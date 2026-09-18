Οι Νοτιοκορεάτες παίκτες έμειναν αμήχανοι, μην ξέροντας πώς να αντιδράσουν.

Έκπληκτοι έμειναν οι παίκτες της εθνικής ομάδας χόκεϊ επί χόρτου της Νότιας Κορέας, όταν πριν από τον αγώνα με το Μπανγκλαντές στους Ασιατικούς Αγώνες ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Βόρειας Κορέας αντί για της χώρας τους.

Οι Νοτιοκορεάτες παίκτες έμειναν αμήχανοι, μην ξέροντας πώς να αντιδράσουν. Αρκετοί παρέμειναν σε στάση προσοχής, κάποιοι έπιασαν το κεφάλι τους, ενώ άλλοι έβαλαν το δεξί χέρι στην καρδιά τους, καθώς ακουγόταν ο ύμνος.

Οι διοργανωτές διόρθωσαν γρήγορα το λάθος και έπαιξαν τον σωστό εθνικό ύμνο.

{https://x.com/Arin_Yumi/status/2100864370301636676}

«Αμήχανη γκάφα»

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap χαρακτήρισε το περιστατικό «αμήχανη γκάφα».

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«Με τα χέρια στην καρδιά μπροστά από την υψωμένη σημαία της Νότιας Κορέας, οι Νοτιοκορεάτες παίκτες δεν μπορούσαν να κρύψουν την αμηχανία τους», μετέδωσε το Yonhap.

«Όταν αντιλήφθηκε με καθυστέρηση το λάθος, η οργανωτική επιτροπή έπαιξε πρώτα τον εθνικό ύμνο του Μπανγκλαντές και στη συνέχεια εκείνον της Νότιας Κορέας», πρόσθεσε το πρακτορείο. «Ωστόσο, λόγω της πίεσης του χρόνου ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής έδωσε εντολή στους παίκτες να ανταλλάξουν χαιρετισμό ενώ ακόμη παιζόταν ο νοτιοκορεατικός ύμνος, με αποτέλεσμα οι Νοτιοκορεάτες αθλητές να ξεκινήσουν τον αγώνα χωρίς να προλάβουν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο τους».

Με πληροφορίες από Associated Press