Με την επιστροφή σε ένα πιο απλό μοντέλο χρήσης, το Nokia 300 Charge απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν μεγάλη αυτονομία, ανθεκτικότητα και βασικές λειτουργίες, χωρίς να χρειάζονται τις σύνθετες δυνατότητες ενός smartphone.

Η Nokia επαναφέρει ένα γνώριμο concept από την εποχή των απλών κινητών, προσθέτοντας όμως ορισμένες ιδιαίτερα πρακτικές δυνατότητες.

Το νέο Nokia 300 Charge, που κυκλοφορεί υπό το brand της Nokia και την HMD Global, απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα βασικό τηλέφωνο με μεγάλη αυτονομία, χωρίς τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου smartphone.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν είναι η δυνατότητα χρήσης της συσκευής ως power bank. Η ενσωματωμένη μπαταρία των 3.700 mAh μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων συσκευών μέσω της πλαϊνής θύρας USB-C, με ισχύ έως 10W. Έτσι, το κινητό μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρική πηγή ενέργειας για ένα δεύτερο τηλέφωνο ή για ασύρματα ακουστικά.

Παρά το γεγονός ότι η χωρητικότητα δεν συγκρίνεται με εκείνη ενός μεγάλου αυτόνομου power bank, θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με τη Nokia, η μπαταρία μπορεί να προσφέρει έως και 37 ώρες χρόνο ομιλίας, ενώ ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τις 40 ημέρες.

Φακός τέσσερις φορές πιο φωτεινός

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Nokia 300 Charge να ξεχωρίζει είναι ο ενσωματωμένος LED φακός υψηλής ισχύος, ο οποίος βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής.

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Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο φακός είναι τέσσερις φορές πιο φωτεινός σε σύγκριση με εκείνον του Nokia 105. Πρόκειται για μια λειτουργία που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην καθημερινότητα, ειδικά σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται φωτισμός σε σκοτεινό περιβάλλον.

Μικρό, ελαφρύ και με κλασική υποδοχή ακουστικών

Το Nokia 300 Charge διαθέτει οθόνη 2,4 ιντσών QVGA, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει κάμερα QVGA. Στο εσωτερικό βρίσκεται το chipset Unisoc SC6531E, σε συνδυασμό με 4MB RAM και 4MB αποθηκευτικού χώρου.

Για όσους θέλουν να κρατήσουν το τηλέφωνο όσο γίνεται πιο κοντά στη λογική των παλιών Nokia, υπάρχει και υποδοχή ακουστικών 3,5 mm. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει υποδοχή microSD, με δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου έως και 32GB.

Το λογισμικό είναι το S30+, επομένως πρόκειται για ένα feature phone και όχι για smartphone. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες και οι εφαρμογές του είναι σαφώς πιο περιορισμένες και δεν προσφέρεται, για παράδειγμα, πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming όπως το Spotify.

Όσον αφορά τις διαστάσεις, το Nokia 300 Charge έχει μήκος 136,55 mm, πλάτος 55 mm και πάχος 14,94 mm, ενώ το βάρος του φτάνει τα 138 γραμμάρια. Η Nokia αναφέρει ως διαθέσιμες αποχρώσεις το πράσινο και το χρώμα της άμμου, ενώ στην ιστοσελίδα της συσκευής εμφανίζεται και μαύρη έκδοση.

Πόσο κοστίζει

Η διεθνής τιμή του Nokia 300 Charge δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή. Ωστόσο, η συσκευή έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της σε συγκεκριμένες αγορές.

Στις Φιλιππίνες διατίθεται έναντι 1.990 πέσος, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 32 δολάρια. Η τιμή αυτή το τοποθετεί στην οικονομική κατηγορία των απλών κινητών, με το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι η συνδυασμένη λειτουργία τηλεφώνου και power bank.