Κόσμος στη Σεούλ τον παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα.

Πολλοί που βρίσκονταν στο κέντρο της Σεούλ, σήκωσαν το κεφάλι τους προς τον ουρανό και παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα το εγχείρημα του Γιαν Ρόοσε: περπάτησε σε τεντωμένο ιμάντα 160 μ., σε ύψος 120 μέτρων στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.

Ο Εσθονός, που ήταν δεμένος με ιμάντα ασφαλείας, κάποια στιγμή ξάπλωσε, κάθισε, αλλά και χαιρέτισε όσους τον παρακολουθούσαν.

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«Νιώθω κουρασμένος»

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής slackline (ισορροπία σε ιμάντα), παραδέχθηκε ότι ένιωθε κουρασμένος. «Πιστεύω ότι οφείλεται στις καιρικές συνθήκες», πρόσθεσε και επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι πάντα είναι πιο δύσκολο να κάνεις slackline στο κέντρο μιας πόλης, από ό,τι στη φύση.

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Το 2024 ο Γιαν Ρόοσε έγινε ο πρώτος που έκανε slackline στο στενό της Μεσσήνης, ανάμεσα στη Σικελία και την ηπειρωτική Ιταλία. Παρά την πτώση που είχε λίγο πριν το τέλος- όταν τον συγκράτησε ο ιμάντας ασφαλείας- ολοκλήρωσε την πορεία των 3,6 χιλιομέτρων.

Επίσης, τον προηγούμενο μήνα κάλυψε 14,7 χιλιόμετρα, σε 12 ώρες, σε ιμάντα πάνω από τον Δούναβη στην Μπρατισλάβα.

Με πληροφορίες από Guardian, Φωτ.: AP