Στο μικροσκόπιο 310.000 υποθέσεις εξαφανισμένων στη Νότια Κορέα, μετά το σκάνδαλο με αστυνομικό που φέρεται να έκλεινε υποθέσεις ανθρώπων που τελικά βρέθηκαν νεκροί.

Στην επανεξέταση περίπου 310.000 υποθέσεων εξαφάνισης που είχαν κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια προχωράει η αστυνομία στη Νότια Κορέα μετά την αποκάλυψη σκανδάλου κατά το οποίο αστυνομικός φέρεται να παραποίησε αρχεία προκειμένου να κλείσει φακέλους ανθρώπων που αργότερα εντοπίστηκαβ νεκροί.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη χώρα, με τον πρόεδρο Λι Τζε Μιουνγκ να ζητά τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία χειρίστηκε τις συγκεκριμένες εξαφανίσεις και καλεί την ηγεσία να καταρτίσει συγκεκριμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Ο υπουργός Εσωτερικών, Γιον Χο-τζιουνγκ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι η υπόθεση ανέδειξε σημαντικά κενά στον τρόπο διαχείρισης των εξαφανίσεων.

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Το 2025, πάνω από 70.000 άνθρωποι δηλώθηκαν στη Νότια Κορέα ως αγνοούμενοι. Το 99,7% των υποθέσεων έκλεισε χωρίς να πραγματοποιηθεί έρευνα μεγάλης κλίμακας, ενώ 931 από τους αγνοούμενους εντοπίστηκαν τελικά νεκροί.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως η νομοθεσία της χώρας αντιμετωπίζει επίσημα ως «αγνοούμενους» μόνο παιδιά, άτομα με αυτισμό άνοια ή ορισμένες νοητικές αναπηρίες.. Στις περιπτώσεις αυτές η αστυνομία μπορεί να ζητήσει δεδομένα γεωεντοπισμού κινητών τηλεφώνων, να στείλει επείγουσες ειδοποιήσεις σε κινητά που βρίσκονται στην περιοχή και να αξιοποιήσει DNA συγγενών.

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Οι υπόλοιποι ενήλικες χαρακτηρίζονται ως «φυγάδες» και δεν ενεργοποιούνται αυτομάτως τα ίδια εργαλεία αναζήτησης.

Ο αστυνομικός που συνελήφθη υπηρετούσε στην ομάδα εξαφανισμένων του δυτικού αστυνομικού τμήματος της Τζετζού. Κατηγορείται ότι έκλεισε την υπόθεση μιας 37χρονης γυναίκας, περίπου δυόμισι ώρες αφότου ο σύντροφός της δήλωσε την εξαφάνισή της τον Μάιο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο αστυνομικός φέρεται να είπε στον σύντροφό της ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της και ότι εκείνη δεν επιθυμούσε να αποκαλυφθεί η τοποθεσία της. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κανένα σχετικό αρχείο επικοινωνίας.

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Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή τη Δευτέρα, σε αγρόκτημα με φοίνικες περίπου 400 μέτρα από το σημείο όπου διέμενε. Είχαν περάσει 104 ημέρες από την τελευταία φορά που είχε θεαθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Ο ίδιος αστυνομικός κατηγορείται επίσης ότι έκλεισε την υπόθεση ενός άνδρα ηλικίας άνω των 60 ετών την ίδια ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνισή του από την οικογένειά του. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός λίγες ημέρες αργότερα.

Ο αστυνομικός αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι είχε επικοινωνήσει με τα δύο άτομα πριν κλείσει τις υποθέσεις τους. Συνελήφθη αυτή την εβδομάδα και αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και παραποίηση επίσημων ηλεκτρονικών αρχείων.

Ο επανέλεγχος των περίπου 310.000 υποθέσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο. Όσες υποθέσεις εντοπιστούν να έχουν αντιμετωπιστεί με πλημμελή ή παράτυπο τρόπο θα ανοίξουν εκ νέου.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν κατατεθεί περισσότερα από δέκα νομοσχέδια που προβλέπουν την επέκταση των αστυνομικών εξουσιών αναζήτησης και σε ενήλικες αγνοούμενους, χωρίς όμως κανένα να έχει γίνει νόμος.

Οι επικριτές μιας τέτοιας αλλαγής υποστηρίζουν ότι οι ενήλικες πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνονται οικειοθελώς, ενώ εκφράζουν φόβους ότι οι αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά από πιστωτές που αναζητούν οφειλέτες ή από κακοποιητικούς συντρόφους που προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από αυτούς.

Με πληροφορίες από Guardian