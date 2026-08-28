Η κατάρρευση του παγετώνα την Τετάρτη ήταν τόσο ισχυρή που αρχικά καταγράφηκε από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ως σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Την ώρα που τα συνεργεία διάσωσης αναζητούσαν αγνοουμένους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, γεωεπιστήμονες εξέταζαν δορυφορικές εικόνες για να εντοπίσουν στοιχεία σχετικά με τα αίτια και να εκτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι πλημμύρες της Τετάρτης στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 469 στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται, ανάμεσά τους τουρίστες και προσκυνητές.

Οι γεωμορφολόγοι Κρίστεν Κουκ και Νταν Σούγκαρ ανέφεραν στο Associated Press ότι οι αρχικές εικόνες από το Νεπάλ ήταν καλυμμένες από σύννεφα και σκόνη από τα συντρίμμια, με αποτέλεσμα να διακρίνεται μόνο ότι ένα τμήμα παγετώνα είχε αποκολληθεί από την κορυφή Λανγκτάνγκ Λιρούνγκ (Langtang Lirung), κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Σε καθαρότερες εικόνες την Πέμπτη, ανέφεραν ότι μπόρεσαν να δουν πως το βραχώδες υπόστρωμα κάτω από τον παγετώνα είχε καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί του ένα τεράστιο κομμάτι πάγου και εκτοξεύοντας βράχους προς την κοιλάδα.

«Δείχνει ολόκληρη την περιοχή [...] και μπορέσαμε να διακρίνουμε ότι, πράγματι, φαίνεται πως δεν κατέρρευσε μόνο αυτός ο παγετώνας, αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του ίδιου του βραχώδους υποβάθρου της πλαγιάς του βουνού», δήλωσε ο Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι. «Πρόκειται για μια μεγάλη κατάρρευση βραχώδους υποβάθρου που παρέσυρε μέρος του παγετώνα».

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Ο Σούγκαρ δήλωσε ότι είναι σπαρακτικό να κοιτάζει κανείς στις εικόνες πιο χαμηλά στην κοίτη του ποταμού, εκεί όπου ζούσαν άνθρωποι, και να βλέπει πώς τα συντρίμμια έχουν θάψει χωριά.

Αφού προσέκρουσε στον πυθμένα της κοιλάδας, το υλικό των συντριμμιών διατήρησε την ορμή του διαμέσου της απότομης, στενής κοιλάδας καθώς ο πάγος έλιωνε, δήλωσε η Κουκ, από το Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes στη Γαλλία. Νερό και λάσπη ύψους αρκετών ορόφων σάρωσαν οικισμούς.

Ο ποταμός Τρισούλι (Trishuli) φούσκωσε κατά τη διάρκεια της πλημμύρας. Δορυφορικές εικόνες «πριν και μετά» των περιοχών Κολπούρταρ (Kolpurtar), Μπετραβάτι (Betrawati) και Σιάπρου Μπέσι (Syapru Besi) στο Νεπάλ δείχνουν ότι ο ποταμός είναι τώρα πολύ πλατύτερος, καθώς και καφέ και μαύρος, επειδή υπερχείλισε τις όχθες του σε ορισμένες περιοχές και γεμάτος συντρίμμια σε άλλες. Η αλλαγή στο χρώμα του νερού δείχνει πόσο πολύ ίζημα μετέφερε το νερό, μετατρέποντάς το από πρασινωπό σε έντονο καφέ επειδή είναι γεμάτο λάσπη, δήλωσε η Κουκ.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το «πριν» και το «μετά» από τις θανατηφόρες πλημμύρες που σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους την Τετάρτη.

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Πόλεις και χωριά που καταστράφηκαν στις όχθες του ποταμού έχουν θαφτεί κάτω από συντρίμμια και λάσπη. Εμφανίζονται ως καφέ περιοχές. Κάποια σπίτια προεξέχουν ακόμη σε μια εικόνα της περιοχής Μπετραβάτι.

Η πλημμύρα γκρέμισε και παρέσυρε κτίρια στο Σιάπρου Μπέσι, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο από όπου ξεκινά μια διάσημη πεζοπορία προς το Λανγκτάνγκ. Στις εικόνες «πριν και μετά», ένας παραπόταμος είναι τώρα επίσης πλατύτερος, επειδή η ροή ήταν τόσο ισχυρή που πιέστηκε προς τα πάνω (αντίθετα με τη ροή του).

Η πλημμύρα «άφησε πίσω της μια ερημωμένη γη» από την οποία θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ανακάμψει η περιοχή, δήλωσε ο Άλτον Μπάγιερς, ορεινός γεωγράφος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ. Ο Μπάγιερς ζούσε στο Νεπάλ και τώρα επιστρέφει εκεί για να μελετήσει τους κινδύνους των παγετώνων και να συνεργαστεί με τοπικές κοινότητες για την προετοιμασία τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλημμύρα από παγετώνα που έχει δει μέχρι σήμερα.

{https://x.com/thebhutanese/status/2092785725204996552}

Η υπεθέρμανση του πλανήτη καταλύτης για μια σειρά αλυσιδωτών φαινομένων

Ο Μπάγιερς, ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρκτικής και Αλπικής Έρευνας του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι θεωρεί πως η πλημμύρα της Τετάρτης σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή. Η υπερθέρμανση της Γης λιώνει τους παγετώνες και το μόνιμα παγωμένο έδαφος (permafrost), προκαλώντας αστάθεια και αποκόλληση τεράστιων ποσοτήτων χιονιού και πάγου σε μεγάλα υψόμετρα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για μια σειρά αλυσιδωτών γεγονότων, ανέφερε.

«Όλοι οι δείκτες, για μένα, δείχνουν τις επιπτώσεις των τάσεων υπερθέρμανσης», δήλωσε. «Σε αυτή την περίπτωση, το μόνιμα παγωμένο έδαφος που για χιλιετίες βοηθούσε στη συγκράτηση βράχων, πάγου, χώματος και παγετώνων σε μεγάλο υψόμετρο, τώρα εξασθενεί και γίνεται ασταθές».

Η Κουκ και ο Σούγκαρ ανέφεραν ότι προς το παρόν δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι υπάρχει άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Οι πλαγιές καταρέουν και οι κατολισθήσεις συμβαίνουν, δήλωσε η Κουκ, αν και το μόνιμα παγωμένο έδαφος λιώνει και αυτό αποσταθεροποιεί τις ορεινές πλαγιές.

«Αν και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συνδέσουμε άμεσα αυτή την κατάρρευση με την κλιματική αλλαγή, δεν είναι απίθανο να συνεχίσουμε να βλέπουμε περισσότερα γεγονότα αυτού του τύπου με ένα θερμότερο κλίμα», δήλωσε η Κουκ. «Ας ελπίσουμε όχι τόσο μεγάλα».