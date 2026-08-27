«Είναι τραγικό την ημέρα που διαπράττεται άλλη μια γυναικοκτονία, η ΝΔ να επιδιώκει να αφήσει το Προεδρείο της Βουλής χωρίς καμμία γυναίκα», αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επίθεση στη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε, με ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τις «διαρροές» ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

«Θεωρούμε ότι μπορεί να υπηρετήσει επάξια και σαφώς καλύτερα από άλλους. Ελπίζουμε ότι η επιχείρηση ακύρωσης της πρότασης δεν θα περάσει», τονίζει μεταξύ άλλων η πρόεδρος του κόμματος και τονίζει: «Είναι εξάλλου τραγικό την ημέρα που διαπράττεται άλλη μια γυναικοκτονία, η ΝΔ να επιδιώκει να αφήσει το Προεδρείο της Βουλής χωρίς καμμία γυναίκα…».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Μαθαίνουμε ότι η ΝΔ δεν «εγκρίνει» την Έλενα Ακρίτα για Αντιπρόεδρο της Βουλής…

Και, μάλιστα, δεν θα την ψηφίσει κιόλας…

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Η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει την κυρία Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, που θεωρούμε ότι μπορεί να υπηρετήσει επάξια και σαφώς καλύτερα από άλλους.

Ελπίζουμε ότι η επιχείρηση ακύρωσης της πρότασης δεν θα περάσει.

Είναι εξάλλου τραγικό την ημέρα που διαπράττεται άλλη μια γυναικοκτονία, η ΝΔ να επιδιώκει να αφήσει το Προεδρείο της Βουλής χωρίς καμμία γυναίκα…

Τα υπόλοιπα αύριο (σ.σ. σήμερα) στη Βουλή».

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