Μια νέα ερευνητική εγκατάσταση φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ που θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα καθημερινές και βιομηχανικές εργασίες.

Ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιεί η Νότια Κορέα, με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου εξειδικευμένου κόμβου παραγωγής δεδομένων για ανθρωποειδή ρομπότ.

Η νέα εγκατάσταση, με την ονομασία «AI Humanoid Data Factory», εγκαινιάστηκε στις 3 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM).

Στόχος του εγχειρήματος είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων από πραγματικές κινήσεις και εργασίες ρομπότ, προκειμένου να εκπαιδευτούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα επιτρέψουν στα ανθρωποειδή συστήματα να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να κατανοούν ανθρώπινες εντολές και σταδιακά να εκτελούν εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα Global TOP Strategic Research Group for Self-Growing AI Humanoids, υπό την ηγεσία του KIMM και με επικεφαλής τον Δρ. Chan Hun Park, και σε συνεργασία με το Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI).

Σήμερα το εργοστάσιο διαθέτει 12 ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία εκτελούν διαφορετικές εργασίες υπό τον απομακρυσμένο έλεγχο ανθρώπινων χειριστών. Κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων καταγράφονται με ακρίβεια οι κινήσεις των ρομπότ, οι ενέργειές τους και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση κάθε εργασίας.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν το βασικό υλικό για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η συλλογή καλύπτει τόσο επιμέρους κινήσεις των άνω και κάτω άκρων όσο και πιο σύνθετες δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμό ολόκληρου του σώματος.

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Το KIMM σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των ρομπότ, αλλά και το εύρος των εργασιών που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή δεδομένων.

Από το πείραμα στην αυτόνομη εκτέλεση εργασιών

Η λειτουργία του AI Humanoid Data Factory βασίζεται σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο συλλογής δεδομένων, εκπαίδευσης και αξιολόγησης.

Αρχικά, τα ρομπότ εκτελούν εργασίες υπό ανθρώπινο έλεγχο και οι κινήσεις τους καταγράφονται. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αξιοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI, τα οποία καλούνται να αναγνωρίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και να ανταποκρίνονται σε οδηγίες.

Τα εκπαιδευμένα μοντέλα εφαρμόζονται κατόπιν σε πραγματικά ρομπότ, ώστε να αξιολογηθεί η απόδοσή τους σε πραγματικές συνθήκες. Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία επιστρέφουν στον κύκλο εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση των συστημάτων.

Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Νότια Κορέα επιδιώκει να αναπτύξει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές πλατφόρμες ανθρωποειδών ρομπότ, αλλά και στην εγχώρια πρότυπη πλατφόρμα K-Humanoid.

Κατά την τελετή εγκαινίων, τα ανθρωποειδή ρομπότ παρουσίασαν τις δυνατότητές τους μέσα από μια σειρά καθημερινών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ άλλων, εκτέλεσαν εργασίες όπως η αφαίρεση αντικειμένων από ψυγείο, ο χειρισμός ρούχων και η τακτοποίηση ενός καναπέ. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν εφαρμογές σε βιομηχανικό περιβάλλον, με ρομπότ να χειρίζονται κουμπιά και μοχλούς στο εσωτερικό οχήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η επίδειξη του KAIROS, ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που αναπτύχθηκε στη Νότια Κορέα. Το σύστημα παρουσίασε δυνατότητες ακριβούς χειρισμού αντικειμένων, καθώς και μίμησης σύνθετων ανθρώπινων κινήσεων με ολόκληρο το σώμα.

Στόχος η τεχνολογική αυτονομία της Νότιας Κορέας

Η δημιουργία του εργοστασίου δεδομένων εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Νότιας Κορέας για την ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας στον τομέα της ανθρωποειδούς ρομποτικής.

Η δυνατότητα παραγωγής και συσσώρευσης μεγάλου όγκου δεδομένων στο εσωτερικό της χώρας εκτιμάται ότι θα περιορίσει την εξάρτηση από ξένες πηγές δεδομένων και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών λύσεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του KIMM, Seog-Hyeon Ryu, η εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων υψηλής ποιότητας από πραγματικές ρομποτικές εργασίες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εθνική τεχνολογική ανταγωνιστικότητα.

Όπως ανέφερε, η δημιουργία της εγκατάστασης αποτελεί ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη εγχώριων δεδομένων εκπαίδευσης και τεχνολογικών υποδομών στον τομέα της ρομποτικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα από τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού αφορά το άνοιγμα της εγκατάστασης στην εγχώρια αγορά. Το KIMM προγραμματίζει να ξεκινήσει τη σταδιακή διάθεση των δυνατοτήτων του AI Humanoid Data Factory σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας από τα τέλη του 2027.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Νότιας Κορέας (MSIT), το οποίο σχεδιάζει να συντονίσει τις ερευνητικές προσπάθειες της χώρας στο πλαίσιο της αποστολής K-Moonshot AI Humanoid Mission.

Η δημιουργία του πρώτου εργοστασίου δεδομένων για ανθρωποειδή ρομπότ σηματοδοτεί, μια νέα φάση για τη ρομποτική στη Νότια Κορέα, με την έρευνα να μετατοπίζεται σταδιακά από την απλή κατασκευή ρομπότ στην εκπαίδευση συστημάτων που θα μπορούν να αντιλαμβάνονται, να μαθαίνουν και να ενεργούν στον πραγματικό κόσμο.