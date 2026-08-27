Με ζέστη θα μπει και ο Σεπτέμβριος. Για κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κάνει λόγο ο Μαρουσάκης.

Αναλλοίωτο το καιρικό μοτίβο και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, όπου θα κυριαρχήσει ο συνδυασμός των μελτεμιών μέσα στο Αιγαίο, με τις υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Ένας συνδυασμός που συνδυαστικά αυξάνει σημαντικά τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες αρκετές ημέρες.

Τα μελτέμια θα ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες και καθώς θα μας έρθει και πάλι μια πιο θερμή αέρια μάζα, από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, θα διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον σε ότι αφορά τις πυρκαγιάς.

Ο καιρός σήμερα

Σιγά σιγά οδηγούμαστε στο τέλος Αυγούστου με κυριότερα χαρακτηριστικά να είναι τα μελτέμια και η αρκετή ζέστη. Θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία, αργά το απόγευμα όμως προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, θα αναπτυχθούν σύννεφα αστάθειας και θα εκδηλωθούν μπόρες ή και καταιγίδες. Μπορεί να μην έχουν μεγάλη διάρκεια μέσα στον χρόνο, είναι όμως σε θέση να προβληματίσουν εξαιτίας των χαλαζοπτώσεων ή και τον έντονων κεραυνών. Είναι αρκετά πιθανόν οι κεραυνοί αυτοί να προκαλέσουν και πυρκαγιές.

Οι άνεμοι από τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Το επόμενο 48ωρο (Παρασκευή και το Σάββατο) θα φυσάει αρκετά από το ύψος της Σκύρου και πιο νότια μέσα στο Αιγαίο. Σε εκείνες τις εκτάσεις θα συναντήσουμε εντάσεις ακόμη και 9 μποφόρ και ίσως και στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, ξεπεράσουμε ακόμη και τα 10 μποφόρ. Είναι ένας ιδιαίτερα ξηρός και θερμός άνεμος, ο οποίος δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις πυρκαγιές.

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Σήμερα θα κάνει αρκετή ζέστη και πάλι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, όπου στη Θεσσαλία μπορεί να ξεπεράσουμε τοπικά αυτούς τους βαθμούς. Πολλή ζέστη και στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αυτές οι θερμοκρασίες θα επιμείνουν και τις επόμενες αρκετές ημέρες, με μία μικρή παρένθεση αύριο Παρασκευή και και Σάββατο, για την ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Ο υδράργυρος πρόσκαιρα θα υποχωρήσει λίγο. Ο Σεπτέμβριος θα μπει με πολύ θερμές καταστάσεις, με αρκετά υψηλές τιμές θερμοκρασιακές τιμές και αυξομειώσεις των μελτεμιών μέσα στο Αιγαίο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες ενώ θα ενισχυθεί το μελτέμι. Αύριο Παρασκευή και Σάββατο, θα φυσάει αρκετά ιδιαίτερα προς την προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Θα φθάσουμε ακόμα και τα 7 μποφόρ, επομένως και η Αττική μπαίνει σε υψηλό επίπεδο κινδύνου σε ότι αφορά τις πυρκαγιές. Αρκετή η ζέστη, κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα αργά το απόγευμα. Θα κάνει αρκετή ζέστη, κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και θα έχει αυξημένη υγρασία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ενώ προσπαθεί να υποχωρήσει αυτό το ισχυρό θερμό κύμα, ξεχύνονται και πάλι πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και θα έρθουν στη χώρα μας από την Κυριακή και στη συνέχεια.

Επομένως περιμένουμε ένα νέο κύμα ζέστης, που θα κρατήσει περίπου για 4 με 6 ημέρες, άρα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κυριαρχήσει η ζέστη με αυξομειώσεις των μελτεμιών.

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