση είναι να υποβάλει τη δήλωση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΜΙΔΑ.

Φορολογούμενος διαθέτει κατοικία 120 τ.μ. και αποθήκη 20 τ.μ., την οποία έχει δηλώσει λανθασμένα ως κύριο χώρο αντί για βοηθητικό. Με τη διόρθωση του Ε9, η αποθήκη θα καταχωριστεί στην ορθή κατηγορία, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στο ακίνητο. Ωστόσο, επειδή στην περίπτωση αυτή η τροποποιητική δήλωση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της φορολογικής υποχρέωσης, δεν εφαρμόζεται η ειδική απαλλαγή της νέας ρύθμισης. Τυχόν επιστροφή φόρου θα εξεταστεί με βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τους ισχύοντες κανόνες παραγραφής.