Αν ψηφίσει «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει αντιπρόεδρο στη Βουλή.

Δεν έχει συμβεί άλλη φορά κόμμα του δημοκρατικού τόξου να μην ψηφίζει για αντιπρόεδρο της Βουλής πρόσωπο που υποδεικνύει άλλο κόμμα του δημοκρατικού τόξου.

Το πράττει η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλώνοντας πως δεν θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα που υποδεικνύει για αντιπρόεδρο η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Επικαλούμενη παρασκηνιακά τις επιθέσεις της στην οικογένεια Μητσοτάκη κοκ.

Το εντυπωσιακό είναι πως η ΝΔ δηλώνει πως δεν θα ψηφίσει την υποψηφιότητα Ακρίτα αλλά μέχρι το βράδυ της Τετάρτης που γράφεται το ρεπορτάζ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα ψηφίσει «παρών» ή αν θα απέχει από την ψηφοφορία αφού «όχι» δεν προβλέπεται ως ψήφος από τον Κανονισμό της Βουλής. Και μάλιστα για να εκλεγεί κάποιος στο προεδρείο της Βουλής χρειάζεται απλώς τα «ναι» να είναι περισσότερα από τα «παρών».

Αν δηλαδή η ΝΔ αποφασίσει να ψηφίσει «παρών» η Έλενα Ακρίτα δεν εκλέγεται. Αν η ΝΔ αποφασίσει να απέχει από την ψηφοφορία η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής θα είναι αντιπρόεδρος της Βουλής.

ΥΓ1: Να προτείνει άλλον υποψήφιο από την Έλενα Ακρίτα η Ρένα Δούρου προφανώς και δεν παίζει ως ενδεχόμενο.

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ΥΓ2: Το «επιχείρημα» ότι η ΝΔ δεν υπερψηφίζει την Έλενα Ακρίτα λόγω ...τοξικότητας είναι προφανώς αστείο.

ΥΓ3: Αντικειμενικά πάντως η στάση της στο συγκεκριμένο θέμα «πριμοδοτεί» τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που μάλλον αποτελεί βασική της επιλογή για τη συνέχεια, με στόχο το «ροκάνισμα» της ΕΛ.Α.Σ.

ΥΓ4: Θυμάστε τον αντιπρόεδρο Χαράλαμπο Αθανασίου που ήθελε να κατεβάσει από το βήμα τον Παύλο Πολάκη γιατί ήταν "εκτός θέματος" η ομιλία του και ο Πολάκης αρνούνταν να φύγει; Τη ... μοναδική φορά που βουλευτής «μιλούσε εκτός θέματος»; Πολλά παιχνίδια μικροπολιτικής σε μια εποχή που η Βουλή χρειάζεται αναβάθμιση όσο ποτέ!